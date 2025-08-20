QUALI SONO LE MIGLIORI MARCHE DI PRODOTTI COREANI?

Il mondo K-beauty è infinitamente vasto e sono davvero tantissime le marche di cosmetici coreani che ogni appassionata di skincare dovrebbe conoscere. Alcune delle migliori marche di prodotti coreani sono ormai famosissime anche in Occidente. Basti pensare, per esempio, a Laneige o Erborian. Altri si stanno facendo conoscere proprio in questi ultimi tempi, complice il grande successo di piattaforme e-commerce interamente dedicate alla cosmesi coreana. Tra i brand più popolari del momento spiccano Beauty of Joseon, Benton e Mizon. Incredibile il boom di Yepoda, marchio coreano ormai mainstream anzi addirittura virale sui social.

Credits: Foto di Adobe Stock | Andesgn

Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori marche di prodotti coreani che vale la pena conoscere, con i loro bestseller da provare assolutamente. Pronte a saperne di più? Allora, ragazze, iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

LANEIGE, ERBORIAN E DR.JART+ TRA LE MIGLIORI MARCHE SKINCARE COREANE

Non tutti sanno che Laneige, tra le migliori marche di prodotti coreani in commercio, è nato in Corea negli anni ’90. Il suo nome viene dal francese “la neige” ovvero “la neve” e simboleggia freschezza e purezza.

LANEIGE, UNO DEI BRAND COREANI TOP

Il prodotto bestseller del marchio è la sua Lip Sleeping Mask, maschera labbra per la notte che negli anni è stata declinata in diverse varianti.

Laneige, Lip Sleeping Mask. Prezzo: 24,00€ su sephora.it

Non ha bisogno di presentazioni Dr. Jart+, altro brand coreano estremamente popolare e diffuso. L’azienda, fondata a Seul nel 2005 dal dermatologo Sung Jae Jung, è specializzata in dermocosmesi e predilige attivi quali centella asiatica e ceramidi. La sua Cicapair Mask è una maschera notturna lenitiva e riparatrice senza risciacquo consigliata in particolar modo alle pelli sensibili.





Dr. Jart+, Cicapair Sleepair Intensive Soothing Repair Mask. Prezzo: 32,25€ su sephora.it

Tra le migliori marche di prodotti coreani spicca anche Erborian. Il brand, nato nel 2007 e ispirato all’antica medicina tradizionale asiatica, è conosciuto principalmente per le sue BB Cream e per i suoi prodotti per la doppia detersione tra cui Centella Cleansing Oil.

Erborian, Centella Cleansing Oil. Prezzo: 30,50€ su sephora.it

BEAUTY OF JOSEON E INNISFREE PRODUCONO ALCUNI DEI COSMETICI COREANI MIGLIORI

Meno conosciuto in Europa, Beauty of Joseon è un brand di cosmesi coreana che affonda le sue radici molto lontano nel tempo. Si rifà, infatti, all’antica dinastia Joseon e si propone di rendere alla portata di tutti i segreti di bellezza delle nobildonne coreane. Uno dei prodotti bestseller è il Glow Serum Propolis+Niacinamide, siero viso dall’efficace azione illuminante e perfezionante.

Beauty of Joseon, Glow Serum. Prezzo: 17,00€ su lookfantastic.it

Se il vostro cruccio sono i pori dilatati, Super Volcanic Pore Clay Mask di Innisfree è un prodotto immancabile. Fondato nel 2000, il brand impiega solo ingredienti naturali provenienti dall’isola di Jeju.

Innisfree, Super Volcanic Pore Clay Mask. Prezzo: 19,95€ su lookfantastic.it

HARUHARU E COSRX: I BRAND K-BEAUTY CHE SPOPOLANO SU AMAZON

I marchi coreani di skincare sono ormai presenti ovunque, anche su Amazon. Haruharu – il cui nome significa “giorno per giorno” – è uno dei brand più venduti sulla piattaforma e tra i prodotti TOP spicca Haruharu Wonder Black Rice Hyaluronic Toner. Un tonico idratante, adatto a tutti i tipi di pelle, che restituisce giorno dopo giorno un incarnato uniforme e compatto.

Haruharu, Wonder Black Rice Hyaluronic Toner. Prezzo: 16,84€ su amazon.it

COSRX FIRMA UNA DELLE MIGLIORI PROTEZIONI SOLARI COREANE IN COMMERCIO

La crema solare coreana è, senza alcun dubbio, il cosmetico del panorama K-beauty più apprezzato. I solari Made in Korea abbinano a fattori di protezione solare elevati un’efficace azione di trattamento. Tra i migliori sul mercato c’è COSRX Aloe Soothing Sun Cream SPF50+, a base di aloe vera e leggerissima sul viso. Il brand è nato nel 2013 ed è stato fondato da dermatologi e farmacisti con l’intento di sviluppare prodotti skincare per pelli sensibili e impure.

COSRX, Aloe Soothing Sun Cream SPF50+. Prezzo: 16,18€ su amazon.it

MIGLIORI MARCHE PRODOTTI COREANI: MIZON E BENTON

Mizon è un altro brand di cosmetici coreani molto apprezzato e venduto. La gamma di prodotti del marchio è davvero ricca, ma se avete intenzione di provare qualcosa della linea vi suggeriamo di iniziare dalle maschere viso in tessuto.

Mizon, Joyful Time Essence Mask. Prezzo: 2,99€ da scontare con il codice CLIO5 su miincosmetics.it

Vanta ottime recensioni anche Benton, marchio di cosmetici coreani sempre più popolare in Occidente fondato agli inizi degli anni ’00 da due fratelli e dedicato alle pelli sensibili. Tra i fiori all’occhiello si distinguono i patch per il contorno occhi Snail Bea Ultimate Hydrogel Eye Patch, a base di bava lumaca.

Benton, Snail Bee Ultimate Hydrogel Eye Patch. Prezzo: 29,99€ da scontare con il codice CLIO5 su miincosmetics.it

IL SUCCESSO VIRALE DI YEPODA

Yepoda è un brand coreano che è letteralmente esploso in Europa in questi ultimi anni, grazie anche a un incessante tam tam sui social. Fondato da Veronika Strotmann e Sander Joonyoung van Bladen, il marchio è apprezzato per i suoi prodotti skincare adatti a tutti i tipi di pelle e dal buon rapporto qualità-prezzo.

In linea con il trend dei toner pad, una delle novità più intriganti è rappresentata dai The Porefect Pad Yepoda, dischetti imbevuti di tonico esfoliante super cute a forma di cuore.

Yepoda, The Porefect Pad. Prezzo: 29,90€ su sephora.it

*** Il post contiene link affiliati. Prezzi e disponibilità possono essere suscettibili a variazioni ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema beauty, non perdetevi questi post:

1) TUTTO SUL NUOVO DEODORANTE CORPO DOVE

2) I MUST HAVE SKINCARE ESTATE 2025

3) COME TOGLIERE I PELI INCARNITI

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle migliori marche di cosmetici coreani, disponibili su tutte le principali piattaforme e-commerce. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Conoscevate già questi brand? Li avete provati? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!