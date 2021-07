Arrivata l’estate, la ricerca di campeggi in Italia si fa ancora più serrata: se avete scelto questa tipologia di alloggio per le ferie estive, in coppia o in famiglia, allora non perdetevi la nostra guida perché vedremo insieme le migliori opzioni che possono accontentare tutti i gusti.

Andare in vacanza in campeggio in Italia sul mare o in montagna, può essere davvero un’ottimo modo per stare più a contatto con la natura, e dopo un anno difficile come quello che abbiamo passato, l’idea di stare all’aria aperta stuzzica un po’ tutti, vero ragazze? In questo post scopriremo insieme i migliori campeggi in Italia per bambini e famiglie, ma anche qualche chicca che può accontentare le coppie. Camping non significa sempre tenda e roulotte in posizioni isolate nel verde, anzi: i più bei campeggi in Italia offrono la quiete tipica delle piazzole e delle pinete, unendola ai servizi e al divertimento.

Se vi abbiamo incuriosite, allora venite con noi alla scoperta dei top campeggi in Italia con una location da sogno ma servizi utili e anche lussuosi. Ah, ragazze, l’ordine dei camping proposti è casuale, non si tratta di una classifica!

#1 CARAVAN PARK SEXTEN, PER CHI CERCA UN CAMPEGGIO IN ITALIA CON SPA PRIVATA

Alla ricerca di una vacanza unica con la propria dolce metà? Allora, se amate il contatto con la natura, ma cercate anche un luogo di relax e un campeggio con centro benessere, date un’occhiata al camping Caravan Park Sexten.

Si trova a Sesto, in Trentino Alto Adige e precisamente in Val Pusteria: qui sono moltissime le attività e le escursioni che possiamo scegliere.

Dopo una dura giornata di camminate sarà ancora più bello tornare in campeggio, perché ad aspettarvi oltre al proprio alloggio ci sarà una SPA privata solo per gli ospiti del camping.

Secondo noi questo rientra tra i campeggi più belli in Italia, perché oltre alla location esclusiva con vista sulle Dolomiti, offre servizi top anche per chi preferisce il glamping alla classica piazzola per tenda o camper.

Il Caravan Park Sexten, infatti, permette di soggiornare anche in lodge o case sull’albero. E se scegliete le piazzole deluxe, avrete un bagno privato incluso.

#2 GLI AMANTI DEI CAMPEGGI IN MONTAGNA ADORERANNO IL SÄGEMÜHLE

Chi è alla ricerca di un luogo ricco di spunti e attività da fare in montagna con i bambini, allora può pensare a un campeggio attrezzato in Alto Adige.

I CAMPEGGI IN ITALIA IN MONTAGNA SONO UN CONCENTRATO DI NATURA E COMFORT

Animazione, parco giochi e ingressi scontati per la piscina scoperta con scivoli sono solo alcuni dei servizi per famiglie offerti dal campeggio Sägemühle, che si trova precisamente a Prato allo Stelvio.

La Val Venosta offre sentieri ed escursioni adatti a tutta la famiglia con sentieri didattici e interattivi. Se poi cercate qualche consiglio su cosa vedere in Trentino Alto Adige, allora leggete il nostro approfondimento che vi spiegherà tutte le attrazioni più belle tra laghi, monti e valli.

#3 CAMPEGGIO IN ITALIA AL LAGO CON SPIAGGIA PRIVATA: FAMILY-WELLNESS CAMPING AL SOLE

Direttamente sulle sponde del lago Ledro sorge il villaggio-camping Al Sole. A poca distanza dal lago di Garda, il campeggio è un ottimo punto di partenza per gite ed escursioni, e in generale per attività sportive.

Ma non solo: da qui potrete godere di una spiaggia privata direttamente sul punto più bello del lago Ledro, da cui si diramano ben 10km di percorso che circonda l’intero lago.

Oltre alle piazzole e ai bungalow, i servizi di questo bel campeggio in Italia comprendono anche un ristorante e una piscina scoperta dotata di scivoli e lettini prendisole.

Per i più piccoli è presente anche l’animazione del campeggio con il suo mini club, e per i più grandi sono a disposizione anche campi di calcetto o beach volley.

Per i più piccoli è presente anche l'animazione del campeggio con il suo mini club, e per i più grandi sono a disposizione anche campi di calcetto o beach volley.