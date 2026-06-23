CHE COS’È IL TANTOURING E COME SI FA?

Il tantouring è perfetto per mettere in risalto il colorito attraverso gli autoabbronzanti, da utilizzare per scolpire il viso esattamente come si farebbe con le polveri per il contouring. La parola tantouring unisce “tan” (abbronzatura) e “contouring”. Il risultato di questo contouring estivo è estremamente naturale, adatto tanto alle giovanissime quanto alle pelli più mature, basta creare un contrasto delicato tra zone di luce e di ombra. Prima di realizzare il perfetto tantouring sarebbe meglio preparare la pelle attraverso uno scrub viso fatto in casa, un buon idratante e una leggera base colorata realizzata con l’autoabbronzante e la vostra crema viso preferita. Per uno sculpting perfetto, stendete l’autoabbronzante su fronte, naso, guance e mandibola e sfumatelo con un pennello, poi, attendete circa tre ore e lavate il viso in modo che l’effetto sia naturale. Attenzione! Non provate a realizzare il tantouring utilizzando SPF diversi per fare in modo che il viso si abbronzi ricreando i chiaroscuri del contouring: il viso va protetto sempre dal sole, in maniera uniforme.

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Se il contouring ha rivoluzionato il mondo del make-up, il tantouring potrà certamente dare una scossa alla vostra estate. Vera e propria evoluzione della classica tecnica per scolpire il viso, il tantouring si serve dell’autoabbronzante per creare un trucco “semipermanente” che sappia mettere in risalto tanto l’abbronzatura quanto il viso, a patto però che la pelle sia perfettamente liscia e levigata. In caso contrario, infatti, discromie, imperfezioni e brufoletti sarebbero messi eccessivamente in evidenza. Allora ragazze, siete curiose di scoprire tutto sul tantouring, su come realizzarlo con i prodotti giusti e quali errori non commettere assolutamente? Continuate a leggere il post!

TANTOURING, L’ALTERNATIVA ALLO SCULPTING PER LA PELLE ABBRONZATA

Avete presente il colorito sano e dorato, unito a zigomi scolpiti e ai lineamenti perfetti, di Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio e Jennifer Lopez? Lo scopo del tantouring è esattamente quello!

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Unione dei termini tan (abbronzatura) e contouring (scolpire), questa tecnica make-up consiste nello scolpire il viso con l’autoabbronzante, che sostituirà le classiche polveri.

Il risultato è, ovviamente, “semipermanente” e non deve essere ricreato ogni giorno perché resisterà quanto l’autoabbronzante. Insomma, un trucco per l’estate veloce e a prova di pigrizia! È proprio questo uno dei principali vantaggi del tantouring: con questa tipologia di trucco, infatti, potrete ottenere un incarnato baciato dal sole anche senza indossare un velo di trucco.

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Il segreto? Scegliere un autoabbronzante leggermente più scuro del proprio tono di pelle e applicarlo nelle stesse aree dove realizzereste normalmente il vostro sculpting, ovvero la fronte, i lati del naso, sotto la mandibola e sotto gli zigomi.

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A CHI STA BENE IL TANTOURING? L’EFFETTO NATURALE È ADATTO A TUTTE

Il tantouring sta bene a tutte, indipendentemente dalla carnagione, infatti, il risultato finale è assolutamente naturale e brillante, l’ideale per rendere l’abbronzatura ancora più bella e luminosa. A patto, naturalmente, che la scelta della sfumatura di autoabbronzante venga fatta a partire dalla pelle per evitare un contrasto innaturale ed eccessivo.

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Creando delle ombre naturali e semipermanenti, questa tecnica è adatta a valorizzare i lineamenti tanto delle pelli più giovani quanto di quelle mature, regalando in ogni caso al viso un effetto acqua e sapone.

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il tantouring è perfetto per mettere in risalto l’abbronzatura

Sfruttando luci e ombre, infatti, il viso risulterà come fosse realmente abbronzato e, proprio per questo, potete affidarvi a questa tecnica anche in autunno, quando l’abbronzatura sarà quasi svanita. Ovviamente, il processo dovrà essere graduale per garantirvi un effetto naturale. L’unico limite del tantouring è che in caso di pelli grasse o impure potrebbe riservare qualche problema: scurire la pelle in questo modo, infatti, potrebbe mettere in evidenza le imperfezioni, perciò, procedete per gradi.

COME FARE IL TANTOURING E QUALI SONO I PRODOTTI DA UTILIZZARE?

Ovviamente, gli alleati fondamentali per un tantouring perfetto sono gli autoabbronzanti viso, da abbinare a un buon illuminante per creare il giusto gioco di chiaroscuri con cui scolpire il viso. La prima cosa da fare per ottenere un risultato impeccabile è, naturalmente, preparare la pelle al tantouring con uno scrub esfoliante che renda l’incarnato più compatto e uniforme e, successivamente, idratare la pelle in profondità con una crema idratante leggera.

Per rendere l’applicazione dell’autoabbronzante per tantouring più omogenea, scegliete formule non troppo oleose e dall’assorbimento rapido. Una volta preparata la pelle, la soluzione migliore è stendere un velo sottile di autoabbronzante graduale su tutto il viso per facilitare la realizzazione del vostro tantouring.

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Dopo aver creato la vostra base, iniziate ad applicare il vostro autoabbronzante sulla parte superiore della fronte e sulla mandibola, poi, risucchiate le guance e stendete il prodotto con un pennello per il contouring o una spugnetta.

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Il punto più difficile da realizzare è certamente il tantouring al naso, per cui vi servirà un pennello apposito con cui realizzare due linee parallele ai lati del ponte del naso e una piccola “U” esattamente sulla punta.

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Dopo aver applicato l’autoabbronzante su tutti i punti chiave del viso è il momento di sfumarlo per ottenere il tantouring alla perfezione sulla pelle: per eseguire l’operazione alla perfezione procedete dal basso verso l’alto e dal centro del viso verso l’esterno.

A questo punto, lasciate che l’autoabbronzante si asciughi e non toccatelo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo necessario, lavate il viso per far sì che il vostro tantouring risulti naturalissimo.

COSA NON FARE ASSOLUTAMENTE PER UN BUON RISULTATO DI TANTOURING

Sebbene l’effetto del tantouring debba essere il più naturale possibile, provare a ottenere lo stesso effetto senza l’aiuto dell’autoabbronzante sarebbe impossibile e pericoloso. Su TikTok, infatti, è diventato virale un video in cui viene realizzato un contouring utilizzando la crema solare, o meglio, non utilizzandola.

il tantouring si può ottenere solo utilizzando l’autoabbronzante

La tecnica utilizzata, infatti, prevede di applicare una crema con SPF bassissimo sulle zone da lasciare più scure, mentre una protezione 50 su quelle da illuminare per creare uno sculpting abbronzato.

Non serve dire che non proteggersi in modo uniforme dal sole può essere dannoso perché significherebbe ottenere un colorito tanto diverso da impiegare mesi a tornare omogeneo, senza considerare i danni provocati dai raggi UV.

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Come sapete, poi, l’SPF deve essere riapplicato molto spesso e per questo realizzare un tantouring perfetto in questo modo è praticamente impossibile, se non rischiando di fare un disastro.

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Via Giphy

Ragazze, per questo post è tutto! Cosa ne pensate del tantouring? Vi piace l’idea di avere un viso sempre perfettamente scolpito? Provereste a realizzare questo contouring così particolare? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social! Un bacione dal TeamClio!