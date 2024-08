COME ESSERE UN GENITORE PRESENTE? COME GODERSI AL MASSIMO I FIGLI?

Molti genitori si chiedono quali siano i migliori consigli per essere presenti con i figli. In realtà, come sempre nel mondo della genitorialità quando si diventa mamme e papà, non esiste un libretto d’istruzioni che ci guida a non sbagliare. Alcune frasi possono distruggere l’autostima di un bambino, per esempio, mentre per fortuna esistono anche strategie per crescere un bambino sicuro di sé. Mentre imparate a trovare il vostro personalissimo “modo” di essere genitori, è bene però fissare alcuni punti fermi su cui non retrocedere mai, come per esempio l’essere un genitore presente. Essere presenti con i figli senza essere eccessivamente soffocanti è fondamentale: in effetti, passare del tempo di qualità con i figli è un modo per aumentare la forza del vostro legame.

Credits: Foto di Adobe Stock | Konstantin Yuganov

Per viversi al massimo la propria famiglia, cari mamme e papà, è importante essere in grado di ritagliarsi degli spazi da dedicare solo a essere presenti con i propri figli. In questo post vedremo insieme cinque modi per essere dei genitori presenti e rafforzare il legame con i figli: ne parliamo qui sotto insieme.

#1 PER ESSERE PRESENTI CON I PROPRI FIGLI CREATEVI DEL TEMPO SOLO PER LORO

C’è chi sostiene che, da genitori, si sarà le “persone preferite” dei propri figli solo per i primi dieci anni della loro vita, poiché crescendo saranno “soppiantati” da amici, fidanzate/i e altre figure modello.

Nonostante questa visione non metta proprio d’accordo tutti i genitori, è normale chiedersi come essere più presenti per i propri figli specialmente quando sono piccoli e, soprattutto, come far sentire la propria presenza con tempo di qualità che possa rafforzare il legame.

Credits: Foto di Adobe Stock | Halfpoint





PER RAFFORZARE IL LEGAME COSTRUITE DELLE ROUTINE CON I VOSTRI FIGLI dedicate solo a loro

Sicuramente ritagliarsi del tempo solo per i figli è un primo passo per essere percepiti da loro anche più presenti. Non è necessario organizzare un’esperienza da fare con i bambini prima che sia troppo tardi (anche se aiuta), ma è bene crearsi spazio per loro nel quotidiano. Durante questi momenti, siate focalizzati su di loro.

Credits: Foto di Adobe Stock | Beaunitta V W/peopleimages.com

Possono essere piccole routine, come leggere un libro prima di andare a letto, passeggiare dopo cena nel quartiere, vedere un film insieme la domenica. Scegliete voi il modo ma ricordate: siate costanti.

#2 AL BANDO LE DISTRAZIONI QUANDO PASSATE DEL TEMPO IN FAMIGLIA

Questo consiglio per essere più presenti con i figli segue, logicamente, quello precedente: se volete far sentire la vostra presenza e attiva partecipazione, siate molto attenti a non cadere “vittime” di distrazione.

Credits: Foto di Adobe Stock | Miljan Živković

Oggetti molto negativi, da questo punto di vista, sono soprattutto quelli legati alla tecnologia: parlare con il proprio bambino o leggergli un libro con musica o TV in sottofondo non è così efficace né rafforza il legame come farlo senza.

Credits: Foto di Adobe Stock | Irina

Allo stesso modo, evitate di portare con voi lo smartphone quando state con i piccoli: non continuate a scrollare e non fatevi portare altrove con la mente. Il tempo di qualità con i figli si costruisce anche così, dedicando loro il 100% della vostra attenzione. Vi dice niente la parola phubbing? Se la risposta è no, leggete il post di approfondimento.

Ragazze e ragazzi, se siete neo genitori in cerca di consigli per essere presenti con i bambini vi aspettiamo a pagina 2 per altri consigli.