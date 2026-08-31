QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI ALLA LAVANDA DA DONNA?

I profumi alla lavanda sono piacevoli e rilassanti. La nota olfattiva alla lavanda, pianta aromatica dall’odore inebriante, viene spesso utilizzata in combinazione con accordi più dolci come nel caso del profumo lavanda e vaniglia. Tanti i brand che negli anni hanno reso la lavanda protagonista delle piramidi olfattive delle loro fragranze, da YSL a Burberry. Firmano profumi alla lavanda ottimi e persistenti anche Guerlain e Ariana Grande, il brand dell’omonima popstar. Non mancano i profumi alla lavanda da donna economici. Tra i più apprezzati ci sono quelli de L’Erbolario e de L’Occitane, seguiti da un profumo dal buon rapporto qualità-prezzo di Vera Wang e da una famosa acqua profumata per il corpo di Victoria’s Secret.

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Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori profumi alla lavanda da donna in commercio, diversi tra loro per note olfattive e appartenenti a varie fasce di prezzo così da accontentare tutti i gusti e soddisfare qualsiasi esigenza. Curiose di scoprirli? Iniziamo.

MIGLIORI PROFUMI ALLA LAVANDA: LE FRAGRANZE DI YSL E BURBERRY

Sappiamo bene che sono innumerevoli le proprietà benefiche della lavanda, usata molto nel settore cosmetco. Non tutti sanno, invece, che questa pianta aromatica ampiamente diffusa nel Mediterraneo e presente soprattutto in Francia – basti pensare ai campi di lavanda della Provenza – è molto utilizzata in profumeria ed è una delle note olfattive più amate dai Nasi che lavorano per le migliori case produttrici di profumi.

YSL FIRMA UNO DEI MIGLIORI PROFUMI DONNA ALLA LAVANDA

Uno dei migliori profumi alla lavanda degli ultimi anni è YSL Libre Eau de Parfum, un bestseller del marchio francese. La lavanda caratterizza sia le note di testa che le note di cuore della fragranza e si abbina con note agrumate, floreali, vanigliate e muschiate.

YSL, Libre Eau de Parfum (90 ml). Prezzo: 123,90€ su sephora.it





Un altro ottimo profumo alla lavanda è Burberry Goddess Eau de Parfum, improntato sul contrasto tra note aromatiche e note dolci. Da provare se cercate un profumo alla lavanda e alla vaniglia intenso e avvolgente.

Burberry, Goddess Eau de Parfum (100 ml). Prezzo: 122,50€ su sephora.it

DALL’ALTA PROFUMERIA ALLE FRAGRANZE DELLE STAR: LE PROPOSTE DI GUERLAIN E ARIANA GRANDE

Continuiamo con Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum, ormai un cult. Con lavanda francese coltivata in Provenza, contempla anche note di gelsomino, vaniglia e sandalo. Le materie prime esclusive e pregiate fanno di questo profumo un autentico capolavoro.

Guerlain, Mon Guerlain Eau de Parfum (100 ml). Prezzo: 182,00€ su sephora.it

REM è uno dei profumi di Ariana Grande più venduti. Il prezzo, in questo caso, è nettamente inferiore rispetto a quello dei profumi delle grandi marche, ma le performance sono ugualmente soddisfacenti. Questa fragranza ambrata vanigliata abbina tra loro fresche note alla lavanda e dolci note al caramello salato, accostandole a succose e golose note al fico e alla mela cotogna.

Ariana Grande, REM Eau de Parfum (100 ml). Prezzo: 57,50€ su amazon.it

Un profumo donna alla lavanda sbarazzino e ammiccante, a tratti giocoso, adatto soprattutto alle più giovani e, più in generale, alle amanti dei profumi fruttati.

VERA WANG E VICTORIA’S SECRET PER UN PROFUMO ALLA LAVANDA DONNA IMPALPABILE E LEGGERO

Ci sono anche tanti profumi donna alla lavanda economici e di fascia media (sotto i 50 euro) tra cui poter scegliere, specialmente cercando tra le formulazioni eau de toilette. Vera Wang Embrace French Lavender and Tuberose, per esempio, è una eau de toilette molto delicata: è un perfetto mix di sensualità ed eleganza, complice l’abbinamento tra lavanda e tuberosa. Ci sono anche note al mandarino, alla vaniglia e al cacao per la gioia delle appassionate del genere gourmand.

Vera Wang, Embrace French Lavender and Tuberose Eau de Toilette (100 ml). Prezzo: 16,94€ su amazon.it

Il marchio Victoria’s Secret è famoso anche per le sue acque profumate. Il brand include nella sua ricchissima linea di fragranze Lavender & Vanilla, un’acqua profumata per il corpo estremamente gradevole e rilassante con lavanda e vaniglia. Le mist Victoria’s Secret sono molto apprezzate in quanto leggere ma, al contempo, dalla buona durata. Sono disponibili anche altre referenze corpo abbinate, come la crema idratante, per intensificarne la scia.

Victoria’s Secret, Lavender & Vanilla Relax Fragrance Mist (250 ml). Prezzo: 24,99€ su victoriassecretbeauty.it

L’ERBOLARIO E L’OCCITANE FIRMANO DUE CREAZIONI IMPERDIBILI

Se le profumazioni troppo intense non fanno per voi, puntate sull’acqua di profumo Lavanda L’Erbolario. La componente aromatica in questo caso è dominante, rafforzata da coriandolo, salvia e garofano. La piramide olfattiva include anche note alla rosa, alla fava Tonka e all’ambra.

L’Erbolario, Lavanda Acqua di Profumo (50 ml). Prezzo: 26,39€ su amazon.it

LE ACQUE PROFUMATE E LE EAU DE TOILETTE SONO LEGGERE MA AL CONTEMPO PERSISTENTI

Le acque di profumo sono un’ottima alternativa se si è alla ricerca di profumi per chi soffre il mal di testa, grazie a una concentrazione davvero molto bassa di alcool. Non è per nulla pesante ma dura tantissimo anche L’Occitane Lavande Blanche. Le note olfattive principali sono lavanda e muschio, per un profumo che sa di buono, di fresco e di pulito.

L’Occitane, Lavande Blanche Eau de Toilette (50 ml). Prezzo: 60€ su amazom.it

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Via Giphy

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questa era la nostra selezione dei migliori profumi alla lavanda attualmente in commercio, tra proposte di alta profumeria e profumi decisamente più economici, eau de parfum intensi e persistenti, eau de toilette e acque profumate corpo leggere ma comunque in grado di farsi notare. Come sempre, a questo punto, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono le fragranze alla lavanda o questa nota non vi convince? Ditecelo nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!