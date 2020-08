In estate perché è fresco e in inverno perché incanta: un viaggio in Trentino Alto Adige si può programmare sempre, in ogni periodo dell’anno e con qualsiasi tipo di compagnia. Per cominciare è una delle mete preferite dalle famiglie, anche con bambini piccoli, perché per loro ci sono tante attrazioni su misura e family hotel dedicati.

Per i più grandi è possibile fare delle escursioni facili, medie o più difficoltose, arrivano sulle Dolomiti e sulle Alpi e ammirando un panorama incontaminato e strepitoso, che lascia davvero senza fiato per la vista strepitosa.

In più ci sono i laghi, specchi d’acqua giganteschi dai colori incantevoli, le valli da scoprire e cantine di cui innamorarsi, dove assaporare le prelibatezze locali accompagnate da calici di vino. Insomma, non avete voglia anche voi di fare un viaggio in Trentino? Scopriamo cosa vedere e quali sono le mete da fare assolutamente. Via col post!

VIAGGIO IN TRENTINO: I LAGHI DA VISITARE

Se pensiamo al Trentino, difficilmente (oltre alle cime!) non immagineremo i laghi perché ce ne sono davvero molti e sono a dir poco incantevoli.

Sono tra le attrazioni che conquistano le famiglie ma anche i viaggiatori solitari, perché lo spettacolo che offrono è suggestivo e favoloso.

Uno dei più belli e visitati è certamente il lago di Molveno, a due passi da Andalo, location tanto amata dalle famiglie con bambini piccoli. Si trova nella zona dell’Altopiano della Paganella e, oltre alla vista magnetica, c’è a possibilità di fare freeride e enduro. In alternativa, godetevi il paesaggio.

Tra i laghi del Trentino da non perdere c’è quello di Braies, che in verità si trova in Alto Adige, più precisamente nella Val Pusteria, ai piedi della Croda del Becco, una parete rocciosa amata dagli alpinisti e non solo.

Avete mai sentito parlare dell’ex lago rosso? Si tratta del lago di Tovel, che si trova nella Val di Non. Ma perché rosso? Si tratta di una vecchia storia, che ha affascinato tutti fino agli anni ’60. Due sono le motivazioni, una leggendaria e l’altra molto più realistica. La prima narrava di una principessa che non voleva prendere marito e li rifiutava tutti, fino ad andare in guerra per difendere il suo onore. Ma la leggenda vuole che lei e i suoi soldati morirono nello scontro e il sangue si riversò nel lago.

Favola a parte, il lago di Tovel si è colorato l’ultima volta nel 1964 e gli studiosi si sono resi conto che nelle acque c’era una speciale alga, la Tovellia Sanguinea, che in estate soprattutto faceva sembrare il lago rosso sangue.

TOUR TRA BOLLICINI E VINI: LE CANTINE TRENTINE

Uno dei punti di forza del Trentino è quello di potersi muovere comodamente in bicicletta, anche con l’e-bike, quindi con pedalata assistita. In questo modo si potranno seguire percorsi naturalistici che in altro modo sarebbero irraggiungibili e fermarsi autonomamente dove si vuole e come si vuole.

Sapete che il viaggio in Trentino in bici vi consentirà anche di assaporare alcuni prodotti locali, che potrete assaporare all’interno delle cantine trentine?

IN BICICLETTA PER UN VIAGGIO IN TRENTINO TRA CANTINE PER ASSAPORARE I PIACERE LOCALI DEL PALATO

Molte di queste – ben 55! – fanno parte di Trentodoc, che oltre a essere uno spumante Metodo Classico prodotto con sole uve trentine è anche un istituto. Sono diverse le escursioni in bici consigliate tra cui quella della Valle dei Laghi pedalando lungo il fiume Sarca dove sarà possibile accedere alla Cantina Toblino e Riva ma anche alla casa spumantistica Madonna delle Vittorie.

La pista ciclopedonale della Valle dell’Adige vi poterà alla Cantina Roveré della Luna Aichholz e quella di Gaierhof e si potrà raggiungere Bellaveder e Maso Nero.

Sono davvero molte le cantine da visitare e i punti di interesse che troverete lungo questo percorso e gli altri itinerari, che potrete consultare scaricando l’app Trendoc.

