COSA SONO I PROFUMI AI FEROMONI? FUNZIONANO E QUALI SONO I MIGLIORI?

I profumi ai feromoni hanno all’interno ingredienti che rendono più seducente chi li indossa. Proprio come i profumi che lasciano la scia da donna , anche questi una volta “indossati” durano a lungo. Il loro punto di forza è far apparire più affascinante chi li usa. Bastano poche gocce di questa fragranza e in teoria si dovrebbe essere più carismatici. Ci sono diverse fragranze e formule non solo per le donne, ma anche per gli uomini.

Credit: Foto Adobe Stock/Africa Studio

I profumi hanno fragranze e aromi intensi e ogni volta che li scegliamo rappresentano in qualche modo la nostra personalità. Accanto ai classici aromi, però, ci sono anche i profumi ai feromoni che promettono di rendere più seducenti. Siete curiose di scoprire se è vero? Iniziamo il post.

COSA SONO I PROFUMI AI FEROMONI

Nella vasta gamma di profumi le fragranze in grado di rappresentare i nostri gusti non mancano.

I profumi ai feromoni hanno ingredienti che rendono più intrigante chi li indossa

Accanto a quelli tradizionali negli ultimi anni si sono diffusi i profumi ai feromoni che hanno all’interno ingredienti speciali, i feromoni appunto, secreti naturalmente dal corpo umano e in grado di rendere più affascinante chi li indossa.

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La formulazione è in grado di amplificare gli effetti delle sostante presenti al loro interno sul sistema nervoso. Con questo termine vengono incluse anche tutte quelle fragranze che non hanno necessariamente i feromoni tra gli ingredienti, ma quelle sostanze afrodisiache che comunque li fanno diventare più accattivanti.

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QUESTE FRAGRANZE FUNZIONANO DAVVERO?

L’olfatto riveste un ruolo importante nella relazione con gli altri. Chi ha un buon profumo invoglia l’interlocutore a intrattenersi il più possibile in sua compagnia. Come si comportano i profumi ai feromoni migliori rispetto a quelli comuni come i profumi alla lavanda?

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Su questo tema la scienza è divisa ci sono alcuni che sostengono che sono efficaci, altri invece che non hanno nessuna ripercussione sulla socialità. La cosa certa è che i feromoni sono impercettibili per l’olfatto umano, molto meno sviluppato se confrontato con quello degli animali. Inoltre entrano in gioco altri fattori.

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Questi profumi, ad esempio sono realizzati con una serie di fragranze che creano un equilibrio tra loro per questo risultano piacevoli. Poi, i profumi ai feromoni migliori non sono tutti uguali tra di loro, ognuno è adatto a una specifica situazione, motivo per cui devono essere scelti con attenzione. Essendo molto intensi, poi, vanno applicate solo poche gocce nei punti strategici come i polsi e il collo. Utilizzarne troppe potrebbe avere l’effetto contrario e irritare chi ci sta accanto.

La cosa certa è che questo tipo di fragranza ha un effetto placebo e chiunque decida di indossarla si sentirà subito molto più sicuro di sé stesso.

I PROFUMI AI FEROMONI HANNO NOTE FLOREALI

I profumi floreali sono tra i preferiti perché le note al loro interno fanno ricordare in un attimo la natura e le giornate primaverili. Se siete tra quelle che preferiscono queste fragranze, ma volete sperimentare i profumi ai feromoni, potete provare con Hot Miami. La fragranza calda e avvolgente diventa sensuale grazie ai fiori d’arancio e gardenia a cui si aggiungono sentori di neroli e lampone.

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Il gelsomino, la rosa e i fiori d’arancio, invece sono alla base del profumo Shiatzu e si fondono con elementi di vaniglia, patchouli e ambra per creare un’aroma sensuale che emerge ancora di più con le note fresche del mandarino e del ribes nero.

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IL PROFUMO ROLL-ON DA AVERE SEMPRE A PORTATA DI MANO

Per avere il vostro profumo ai feromoni sempre a portata di mano e applicarlo in modo preciso, il formato roll-on è pratico e ideale da inserire nello zaino o nella borsa.

Il profumo ai feromoni roll-on è pratico da avere sempre con voi

Il delicato design a sfera del profumo Bukezudang sprigionerà tutta la sua delicata fragranza nel momento in cui lo applicherete sui polsi e sul collo. Una volta lasciato asciugare naturalmente sarete inebriati da un piacevole aroma.

Bukezudang, Profumo Feromoni. Prezzo: 9,69€ su amazon.it

Il set di profumi roll-on ai feromoni vi permette di avere una boccetta sempre con voi e di cambiare fragranza anche nel corso della giornata. Gli oli essenziali emergono ancora di più quando incontrano i feromoni delicati per lasciarvi una piacevole sensazione sulla pelle.

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LE FRAGRANZE IDEALI PER GLI UOMINI

Concludiamo la nostra carrellata con i profumi ai feromoni migliori maschili. Esattamente come per i profumi da uomo che lasciano la scia e durano a lungo queste fraganze risultano persistenti e sensuali. Il merito è dell’alta concentrazione di oli essenziali come in Hollywood che si caratterizza per note aromatiche e legnose con picchi di fragranze ambrate.

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È fresco e vivace, invece il profumo di Seo-Fanally: a renderlo seducente, ma anche intenso ci pensano le note di ambra.

Seo-Fanally, Pheromone. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

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Via Giphy

Ragazze, anche per oggi il post termina qui. Questa era la nostra selezione di profumi ai feromoni, ora siamo curiose di sapere la vostra opinione: cosa ne pensate? Li avete mai provati? Diteci tutto nei commenti social. Un bacione dal TeamClio!