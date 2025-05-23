COSA SONO I PROFUMI AI FEROMONI? FUNZIONANO E QUALI SONO I MIGLIORI?

  1. I profumi ai feromoni hanno all’interno ingredienti che rendono più seducente chi li indossa.
  2. Proprio come i profumi che lasciano la scia da donna, anche questi una volta “indossati” durano a lungo.
  3. Il loro punto di forza è far apparire più affascinante chi li usa.
  4. Bastano poche gocce di questa fragranza e in teoria si dovrebbe essere più carismatici. 
  5. Ci sono diverse fragranze e formule non solo per le donne, ma anche per gli uomini. 

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Credit: Foto Adobe Stock/Africa Studio

I profumi hanno fragranze e aromi intensi e ogni volta che li scegliamo rappresentano in qualche modo la nostra personalità. Accanto ai classici aromi, però, ci sono anche i profumi ai feromoni che promettono di rendere più seducenti. Siete curiose di scoprire se è vero? Iniziamo il post.

COSA SONO I PROFUMI AI FEROMONI

Nella vasta gamma di profumi le fragranze in grado di rappresentare i nostri gusti non mancano.

I profumi ai feromoni hanno ingredienti che rendono più intrigante chi li indossa

Accanto a quelli tradizionali negli ultimi anni si sono diffusi i profumi ai feromoni che hanno all’interno ingredienti speciali, i feromoni appunto, secreti naturalmente dal corpo umano e in grado di rendere più affascinante chi li indossa. 

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Seo-Fanally, Profumo Feromoni per donna. Prezzo: 9,99€ su amazon.it


La formulazione è in grado di amplificare gli effetti delle sostante presenti al loro interno sul sistema nervoso. Con questo termine vengono incluse anche tutte quelle fragranze che non hanno necessariamente i feromoni tra gli ingredienti, ma quelle sostanze afrodisiache che comunque li fanno diventare più accattivanti. 

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Hot, Twilight pheromone natural spray. Prezzo: 21,73€ su amazon.it 

QUESTE FRAGRANZE FUNZIONANO DAVVERO?

L’olfatto riveste un ruolo importante nella relazione con gli altri. Chi ha un buon profumo invoglia l’interlocutore a intrattenersi il più possibile in sua compagnia. Come si comportano i profumi ai feromoni migliori rispetto a quelli comuni come i profumi alla lavanda?

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Hollywood, Attraction Femme. Prezzo: 34,90€ su amazon.it

Su questo tema la scienza è divisa ci sono alcuni che sostengono che sono efficaci, altri invece che non hanno nessuna ripercussione sulla socialità. La cosa certa è che i feromoni sono impercettibili per l’olfatto umano, molto meno sviluppato se confrontato con quello degli animali. Inoltre entrano in gioco altri fattori. 

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Love & Desire, Gold premium edition. Prezzo: 38,71€ su amazon.it

Questi profumi, ad esempio sono realizzati con una serie di fragranze che creano un equilibrio tra loro per questo risultano piacevoli. Poi, i profumi ai feromoni migliori non sono tutti uguali tra di loro, ognuno è adatto a una specifica situazione, motivo per cui devono essere scelti con attenzione. Essendo molto intensi, poi, vanno applicate solo poche gocce nei punti strategici come i polsi e il collo. Utilizzarne troppe potrebbe avere l’effetto contrario e irritare chi ci sta accanto. 

La cosa certa è che questo tipo di fragranza ha un effetto placebo e chiunque decida di indossarla si sentirà subito molto più sicuro di sé stesso. 

I PROFUMI AI FEROMONI HANNO NOTE FLOREALI

I profumi floreali sono tra i preferiti perché le note al loro interno fanno ricordare in un attimo la natura e le giornate primaverili. Se siete tra quelle che preferiscono queste fragranze, ma volete sperimentare i profumi ai feromoni, potete provare con Hot Miami. La fragranza calda e avvolgente diventa sensuale grazie ai fiori d’arancio e gardenia a cui si aggiungono sentori di neroli e lampone. 

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Hot, Miami spicy woman. Prezzo: 32,00 su amazon.it

Il gelsomino, la rosa e i fiori d’arancio, invece sono alla base del profumo Shiatzu e si fondono con elementi di vaniglia, patchouli e ambra per creare un’aroma sensuale che emerge ancora di più con le note fresche del mandarino e del ribes nero. 

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Shiatzu, Pheromon fragrance. Prezzo: 29,21€ su amazon.it

IL PROFUMO ROLL-ON DA AVERE SEMPRE A PORTATA DI MANO

Per avere il vostro profumo ai feromoni sempre a portata di mano e applicarlo in modo preciso, il formato roll-on è pratico e ideale da inserire nello zaino o nella borsa.

Il profumo ai feromoni roll-on è pratico da avere sempre con voi

Il delicato design a sfera del profumo Bukezudang sprigionerà tutta la sua delicata fragranza nel momento in cui lo applicherete sui polsi e sul collo. Una volta lasciato asciugare naturalmente sarete inebriati da un piacevole aroma. 

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Bukezudang, Profumo Feromoni. Prezzo: 9,69€ su amazon.it

Il set di profumi roll-on ai feromoni vi permette di avere una boccetta sempre con voi e di cambiare fragranza anche nel corso della giornata. Gli oli essenziali emergono ancora di più quando incontrano i feromoni delicati per lasciarvi una piacevole sensazione sulla pelle. 

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 Generico, 5 Profumi ai Feromoni donna. Prezzo: 25,99€ su amazon.it

LE FRAGRANZE IDEALI PER GLI UOMINI

Concludiamo la nostra carrellata con i profumi ai feromoni migliori maschili. Esattamente come per i profumi da uomo che lasciano la scia e durano a lungo queste fraganze risultano persistenti e sensuali. Il merito è dell’alta concentrazione di oli essenziali come in Hollywood che si caratterizza per note aromatiche e legnose con picchi di fragranze ambrate. 

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Wonder Company, Hollywood Attraction Homme. Prezzo: 33,90€ su amazon.it

È fresco e vivace, invece il profumo di Seo-Fanally: a renderlo seducente, ma anche intenso ci pensano le note di ambra.

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 Seo-Fanally, Pheromone. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

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2) MIGLIORI PROFUMI CHE SANNO DI INFANZIA

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Via Giphy

Ragazze, anche per oggi il post termina qui. Questa era la nostra selezione di profumi ai feromoni, ora siamo curiose di sapere la vostra opinione: cosa ne pensate? Li avete mai provati? Diteci tutto nei commenti social. Un bacione dal TeamClio! 

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