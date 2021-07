La Calabria è una terra incredibilmente ricca di tesori, sia da un punto di vista paesaggistico che storico. Sono davvero tante le cose da vedere e i posti da visitare in Calabria, sulla costa tirrenica e sulla costa ionica.

Il turismo in Calabria può contare su spiagge spettacolari e borghi affascinanti, una natura a tratti selvaggia e inesplorata e, nondimeno, su una variegata tradizione enogastronomica. Insomma, quando si decide di fare un viaggio in Calabria le mete da inserire nel proprio itinerario non mancano di certo.

Curiose di saperne di più? Abbiamo selezionato per voi 10 cose da vedere tra Tirreno e Ionio nell’incredibile Calabria: via con il post!

Credits: @ig_calabria, @ckbluestyle, @pentedattilo Via Instagram

IL TURISMO IN CALABRIA CONCILIA MARE E TERRA, TRA LE DUE COSTE

La Calabria è una regione spesso sottovalutata quando si tratta di pianificare le vacanze, ma in realtà è un luogo incantevole ricco di mete interessanti. Basta dare un’occhiata alla sua posizione sulla cartina per rendersene conto: la Calabria è “la punta dello stivale”, l’estremità meridionale della nostra Penisola, ed è bagnata da due mari, il Mar Tirreno e il Mar Ionio.

Credits: @ig_calabria Via Instagram





LA CALABRIA SI ESTENDE TRA MAR TIRRENO E MAR IONIO

Sono tantissimi i chilometri di costa selvaggia che si alternano a distese di sabbia e a spiagge agevoli e attrezzate per tutta la famiglia, così come non mancano oasi naturalistiche, la montagna (con il massiccio dell’Aspromonte) e borghi ricchi di storia. Tutto questo rende la Calabria la meta ideale per un viaggio in estate, ma anche nel resto dell’anno: i posti da vedere si sprecano, letteralmente!

Volendo delineare un itinerario, è opportuno fare una distinzione tra costa tirrenica e costa ionica. Vi avvisiamo: sono entrambe mozzafiato!

COSA VEDERE IN CALABRIA COSTA TIRRENICA: DA TROPEA ALL’ISOLA DI DINO

Cominciamo dalla costa tirrenica calabrese, che accoglie alcune delle spiagge più belle della regione e delle mete balneari più ambite dai turisti in estate.

#1 PIZZO CALABRO

Pizzo Calabro è il punto da cui si snoda quella che viene chiamata Costa degli Dei. Come molti altri paesi della costa tirrenica è arroccato sul mare e vanta acqua cristallina, baie selvagge e spiagge caratterizzate da sabbia grossa e spessa.

Credits: @pizzo_calabro_official Via Instagram

Se il mare non fa per voi, vi invitiamo a visitare il Castello aragonese, conosciuto anche come il Castello di Gioacchino Murat, che tra quelle mura venne imprigionato e ucciso.

Credits: @castellomurat Via Instagram

Siete delle buongustaie? Sappiate che a Pizzo Calabro si consuma una specialità calabrese irresistibile, ossia il Tartufo di Pizzo: si tratta di una palla di gelato al gusto nocciola con un cuore di cioccolato fondente da perdere la testa!

Credits: @pizzo_calabro_official Via Instagram

#2 TROPEA

Tropea è sicuramente una delle mete più ambite della Calabria ed è la località più visitata della Costa degli Dei. Il mare è spettacolare e le spiagge si dividono equamente in libere e attrezzate.

Credits: @ig_calabria Via Instagram

Una delle più belle è la cosiddetta Spiaggia della Rotonda, dal litorale bianchissimo e con acque limpide e trasparenti. Questa spiaggia, estesa ai piedi di una rupe, è delimitata dallo scoglio di San Leonardo.

Credits: @ig_calabria Via Instagram

Vi consigliamo anche di visitare il Santuario di Santa Maria dell’Isola, che sorge su uno scoglio che ha preso proprio questo nome. Pare che fosse abitato da monaci ed eremiti già nell’XI secolo. Questo posto è molto suggestivo ed è possibile ammirare un tramonto spettacolare dallo scoglio. Tropea, ricordiamolo, è anche caratterizzata da una fervente vita notturna, se cercate la movida!

#3 SCALEA

Tra i posti da vedere in Calabria tirrenica c’è anche Scalea, che si caratterizza per un arenile di circa 8 km, interrotto dallo scoglio su cui sorge l’iconica Torre Talao, simbolo di questa località.

Credits: @elenaretrip Via Instagram

Vi consigliamo Scalea se siete alla ricerca di idee su cosa vedere e fare in Calabria con i bambini, in quanto presenta tantissimi lidi attrezzati e fondali agevoli anche per i più piccoli e, più in generale, per tutta la famiglia.

#4 CAPO VATICANO

La spiaggia di Capo Vaticano è reputata una delle più belle non solo della Calabria, ma di tutto il territorio italiano, tanto che chi c’è già stato paragona questo posto incredibile ai Caraibi. Località Capo Vaticano (nel comune di Ricadi), si trova tra Pizzo Calabro e Nicotera.

Credits: @capovaticanofficial Via Instagram

Non tralasciate questa tappa se amate la natura selvaggia e inesplorata, tra insenature, grotte e verde lussureggiante. Vi invitiamo a visitare le baie raggiungibili solo via mare, magari con una visita guidata in barca, e a concentrarvi sui tanti belvederi panoramici che consentono di ammirare lo stretto di Messina, la Sicilia e le spettacolari Isole Eolie, con tramonti unici al mondo.

Credits: @ckbluestyle Via Instagram

Nell’entroterra di Capo Vaticano, invece, fate tappa alle torri saracene e alla zona della Fiumara della Ruffa, dove è possibile fare trekking e anche imbattersi in ristorantini deliziosi dove poter gustare specialità tipiche calabresi.

#5 ISOLA DI DINO

Infine, vi consigliamo anche l’Isola di Dino, una piccola isola situata di fronte a Praia a Mare nel cuore di quella che viene chiamata la Riviera dei Cedri. L’isola prende il suo nome dal termine greco ‘dina‘, che significa tempesta: quando il mare è agitato, infatti, si infrange tempestoso sugli scogli dell’isola.

Credits: @isola_di_dino Via Instagram

Tante le grotte da poter visitare, come quella del Monaco e quella del Leone ma anche la Grotta Azzurra e la Grotta delle Sardine. Questa isola, piccola e rocciosa, è un vero e proprio gioiello del Mar Tirreno.

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire altre 5 tappe imperdibili per il vostro viaggio in Calabria: in particolare, parleremo di cosa vedere in Calabria ionica!