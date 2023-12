VIAGGI EPIFANIA 2024, QUALI SONO LE METE PIÙ BELLE DA VISITARE?

Prima della fine delle feste c’è un’ultima cosa da fare: organizzare i viaggi Epifania 2024. Il weekend che conclude ufficialmente il periodo delle festività offre ottimi spunti per concedervi ancora un po’ di vacanze. Italia che in Europa che festeggiano l’Epifania con eventi e Ci sono diverse città sia inche inche festeggiano l’con eventi e mercatini di Natale Se non amate la confusione e volete concedervi un’ultima occasione per rilassarvi prima di tornare a lavoro, le terme vi aspettano con le loro acque benefiche. Nel caso in cui abitate in una località in cui non nevica spesso, ma vi piace sciare e trascorrere le giornate nelle baite, la montagna è il posto ideale anche per i bambini.

Credit: Foto Unsplash/Gabriella Clare Marino

Quest’anno il 6 gennaio cade di sabato e come resistere alla tentazione di organizzare un weekend lontano da casa e chiudere in bellezza le festività natalizie? Se vi solletica l’idea di concedervi un ultimo momento di pausa dalla routine quotidiana, ci sono mete all’estero e in Italia che vi sorprenderanno. Volete sapere la destinazione giusta per i viaggi Epifania 2024? Non perdiamo tempo e iniziamo con il post.

I VIAGGI EPIFANIA 2024 IN ITALIA ALLA SCOPERTA DELLA BEFANA

In Italia ci sono città in cui il 6 gennaio è molto sentito e che possono diventare la destinazione adatta per i viaggi Epifania 2024. Nelle Marche il borgo medievale di Urbania in provincia di Pesaro, dal 2016 organizza la Festa Nazionale della Befana. La giornata è scandita da spettacoli, degustazioni e la visita alla Casa della Befana dove la vecchietta che dispensa doni a cavallo di una scopa accoglie i bambini.

Credit: @marcheforkids via Instagram – Nella foto in alto l’interno della Casa della Befana a Urbania







A Bologna ad animare la strade del centro storico della città, ci pensa il Corteo dei Magi. Qui figuranti in costume rievocano la loro visita alla capanna d Gesù.

Credit: @francescomalpensiphotography via Instagram – Nella foto in alto una strada di Bologna con luci di Natale

Proprio Baldassarre, Melchiorre e Gaspare sono i protagonisti della tradizionale Cavalcata a Firenze. Il corteo che attraversa il centro storico vede i Re Magi accompagnati da sbandieratori che si esibiscono in coreografie spettacolari.

Credit: @angela_tourguideflorence via Instagram – Nella foto in alto un momento della cavalcata dei Re Magi

IL 6 GENNAIO È L’OCCASIONE PER UN WEEKEND IN BAITA

In inverno il luogo in cui trascorrere in modo piacevole le vacanze con un viaggio di gruppo organizzato è la montagna e fortunatamente spulciando la cartina dell’Italia avete molte alternative.

Per il weekend della Befana una meta ambita è la montagna

Il Trentino Alto-Adige e la Valle d’Aosta sono i luoghi per eccellenza. Ma anche il Piemonte e la Lombardia offrono delle chicche con paesaggi davvero mozzafiato.

Credit: Foto Freepik/wirestock

Qui l’abbondanza di neve saprà accontentare chi non riesce a stare lontano dalle piste bianche e chi invece vive la montagna al caldo della baita gustando le bontà tipiche del posto. Livigno, Cortina d’Ampezzo, Alta Badia, Cervinia sono solo alcune delle località, in realtà avete solo l’imbarazzo della scelta.

