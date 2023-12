MAKE-UP PEACH FUZZ, IL COLORE PANTONE 2024: A CHI STA DAVVERO BENE?

Il make-up Peach Fuzz, colore Pantone 2024, è tra i nuovi trend del prossimo anno, ma prima di lanciarsi nella creazione di trucchi ad hoc, bisogna interrogarsi: a chi sta davvero bene il color pesca? Il Peach Fuzz è un colore caldo, molto delicato, e l’armocromia ci aiuta moltissimo a capire a chi sta davvero bene. Questo tipo di cromia è adatta in particolar modo alle persone primavera, ma può adattarsi anche alle persone autunno, se messo in abbinamento alle tonalità neutre del marrone, in grado di dare profondità. Si possono realizzare molti make-up color pesca, perché tanti sono anche i prodotti facilmente acquistabili, dai blush agli ombretti passando, ovviamente, per rossetti e gloss, senza dimenticare gli smalti. Se siete fanatiche di questa cromia, potreste anche abbinare capelli Peach Fuzz, su tutta la chioma o solamente su alcune ciocche.

Credits: @vildefeste, @peechygroup @camilawhite via Instagram

Anche voi siete felici che il colore Pantone dell’anno 2024 sia il Peach Fuzz? È certamente una nuance molto delicata e “gentile”, come è stata effettivamente definita dall’istituto americano. È una cromia che si adatta bene nel mondo della moda e del make-up, senza dimenticare il settore bridal e dell’home decor.

Tuttavia è fondamentale chiedersi a chi sta bene il Peach Fuzz e che tipi di trucchi si possano realizzare e quali accortezze seguire. Allora, bellezze, non perdo altro tempo e vi svelo a chi sta bene il make-up Peach Fuzz, colore Pantone 2024, anche attraverso le foto. Via col post!

A CHI STA BENE IL PEACH FUZZ? CE LO RIVELA L’ARMOCROMIA

Quando cerchiamo di capire a chi sta bene un colore o meno, dovremmo rifarci senza se e senza ma all’armocromia.

Credits: @camilawhite via Instagram. Un elegante esempio di make-up a cui ispirarsi





In questo modo riusciremo facilmente a identificare quale nuance e soprattutto palette si adatta a una persona piuttosto che a un’altra.

Con l’uscita del nuovo colore Pantone 2024 Peach Fuzz, le esperte di armocromia hanno già svelato a chi sta bene il pesca e come adattarlo.

A tal proposito si è esposta Rossella Migliaccio, consulente di immagine e fondatrice dell’Italian Image Institute. In uno dei suoi ultimissimi reels (che potete trovare qui), l’esperta di armocromia ha decretato a quali “stagioni” si sposa meglio il Peach Fuzz.

Sono le persone primavera, a cui questo colore dona immensamente. Consigliato in particolar modo a chi ha sottotono caldo, quindi warm.

Credits: @peechygroup via Instagram. Diversi esempio di look per ispirarsi

Tuttavia il Peach Fuzz può adattarsi tranquillamente anche alle persone autunno, purché associato nel make-up a sfumature di marrone, in grado di dare profondità.

Ora non ci resta che capire quali sono i make-up Peach Fuzz, che ci faranno impazzire nel 2024.

IL TRUCCO PEACH FUZZ DONA PROFONDITÀ E DELICATEZZA

Bene, bellezze, come molte di voi sapranno, sono moltissimi i brand che producono cosmetici declinati nel color pesca.

il make-up peach fuzz riscalda e ingentilisce i lineamenti del viso

Questo perché si tratta di una cromia che dona delicatezza, profondità e radiosità e che riesce a scaldare e a ingentilire i tratti del viso.

Motivo per cui non è affatto raro, anzi piuttosto consueto, imbattersi in make-up pesca, anche nelle occasioni più formali, come i vari red carpet internazionali.

Ci sono star che non riescono a farne a meno. Sono quelle che preferiscono uno stile piuttosto neutro ma warm, come Michelle Williams e Natalie Portman.

Ecco perché il color pesca, o il nuovissimo Peach Fuzz 13-1023 è perfetto per moltissimi make-up, sia in estate sia in inverno.

Ecco perché il color pesca, o il nuovissimo Peach Fuzz 13-1023 è perfetto per moltissimi make-up, sia in estate sia in inverno.