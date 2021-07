Le isole Eolie sono un incantevole arcipelago di origine vulcanica a Nord della costa siciliana nel cuore del Mar Tirreno meridionale. Acque cristalline, spiagge incredibili e molto altro ancora rendono le Eolie una delle mete più ambite dai turisti italiani e di tutto il mondo.

I nomi di queste isole – da Lipari a Stromboli, passando per Panarea – sono noti ovunque, così come le loro indiscutibili bellezze. Ma cosa vedere in queste isole dove il tempo sembra essersi fermato e la parola d’ordine è relax? Le possibilità sono davvero infinite e le mete da includere in un ipotetico tour altrettante.

Scopriamo insieme cosa vedere e cosa fare nelle isole Eolie, cosa visitare in ognuna delle 7 isole che compongono questo arcipelago e tante altre curiosità per un itinerario da sogno.

Credits: @eoliewithlove, @occhio_di_panarea, @inciampando Via Instagram

ISOLE EOLIE: DOVE SI TROVANO E COME ARRIVARE

Volendo individuare le isole Eolie sulla “mappa” del mare di Sicilia, basta spostarsi un po’ più a Nord della costa messinese. Questo arcipelago di origine vulcanica, visibile sia dalla costiera tirrenica della Sicilia che dalla costiera meridionale calabrese, ha una forma molto caratteristica.

Credits: @eoliewithlove Via Instagram





Le 7 isole che lo compongono, infatti, a cui si aggiungono scogli che affiorano dal mare e altri piccoli isolotti, disegnano una sorta di Y stesa, come se stessero riposando in mare. I nomi delle isole Eolie sono (procedendo in ordine decrescente per numero di abitanti): Lipari, Salina, Stromboli, Vulcano, Filicudi, Panarea e Alicudi.

Credits: @eoliewithlove Via Instagram

LE ISOLE EOLIE SONO 7: LIPARI, SALINA, STROMBOLI, VULCANO, PANAREA, FILICUDI E ALICUDI

Come arrivare sulle isole? Ci sono tantissimi traghetti e aliscafi che partono dai principali porti del Sud Italia e anche alcuni voli via elicottero dagli aeroporti di Reggio Calabria, Catania e Palermo. Per visitare tutte le isole, vi consigliamo di scegliere una delle più grandi come base e di spostarvi per l’intero arcipelago approfittando delle tante escursioni in barca organizzate dalle guide locali.

LIPARI, LA REGINA DELLE ISOLE EOLIE

Lipari è la più estesa e popolosa delle isole Eolie e anche la più conosciuta. Se vi state chiedendo cosa fare e cosa vedere a Lipari, sappiate che non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Credits: @inciampando Via Instagram

Uno dei punti panoramici più belli dell’isola è Belvedere Quattrocchi, uno scorcio naturalistico incredibile a pochi chilometri dal centro da cui poter ammirare i faraglioni di Pietra Menalda e di Pietra Lunga e l’isola di Vulcano.

Credits: @sicilian_story Via Instagram

Se vi interessa la storia, non potete farvi mancare una tappa alla Cattedrale di San Bartolomeo, monumentale e ricca di arte, e al Castello. Per quanto riguarda le spiagge, ve ne sono di diverse, per ogni esigenza: quella più adatta alle famiglie è il Canneto, ma una delle più suggestive è la spiaggia di Acquacalda, sovrastata da una montagna bianca di pietra pomice.

Credits: @sicilia_a_colori Via Instagram

Essendo la più grande delle isole Eolie, Lipari consente anche di divertirsi approfittando della movida che caratterizza il centro con i suoi tanti localini e ristoranti dove poter gustare specialità tipiche come gli involtini di pesce spada.

STROMBOLI E IL SUO VULCANO

L’isola di Stromboli prende il nome dall’omonimo vulcano, ancora attivo e alto oltre 900 metri. Per i suoi lapilli e i bagliori luminosi che emette di notte, quest’isola viene chiamata “il faro del Tirreno”.

Credits: @ig_visitsicily Via Instagram

Le spiagge sono tutte con sabbia nera, anzi nerissima, e ovviamente è possibile fare escursioni sulla cima del vulcano, sotto la guida di persone qualificate del luogo. La salita è consigliata nel tardo pomeriggio, per godere della visione delle eruzioni di sera, con rientro nella notte. Richiede circa 2 ore di cammino e il percorso è abbastanza impervio, quindi consigliato a chi è già abituato a camminare nella natura e in contesti difficili.

Credits: @martinamartino Via Instagram

Il cuore di Stromboli è il porto, ma anche il centro è pieno di monumenti e cose da vedere, tra cui la Chiesa di San Vincenzo e la Chiesa di San Bartolomeo, dove soggiornarono tra gli altri Roberto Rossellini e Ingrid Bergman durante le riprese del film Stromboli (Terra di Dio) del 1950.

PANAREA: UN INCANTO TRA STORIA E MOVIDA

L’isola di Panarea è, per superficie, la più piccola delle Eolie ma è anche la più densamente popolata e quella dove, specialmente in estate, si concentra la movida. Il fulcro della vita notturna è San Pietro, zona ricca di locali per aperitivi sul mare, ristoranti e discoteche.

Credits: @ig_visitsicily Via Instagram

Ovviamente, di giorno è possibile godere di mare, sole e relax sulle tante spiagge dell’isola, dalla caletta degli Zimmari a Cala Junco, baia dove sorge una vera e propria piscina naturale.

Credits: @occhio_di_panarea Via Instagram

L’isola si può percorrere e girare completamente a piedi, date le sue dimensioni, ma ovviamente è possibile noleggiare motorini o altri mezzi di trasporto.

