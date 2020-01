L’anno nuovo è appena iniziato, ma già da mesi si parla delle destinazioni migliori per il 2020. Alla fine dell’anno appena concluso, la famosa casa editrice Lonely Planet ha pubblicato la sua tradizionale guida Best in Travel, con le classifiche dei 10 Paesi, delle 10 città , delle 10 regioni e delle 10 mete best value, ossia più convenienti, da visitare nel 2020. Nelle classifiche di quest’anno troviamo molte mete che vengono solitamente ignorate o sottovalutate, ma che meritano di entrare nelle destinazioni imperdibili. Così come troviamo mete da visitare perché, per il 2020, sono previsti eventi irripetibili.

Tra tutte queste mete troviamo poca Italia, ma in una di quelle liste ci siamo anche noi! In questo post abbiamo deciso di proporvi mete da tutte le liste del Best in Travel 2020. Troverete le prime 3 città , le prime 3 regioni, i primi 3 Paesi e la prima meta più conveniente consigliate dai grandi esperti di viaggio. Volete scoprirle tutte? Allora, partiamo!

#1 SALISBURGO, LA PRIMA CITTÀ TRA LE DESTINAZIONI MIGLIORI DEL 2020

Via Instagram. Se non diversamente specificato, le immagini sono tratte da Instagram





La TOP 10 città del Best in Travel mette al primo posto la bellissima Salisburgo, in Austria. Con la sua atmosfera da fiaba, la città austriaca Patrimonio dell’Unesco si guadagna il primo posto delle città da visitare anche perché, nel 2020, il famoso Festival di Salisburgo compirà 100 anni. Questa sarà un’occasione unica per visitare Salzburg, che per il centesimo anno sarà palcoscenico di una delle rassegne musicali più famose e importanti del mondo.

Il festival si terrà dal 18 luglio al 30 agosto e offrirà agli spettatori opere liriche, concerti e spettacoli teatrali. Salisburgo festeggerà inoltre questo importante anniversario con mostre ed eventi speciali in tutto il centro storico, con concerti e spettacoli di prosa. Per il festival, vi consigliamo di acquistare i biglietti con largo anticipo e, in ogni caso, non perdete l’occasione di visitare questo Patrimonio dell’Umanità !

#2 WASHINGTON DC, LA SECONDA CITTÀ DA VISITARE NEL 2020

La seconda città da visitare nel 2020 è Washington, capitale degli Stati Uniti D’America. Centro urbano abbastanza piccolo al confine con gli stati del Maryland e della Virginia, Washington si contraddistingue per gli imponenti monumenti e gli edifici neoclassici, fra cui le tre famose sedi dei poteri del governo: il Campidoglio, la Casa Bianca e la Corte Suprema.

Perché è nella TOP 10 delle città da visitare? Perché nel 2020 festeggia il centesimo anniversario del rivoluzionario ed importantissimo XIX emendamento, la legge che in quel lontano 26 agosto 1920 ha dato alle donne il diritto di voto. Per l’occasione la National Portrait Gallery, il National Museum of American History e il National Museum of Women in the Arts organizzeranno mostre speciali dedicate a questo importante avvenimento nella storia dei diritti umani. È l’occasione perfetta per un viaggetto negli States e una visita a Washington, che racchiude in sé tanta storia americana.

#3 VISITARE IL CAIRO NEL 2020 PER L’INAUGURAZIONE DEL GRAND EGYPTIAN MUSEUM

IL GRAND EGYPTIAN MUSEUM è IL MUSEO

CON LA COLLEZIONE PIù VASTA DEDICATA AGLI EGIZI

Il terzo posto del podio delle città da visitare nel 2020 se l’è meritata Il Cairo. Quest’anno, infatti, verrà finalmente inaugurato il Grand Egyptian Museum (GEM), museo all’avanguardia situato a Giza che apre i battenti dopo 15 lunghi anni di lavoro. Il GEM avrà la collezione più vasta del pianeta interamente dedicata a un’unica civiltà ! Saranno esposte oltre 45.000 opere d’arte, di cui 25.000 non erano mai state esposte prima, e 5000 pezzi provengono dalla tomba del mitico faraone Tutankhamon. Il museo, che aprirà a fine anno, è una tappa obbligata per immergersi completamente nei misteri e nella storia di una delle civiltà più grandi di tutti i tempi.

