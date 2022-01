Curiose di scoprire le tendenze unghie 2022 che ci terranno compagnia per almeno buona parte dell’anno, bellezze? Dovete sapere che ogni inizio anno mi diverto molto a scovare i trend beauty più gettonati per poterli condividere con voi e per lasciarci ispirare insieme!Â

Le unghie 2022 sono divertenti, brillanti e ci guidano verso nail art semplici, sia nelle nuance scure sia in quelle chiare e nude, con le dovute eccezioni del caso. Uno dei colori di punta non può che essere il Very Peri, la tonalità decretata da Pantone come colore del 2022, un blu pervinca reso più vivace e caldo dal perfetto mix tra il blu e il rosso. Non possono mancare, ovviamente, le unghie nude e quelle dai colori chiari e pastello, come il bianco lattiginoso e il color caramello. Sono molto quotati anche il verde, in diverse sfumature, e il blu intenso in tutta la sua elegante semplicità e raffinatezza.Â

In questo post entrerò nel dettaglio svelandovi tutto quello che c’è da sapere sulle unghie 2022, dai colori di tendenza, passando per i finish, fino ad arrivare alle nail art, con tante idee e foto da cui potete lasciarvi ispirare. L’argomento è ciò che fa per voi? Allora iniziamo subito con il post!

Credits: @nail.suji @studio_monroebarysh @isabelmaynails Via Instagram. Dove non diversamente specificato, le immagini sono prese da Instagram.

COLORI UNGHIE 2022: LE TONALITÀ CHIARE E NUDE DOMINANO ANCORA LE TENDENZE

Dando anche solo una rapida occhiata alle collezioni di colori smalti 2022 dei migliori brand del settore, vi rendete facilmente conto che i colori nude e quelli chiari continuano a dominare le tendenze anche per quest’anno.Â

Credits: @tamaraochoanailstudio





Le unghie nude sono un evergreen anche per il 2022

La manicure naturale continua ad avere un ruolo da protagonista. Bisogna, infatti, rendersi conto che il periodo storico influenza inevitabilmente il mondo del beauty in generale e, per quanto riguarda le unghie, ci ha fatto apprezzare sempre di più le tonalità semplici e nude.Â

Credits: @isabelmaynailsÂ

Oltre al nude vero e proprio, sono di tendenza le varie sfumature del bianco, in particolare il bianco lattiginoso, semplicissimo e davvero chic.Â

Credits: @isroilova.fa

In generale vedremo un ritorno delle tonalità pastello in varie nuance, in particolare il color caramello che è possibile declinare in diverse nail art come le bellissime Unghie Caramel Latte, una valida e contemporanea alternativa al classico nude, e le più recenti e preziose Unghie Golden Ambra.Â

Credits: @nailsbyxoliwiax

Credits: @le_posh__Â

UNGHIE VERY PERI PANTONE 2022, IL MAGNETICO BLU PERVINCA PER MANICURE ORIGINALI E PROTAGONISTE

Tra le tendenze unghie 2022 non potevano di certo mancare le unghie Very Peri, il colore Pantone 2022 scelto dall’azienda statunitense leader nel settore cromatico.Â

Credits: @nail.sujiÂ

Si tratta di un blu pervinca riscaldato e reso più vivace da sapienti contaminazioni di rosso, una tonalità profonda che infonde serenità e relax come il blu, ma con il guizzo passionato proprio del rosso.Â

Credits: @palmrj

Non mi stupisce affatto se vedremo spopolare le nail art Very Peri Pantone 2022, soprattutto verso la bella stagione, in abbinamento a colori chiari e delicati.Â

Credits: @nail.suji

Potete realizzare le unghie Very Peri come preferite, optando per una manicure semplice e monocromatica o, magari, per una bella French Manicure.Â

CHI AMA LE MANICURE COLORATE, PUÒ PUNTARE SULLE DIVERSE SFUMATURE DI BLU E DI VERDE

Con le unghie nude non si sbaglia mai, ma se avessimo voglia di un tocco di colore? Bene bellezze, le tonalità su cui puntare sono certamente il blu e il verde, in diverse sfumature.Â

Credits: @bianchettoserena_pmu

Le unghie blu cha vanno per la maggiore sono quelle con tonalità intense e profonde, con finish lucido e/o glitter.Â

Credits: @nailsprincess.roma

Credits: @thenailbarofficialÂ

Per quanto riguarda il verde, sono, invece, di tendenza sia le nuance verdi più chiare, come il verde salvia, il verde oliva e il verde pastello, sia quelle più scure come il verde smeraldo e il verde bosco.Â

Credits: @studio_monroebarysh

Anche in questo caso, potete optare per una manicure monocromatica, magari glitter, oppure per nail art più elaborate e originali.

Credits: @le_posh__

Ragazze, non ho ancora finito. Nella prossima pagina continuerò a parlare delle unghie 2022 concentrandomi, in particolare, sui finish e sulle nail art di tendenza. Continuate a leggere!