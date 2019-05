Occhiali da sole, che estate sarebbe senza un paio nuovo per il 2019? Si tratta di accessori assolutamente indispensabili: le lenti scure, infatti, rendono il viso più simmetrico, nascondono i difetti del volto e, soprattutto, proteggono gli occhi dai raggi nocivi del sole!

Sia che passiate le vacanze in città o che vi stiate preparando per raggiungere la meta dei vostri sogni, non potete rinunciare a un paio di occhiali da sole fashion e chic per dare un tocco in più ai vostri outfit estivi.

Scegliete quelli che più rispecchiano la vostra personalità: dagli evergreen come gli occhiali rotondi da hippie o gli Aviator in stile Top Gun fino ai cat eye tanto amati dalle It Girls, ci sono occhiali da sole per tutti gusti!

Le tendenze che li riguardano sono moltissime, per questo abbiamo raccolto per voi 6 trend che assolutamente non potete perdervi se volete dare un’iniezione di glamour alla vostra estate. Pronte? Cominciamo!

OCCHIALI DA SOLE: UNA TRA LE TENDENZE PIÙ HOT DELL’ESTATE È LA MASCHERINA

Sportive, futuristiche e supercool, le lenti a mascherina sembrano appartenere a un’altra dimensione. Si tratta di una montatura che arriva direttamente dal mondo dello sport: la grandezza delle lenti e la leggera curvatura della montatura, infatti, non permettono alla luce di filtrare lateralmente, rendendo quindi questo modello perfetto per ciclisti e sciatori.

Jim Halo, Occhiali da sole Oversized senza montatura. Prezzo: 23,99 € su amazon.it





Perfetti sia per un look casual con biker shorts che con un abito elegante per ottenere uno stile fashion e sbarazzino, l’effetto è sempre chicchissimo!

Asos Design, Occhiali a mascherina fluo color block. Prezzo: 14,49 € su asos.com

Chi, se non Kim Kardashian, poteva sdoganare una montatura così sporty e farla diventare uno degli oggetti del desiderio di ogni fashion victim? Già la scorsa estate, infatti, Kim K aveva sfoggiato un paio di occhiali a mascherina in versione arancione fluorescente che ci avevano fatto girare la testa.

Oliver, Occhiali da Sole da Donna Vintage. Prezzo: 97 € su amazon.it

TRA GLI OCCHIALI DA SOLE DA DONNA, IL TAGLIO CAT-EYE RIEVOCA UN’ELEGANZA D’ALTRI TEMPI

Lo sguardo è una vera e propria arma di seduzione, perciò, se proprio dobbiamo nasconderlo, meglio farlo dietro un paio di occhiali da sole ultrasensuali e dal fascino retrò come i cat-eye!

ALDO, Occhiali da sole sottili a occhi di gatto. Prezzo: 12,49 € su asos.com

Dalla montatura allungata e le lenti piccole, questi occhiali da sole sono delicati, stilosi e pieni di personalità. Senza dubbio, doneranno ai vostri outfit un’allure chic e bon ton della quale Holly Golightly (aka Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany) sarebbe davvero molto fiera. Provateli nella versione tartarugata in abbinamento con un abito a fiori dal sapore vintage o sfoggiateli con un bikini in spiaggia, l’effetto è sempre wow!

Clandestine, Occhiali da sole cat-eye. Prezzo: 39,97 € su amazon.it

Tra le fashion victims spopolano i cat-eye in versioni coloratissime, perfetti per chi ricerca un look sensuale, ma assolutamente non banale! Provateli con una montatura in acciaio sottilissima oppure vivace e vistosa: non passerete certo inosservate!

Asos Design, Occhiali da sole skinny a occhi di gatto fluo. Prezzo: 16,99 € su asos.com

Gqueen, Occhiali da sole a gatto protezione UV. Prezzo: 10,98 € su amazon.it

LO STILE MATRIX CONQUISTA LE IT GIRLS DI TUTTO IL MONDO

Che cos’hanno in comune Gigi e Bella Hadid con Neo e Trinity, protagonisti del cult Matrix? Gli occhiali da sole ovviamente! Gli Slim Cat Eye hanno conquistato i cuori di top model e fashioniste di tutto il mondo e le sorelle Hadid ne sono la prova.

Asos Design, Occhiali da sole con montatura avvolgente. Prezzo: 5,49 € su asos.com

Tra i più amati degli ultimi anni, gli occhiali da sole in stile Matrix hanno montatura piccola e linee geometriche. Perfetti se abbinati a un outfit ispirato agli anni Novanta – quest’anno di grande tendenza – ricordate di indossarli appoggiati a metà naso, un po’ come degli occhiali da lettura, per un effetto chic e misterioso.

YHgiway, Occhiali da sole triangolari Half-Frame Design Eyewear. Prezzo: 18,99 € su amazon.it

Questi occhiali sono davvero perfetti con delle lenti coloratissime!

Per quanto riguarda i colori, si va dal classico nero al marrone tartarugato, ma per questo trend vi consigliamo di scegliere delle lenti coloratissime che rendano il vostro look streetstyle davvero glamour.

Asos Design, Occhiali da sole a occhi di gatto con lenti rosse. Prezzo: 13,99 € su asos.com

Solo un consiglio, ragazze: le lenti sono minimal perciò le vostre espressioni saranno sotto gli occhi di tutti!

Ragazze, siamo solo a metà! Nella prossima pagina scoprire altre tendenze per gli occhiali da sole dell’estate 2019. Continuate a leggere il post!