QUALI SONO LE MIGLIORI MARCHE DI PRODOTTI COREANI?
- Il mondo K-beauty è infinitamente vasto e sono davvero tantissime le marche di cosmetici coreani che ogni appassionata di skincare dovrebbe conoscere.
- Alcune delle migliori marche di prodotti coreani sono ormai famosissime anche in Occidente. Basti pensare, per esempio, a Laneige o Erborian.
- Altri si stanno facendo conoscere proprio in questi ultimi tempi, complice il grande successo di piattaforme e-commerce interamente dedicate alla cosmesi coreana.
- Tra i brand più popolari del momento spiccano Beauty of Joseon, Benton e Mizon.
- Incredibile il boom di Yepoda, marchio coreano ormai mainstream anzi addirittura virale sui social.
Credits: Foto di Adobe Stock | Andesgn
Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori marche di prodotti coreani che vale la pena conoscere, con i loro bestseller da provare assolutamente. Pronte a saperne di più? Allora, ragazze, iniziamo.
Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.
LANEIGE, ERBORIAN E DR.JART+ TRA LE MIGLIORI MARCHE SKINCARE COREANE
Non tutti sanno che Laneige, tra le migliori marche di prodotti coreani in commercio, è nato in Corea negli anni ’90. Il suo nome viene dal francese “la neige” ovvero “la neve” e simboleggia freschezza e purezza.
LANEIGE, UNO DEI BRAND COREANI TOP
Il prodotto bestseller del marchio è la sua Lip Sleeping Mask, maschera labbra per la notte che negli anni è stata declinata in diverse varianti.
Laneige, Lip Sleeping Mask. Prezzo: 24,00€ su sephora.it
Non ha bisogno di presentazioni Dr. Jart+, altro brand coreano estremamente popolare e diffuso. L’azienda, fondata a Seul nel 2005 dal dermatologo Sung Jae Jung, è specializzata in dermocosmesi e predilige attivi quali centella asiatica e ceramidi. La sua Cicapair Mask è una maschera notturna lenitiva e riparatrice senza risciacquo consigliata in particolar modo alle pelli sensibili.
Dr. Jart+, Cicapair Sleepair Intensive Soothing Repair Mask. Prezzo: 32,25€ su sephora.it
Tra le migliori marche di prodotti coreani spicca anche Erborian. Il brand, nato nel 2007 e ispirato all’antica medicina tradizionale asiatica, è conosciuto principalmente per le sue BB Cream e per i suoi prodotti per la doppia detersione tra cui Centella Cleansing Oil.
Erborian, Centella Cleansing Oil. Prezzo: 30,50€ su sephora.it
BEAUTY OF JOSEON E INNISFREE PRODUCONO ALCUNI DEI COSMETICI COREANI MIGLIORI
Meno conosciuto in Europa, Beauty of Joseon è un brand di cosmesi coreana che affonda le sue radici molto lontano nel tempo. Si rifà, infatti, all’antica dinastia Joseon e si propone di rendere alla portata di tutti i segreti di bellezza delle nobildonne coreane. Uno dei prodotti bestseller è il Glow Serum Propolis+Niacinamide, siero viso dall’efficace azione illuminante e perfezionante.
Beauty of Joseon, Glow Serum. Prezzo: 17,00€ su lookfantastic.it
Se il vostro cruccio sono i pori dilatati, Super Volcanic Pore Clay Mask di Innisfree è un prodotto immancabile. Fondato nel 2000, il brand impiega solo ingredienti naturali provenienti dall’isola di Jeju.
Innisfree, Super Volcanic Pore Clay Mask. Prezzo: 19,95€ su lookfantastic.it
HARUHARU E COSRX: I BRAND K-BEAUTY CHE SPOPOLANO SU AMAZON
I marchi coreani di skincare sono ormai presenti ovunque, anche su Amazon. Haruharu – il cui nome significa “giorno per giorno” – è uno dei brand più venduti sulla piattaforma e tra i prodotti TOP spicca Haruharu Wonder Black Rice Hyaluronic Toner. Un tonico idratante, adatto a tutti i tipi di pelle, che restituisce giorno dopo giorno un incarnato uniforme e compatto.
Haruharu, Wonder Black Rice Hyaluronic Toner. Prezzo: 16,84€ su amazon.it
COSRX FIRMA UNA DELLE MIGLIORI PROTEZIONI SOLARI COREANE IN COMMERCIO
La crema solare coreana è, senza alcun dubbio, il cosmetico del panorama K-beauty più apprezzato. I solari Made in Korea abbinano a fattori di protezione solare elevati un’efficace azione di trattamento. Tra i migliori sul mercato c’è COSRX Aloe Soothing Sun Cream SPF50+, a base di aloe vera e leggerissima sul viso. Il brand è nato nel 2013 ed è stato fondato da dermatologi e farmacisti con l’intento di sviluppare prodotti skincare per pelli sensibili e impure.
COSRX, Aloe Soothing Sun Cream SPF50+. Prezzo: 16,18€ su amazon.it
MIGLIORI MARCHE PRODOTTI COREANI: MIZON E BENTON
Mizon è un altro brand di cosmetici coreani molto apprezzato e venduto. La gamma di prodotti del marchio è davvero ricca, ma se avete intenzione di provare qualcosa della linea vi suggeriamo di iniziare dalle maschere viso in tessuto.
Mizon, Joyful Time Essence Mask. Prezzo: 2,99€ da scontare con il codice CLIO5 su miincosmetics.it
Vanta ottime recensioni anche Benton, marchio di cosmetici coreani sempre più popolare in Occidente fondato agli inizi degli anni ’00 da due fratelli e dedicato alle pelli sensibili. Tra i fiori all’occhiello si distinguono i patch per il contorno occhi Snail Bea Ultimate Hydrogel Eye Patch, a base di bava lumaca.
Benton, Snail Bee Ultimate Hydrogel Eye Patch. Prezzo: 29,99€ da scontare con il codice CLIO5 su miincosmetics.it
IL SUCCESSO VIRALE DI YEPODA
Yepoda è un brand coreano che è letteralmente esploso in Europa in questi ultimi anni, grazie anche a un incessante tam tam sui social. Fondato da Veronika Strotmann e Sander Joonyoung van Bladen, il marchio è apprezzato per i suoi prodotti skincare adatti a tutti i tipi di pelle e dal buon rapporto qualità-prezzo.
In linea con il trend dei toner pad, una delle novità più intriganti è rappresentata dai The Porefect Pad Yepoda, dischetti imbevuti di tonico esfoliante super cute a forma di cuore.
Yepoda, The Porefect Pad. Prezzo: 29,90€ su sephora.it
*** Il post contiene link affiliati. Prezzi e disponibilità possono essere suscettibili a variazioni ***
Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema beauty, non perdetevi questi post:
1) TUTTO SUL NUOVO DEODORANTE CORPO DOVE
2) I MUST HAVE SKINCARE ESTATE 2025
3) COME TOGLIERE I PELI INCARNITI
Via Tenor
Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle migliori marche di cosmetici coreani, disponibili su tutte le principali piattaforme e-commerce. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Conoscevate già questi brand? Li avete provati? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!