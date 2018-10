Le sneakers sono il modello di scarpa che più di tutte ha subito una rapida evoluzione negli ultimi anni. Fino a qualche anno fa, le scarpe da ginnastica erano relegate alla palestra e alle lunghe camminate, e mai si sarebbe potuto immaginare che sarebbero finite sulle passerelle dei brand più importanti del mondo, diventando l’oggetto del desiderio di tutte le fashion addict.

Per l’autunno 2018, le sneakers la fanno davvero da padrone. Insomma, forse solo le scarpe col tacco hanno così tanta varietà disponibile nei negozi. Ne vediamo davvero di ogni tipo, e proprio per questo è importante fare una selezione e capire quale sia l’accessorio cui non possiamo rinunciare e quello di cui, invece, possiamo fare tranquillamente a meno. Volete scoprire i 5 modelli di sneakers più cool per l’autunno 2018? Allora continuate a leggere!

LE SOCK SHOES STRANE MA COMODE E AMATE DALLE STAR!

Queste scarpe sono diventante davvero iconiche, tanto che le abbiamo viste indosso a tantissime celebrità e che, per chi se lo forse perso, compaiono anche in una canzone di Cardi B (ovvero in I Like It, nel verso I like those Balenciagas, the ones that look like socks, che sarebbe, Mi piacciono quelle scarpe di Balenciaga che somigliano a delle calze).

In effetti, o le si odia o le si ama e, da quando sono comparse sulla passerella di, appunto, Balenciaga, il mondo della moda si è diviso. Ma l’unica cosa sui cui concorda è sul fatto che siano davvero molto comode.

Vengono indossate con tutto, dalla tuta sportiva ad abiti di alta moda, e ovviamente tantissimi altri marchi hanno iniziato a sfornarne delle versioni simili (ma notevolmente più economiche). Insomma, che ci piaccia o no, sono un vero e proprio trend. Se poi tentate l’azzardo acquistandole e non sapete con cosa metterle, andate sul sicuro e indossatele sotto un bel paio di pantaloni neri!

LE SCARPE DA RUNNING SONO I NUOVI TACCHI A SPILLO

Come abbiamo detto prima, le scarpe da corsa e cosiddette da tennis venivano usate solo per fare sport. Quelle da running, ultra leggere e dal design ergonomico, sono diventate super fashion, perfette da indossare anche con dei vestitini.

Adesso però, i paparazzi fotografano più scarpe da running che tacchi alti ai piedi delle star, che le abbinano a capi d’alta moda e a vestiti ultra chic.

Diciamo che queste scarpe hanno un vero punto forte, ovvero unire l’utile al dilettevole: infatti, chiunque volesse acquistarle, potrà sfruttarle sia in palestra che per uscire con le amiche, facendo una spesa unica e avendo, letteralmente, due paia di scarpe!

