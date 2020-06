Resistono all’acqua e al sudore, senza fare una piega! I fondotinta waterproof 2020 sono i nostri più grandi alleati in vista dell’estate e promettono performance impeccabili anche nelle condizioni più estreme.

Non è facile trovare un fondotinta resistente all’acqua che non sia pesante sulla pelle, ma le formulazioni di ultima generazione firmate da alcune delle migliori marche – e nondimeno quelle di alcuni prodotti cult del make up – ci rendono l’impresa meno ardua.

Sono sempre di più, infatti, i brand che includono nella propria gamma fondotinta waterproof validi e performanti, pensati per il mare, per piscina ma anche semplicemente per occasioni importanti in cui è richiesta una lunga tenuta e una resistenza incredibile.

Si spazia dal fondotinta ad alta coprenza waterproof, per chi desidera una base viso ineccepibile, al fondotinta leggero waterproof, impalpabile sul viso come un velo delicato. Curiose di scoprire quali sono i miei preferiti? Cominciamo!

DA MAC A DIOR, I FONDOTINTA WATERPROOF 2020 TOP DA PROVARE ORA

Quando penso ai fondotinta waterproof, non posso fare a meno di citare “lui”: MAC Face and Body è da sempre uno dei miei preferiti, da usare sia sul viso che sul corpo proprio grazie alla sua formula resistente all’acqua. Questo è un fondotinta leggero waterproof che può essere applicato tranquillamente anche sulle gambe o sulle braccia, per camuffare eventuali imperfezioni.

MAC Studio, Face and Body Foundation. Prezzo: 31,45€ su lookfantastic.it





In alternativa, se cercate un fondotinta ad alta coprenza, potete scegliere MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof. A detta di molte beauty addicted, questo è il miglior fondotinta coprente waterproof. Attenzione, però, perché ha una texture piuttosto ricca!

MAC, Prolongwear Nourishing Waterproof Foundation. Prezzo: 34,95€ su lookfantastic.it

Torniamo ai fondotinta waterproof 2020 leggeri e approdiamo in casa Dior. Dior Backstage Pros Airflash Spray Foundation è un fondotinta spray dal finish luminoso che resiste all’acqua e al sudore fino a 12 ore.

Dior, Pros Airflash Spray Foundation. Prezzo: 52,14€ su dior.com

Assicura una resa perfetta e una lunghissima durata – oltre che, ovviamente, la resistenza ad acqua e sudore – YSL All Hours Foundation. Questo prodotto, pensate un po’, è stato studiato e formulato per durare tutta la notte: insomma, il migliore compagno di uscite per tutte le party girls!

YSL, All Hours Foundation. Prezzo: 49,90€ su sephora.it

Procediamo con un fondotinta waterproof con protezione solare. Più precisamente si tratta di una CC Cream ma è così coprente e perfezionante che può essere tranquillamente equiparato a un fondotinta liquido. Sto parlando della CC+ Oil-Free Matte Pore Minimizing Full Coverage Cream It Cosmetics, perfetta anche per pelli grasse.

It Cosmetics, CC+ Oil-Free Matte Poreless Finish Full Coverage Cream. Prezzo: 39,99€ su douglas.it

PER L’ESTATE, SCEGLIETE UN FONDOTINTA WATERPROOF CON SPF

Bellezze, se cercate un buon fondotinta compatto waterproof provate quello solare di Shiseido. Ha un SPF elevato – da scegliere in base al proprio colorito di partenza – e resiste molto bene alle alte temperature essendo pensato per il mare.

Shiseido, UV Protective Compact Foundation. Prezzo: 20,98€ su echarme.it

Un altro fondotinta waterproof compatto, ma stavolta in crema, è quello di Giorgio Armani. Power Fabric Compact è un fondotinta ad alta coprenza che, una volta applicato sul viso, rilascia un velo di colore waterproof dal finish mat vellutato che dura tutto il giorno.

Giorgio Armani, Power Fabric Compact. Prezzo: 62,95€ su lookfantastic.it

Ottima durata e formula waterproof anche per Smashbox Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation, un altro grande alleato a cui potersi rivolgere in vista delle alte temperature. Abbinatelo a un primer viso a prova d’estate (e di afa) e il gioco è fatto!

Smashbox, Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation. Prezzo: 34,45€ su lookfantastic.it

Bellezze, non ho ancora finito! Questi erano solo alcuni dei miei fondotinta waterproof 2020 preferiti. Girate pagina e continuate a leggere per scoprirne molti altri: in particolare, parleremo di fondotinta waterproof medium-low cost e di farmacia!