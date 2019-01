Per iniziare il nuovo anno con un pizzico di freschezza un buon consiglio è quello di dare una svolta al proprio look, per esempio con un taglio netto. Nel 2019 infatti i capelli corti e cortissimi saranno super glamour, complici molte star che abbandonano le chiome lunghe e folte per virare verso hairstyle originali, dai short bob femminili e chic, ai pixie cut sofisticati e trendy.

Gli hair guru più famosi del settore sostengono che esista un taglio corto per ogni tipologia di volto e per ogni stile. Il segreto sta nel declinarlo in base alle proprie esigenze e ai propri gusti. Non abbiate paura di osare, le parole d’ordine dei nuovi trend sono personalizzazione e disinvoltura!

Nel post di oggi ho pensato di svelarvi le prime tendenze capelli corti 2019, dai tagli più romantici e bon ton a quelli sbarazzini, sexy e innovativi. L’argomento è ciò che fa per voi? Allora via con il post!

#1 TRA LE TENDENZE CAPELLI CORTI 2019 DOMINA LO SWEET CUT, IL TAGLIO CORTO MORBIDO CHE ADDOLCISCE IL VISO

Salvo Filetti, Hair Designer e direttore creativo del brand Compagnia della Bellezza, consiglia lo sweet cut, un taglio corto, ma non troppo, con linee morbide capaci di addolcire anche i lineamenti dei volti più spigolosi e marcati.

Credits: @compagniadellabellezza.com

LO SWEET CUT RIESCE A VALORIZZARE LA FEMMINILITÀ

Il segreto dietro questo hairstyle è quello di incorniciare il viso a seconda delle esigenze, anche con maxi ciuffi o frange di diverse misure. Le ciocche che lo caratterizzano devono essere tagliate a misura di volto, libere, modellabili, in modo tale che la scalatura sia facile da acconciare.

Credits: @compagniadellabellezza.com

Questo tipo di taglio risulta quindi molto versatile, prestandosi a diversi tipi di styling. I colori che meglio valorizzano lo sweet cut sono quelli pieni, enfatizzati da schiariture leggere e dinamiche.

#2 IL CASCHETTO CORTO CON LINEE SIMMETRICHE E SENZA SCALATURE È IL PIÙ AMATO DALLE STAR

Da ormai qualche tempo a questa parte il bob, declinato in diverse lunghezze, è uno dei tagli più gettonati tra le star e non solo. Chi mi segue da tanto ricorderà che anche io, ormai qualche anno fa, mi sono fatta tentare dallo short bob, molto femminile e raffinato.

Il carrè corto più di tendenza nel 2019 è quello pari che sfiora appena le orecchie, con linee simmetriche, senza frangia e con la riga centrale o laterale. Lo styling liscio è il più trendy, soprattutto tra le star, ma si può anche optare per il mosso. L’importante è farsi guidare dalla naturalezza della propria chioma.

#3 IL BOWL CUT, IL TAGLIO IN STILE ANNI ’60 RIVISITATO IN CHIAVE URBAN CHIC

Tra le tendenze capelli corti 2019 il taglio a scodella, meglio conosciuto oggi come bowl cut, è considerato dagli hairstylist come uno dei più cool.

Molte donne pensano che sia troppo difficile da portare, ma con le giuste accortezze è in grado di regalare una nuova luce all’intero look. Il taglio a scodella è diventato famoso negli anni ’60 grazie alla stilista britannica Mary Quant, conosciuta in tutto il mondo come l’inventrice della minigonna.

Credits: @vam.ac.uk

Secondo gli hair guru di Jean Louis David il bowl cut è più adatto a chi ha un viso piuttosto lungo e capelli lisci. Per quanto riguarda il colore invece sarebbe meglio prediligere le tinte piene e uniformi per valorizzarne le linee grafiche. Sono perfetti, per esempio, il biondo platino e il nero profondo, per un total look urban chic!

Ragazze, non è finita qui! Nella prossima pagina vi svelerò altri due tagli corti, uno più adatto a chi ama le rasature e vuole dare un tocco rock anche agli styling classici e l’altro per chi preferisce i tagli cortissimi! Continuate a leggere!