Eccolo, è arrivato anche lui tra i tagli capelli corti 2022: il Boy Bob è il caschetto androgino dall’ispirazione maschile che promette di convincere anche le più scettiche a un haircut sbarazzino.

Se avete seguito le tendenze capelli 2022, ragazze, sapete che si parla ormai da diverso tempo del caschetto come taglio capelli TOP dell’anno. Che sia corto, lungo, scalato o pari, il caschetto o Bob non retrocede di un passo! Se state quindi cercando un taglio capelli corti, ma non amate i tagli eccessivamente romantici e femminili, il Boy Bob 2022 potrebbe davvero fare al caso vostro. Si tratta di un taglio a caschetto che prende ispirazione dal mondo maschile, un haircut androgino molto corto che si ferma sopra le orecchie e che sta bene sia a capelli lisci che a quelli ricci, ovviamente con qualche accorgimento per seguire bene la forma naturale del fusto.

Il taglio a caschetto Boy Bob 2022 è perfetto per chi non vuole perdere troppo tempo nell’acconciatura, ma al contempo rimane estremamente versatile. Se l’argomento vi interessa, vi aspettiamo qui sotto per parlare meglio di questo taglio corto.

Credits: @heidijones___, @nh____________ e @poolak via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

CHE COS’È IL BOY BOB 2022, IL TAGLIO CORTO CHE SI ISPIRA ALLE BOYBAND ANNI ’90

A una prima occhiata potrebbe sembrare l’amato e intramontabile French Bob, ma osservando attentamente si possono notare i numerosi riferimenti al taglio corto a caschetto tipico delle boyband degli anni ’90.

Credits: @martenraw







Il Boy Bob 2022 sembra proprio essere una delle tendenze che terranno banco quest’anno per quanto riguarda i tagli corti, che già avevano segnalato l’arrivo del Tucked Bob, il caschetto corto con frangia a tendina.

Credits: @poolak

Nel caso del taglio Boy Bob, la lunghezza è liberatoria, sopra le orecchie; la riga è centrale, così come si portava negli anni ’90. Si tratta di un taglio di capelli corti che sta bene sia a chi li ha lisci sia a chi li ha mossi o ricci, l’importante è cercare di rispettare la reference androgina e maschile cui prende spunto.

Credits: @heidijones___

Credits: @wolfishglow

BOY BOB, CON FRANGIA O SENZA: LA VERSIONE ORIGINALE NON LA PREVEDE MA SE VOLETE ADDOLCIRE IL TAGLIO FATELA

Se si vuole aderire letteralmente al trend del Boy Bob 2022 la frangia non è contemplata: anche le boyband anni ’90, infatti, preferivano piuttosto ciuffi più corti ai lati se il taglio di base era leggermente scalato. Se, però, questo taglio corto androgino è un po’ troppo per voi e cercate un modo per renderlo più personale e femminile, una frangetta particolare potrebbe essere la soluzione.

Credits: @vivthemole

No quindi alla frangia troppo piena e in piega, sì alle bangs sfilate e assolutamente non in ordine, che richiamano i capelli stirati e “ingellati” dei mitici anni ’90. Sono anche un ottimo stratagemma per portare il Boy Bob 2022 se avete la fronte molto lunga, per esempio, oppure se volete diminuire il volume dei capelli.

Credits: @lefevrediary

CON LA FRANGIA SI PERSONALIZZA IL BOY BOB

La frangia sul Boy Bob 2022 permette di personalizzarlo al 100%: se il vostro obiettivo è un taglio capelli corti geometrico e squadrato, una frangia portata a metà fronte e compatta può aiutarvi a ottenere il look che desiderate.

Credits: @lookwork_photo

Se adorate il French Bob ma non vi sentite così romantiche, e quindi volete una via di mezzo con il taglio 2022 Boy Bob, scegliete una frangetta leggera e solo leggermente bombata, portando anche i capelli ai lati verso il centro del viso.

Credits: @thehostessinheels | La frangetta così fa “deviare” il Boy Bob verso il classico French Bob

Anni ’90 all’ennesima potenza se poi scegliete di tagliare la frangetta sfilandola leggermente e propendete per un Boy Bob molto “rotondo” che si appoggia senza movimento sul capo: il classico caschetto corto alla maschile.

Credits: @marucheese15 | Un’aria decisamente cartoon con questa frangia, il Boy Bob 2022 è così molto anni ’90

Ragazze, ovviamente non abbiamo ancora finito di parlare del Boy Bob 2022, un taglio capelli corti che terrà banco nei prossimi mesi! Ci vediamo a pagina 2, dove vedremo insieme come sta sui capelli ricci e qualche idea per la messa in piega.