BANDIERA BLU ESTATE 2024: COME SI SCELGONO LE MIGLIORI?

A maggio è stata svelata la lista Bandiera Blu estate 2024, ossia le migliori spiagge e non solo di tutta Italia. Il prestigioso riconoscimento, che sventola sulle principali località balneari, è conferito dalla FEE, Foundation for Environmental Education. L’elenco, che comprende oltre 200 località costiere, raggruppa i posti che rispondono ai criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto. Importantissimi per il conferimento del riconoscimento anche la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. La bandiera blu è stata istituita nel 1987.

Credits: Foto di Adobe Stock | evannovostro

Ma come si ottiene la bandiera blu? È innanzitutto doveroso presentare la domanda da parte del Comune. Ogni singola località deve avere determinati requisiti suddivisi per macro categorie, tra cui educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza.

La sola qualità delle acque non costituisce da sola requisito valido per l’assegnazione della bandiera blu. Ecco perché alcuni territori che vantano un’acqua cristallina impeccabile ma privi di servizi non vantano tale riconoscimento. Vediamo allora quali sono, da nord a sud, tutte le spiagge su cui sventola la bandiera blu estate 2024. Via col post!

BANDIERA BLU ESTATE 2024: QUANTE NE SONO?

Come di consueto a maggio la FEE conferisce ai Comuni che rispettano i parametri la bandiera blu.

Villapiana Lido. Credits: @stefano.zuliani_ph via Instagram





Per l’anno 2024 sono stati consegnati bel 236 vessilli, per un totale di 485 spiagge.

Ci sono, in totale, 10 bandiere blu in più, ossia 27 spiagge con mare eccellente new entry rispetto al 2023.

Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Foundation for Environmental Education.

BANDIERA BLU ESTATE 2024: LE NEW ENTRY

Grande curiosità è ogni anno destata dai nuovi ingressi, le new entry di questa speciale classifica turistica.

Borgio Verezzi. Credits: @visitborgioverezzi via Instagram

In totale ce ne sono 14: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), tra le spiagge più belle della Sicilia, Tenno (Trentino Alto Adige), Vallelaghi (Trentino Alto Adige).

Dalla grande lista delle bandiere blu 2024 escono fuori 4 Comuni, che non sono stati riconfermati. Sono Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).

BANDIERA BLU ESTATE 2024: LA REGIONE CHE NE HA DI PIÙ

La regione che vanta più bandiere blu quest’anno è anche quella che ha subito due perdite ma anche due ingressi.

Si tratta della Liguria, in cima alla classifica con un totale di 34 località.

Carovigno. Credits: @visit_carovigno via Instagram

C’è poi la Puglia con 24 località di cui 3 nuovi ingressi ma anche un’uscita.

Al terzo posto ci sono Campania e Calabria a parimerito con 20 bandiere blu.

Le Marche si collocano al quarto posto con 19 bandiere blu e una new entry, mentre al quinto posto con 18 vessilli c’è la Toscana.

Fossacesia Marina. Credits: @jakketty via Instagram

La Sardegna conferma le sue 15 località così come l’Abruzzo, che vanta un nuovo ingresso. C’è poi la Sicilia con 14 bandiere e tre nuovi ingressi, il Trentino Alto Adige sale a 12 con due Comuni in più, il Lazio resta a 10.

In Emilia Romagna premiate 9 località e riconfermate altrettante in Veneto.

La Basilicata conferma le sue 5 località così come il Piemonte. La Lombardia conferma 3 Comuni, Friuli Venezia Giulia e Molise ne hanno 2.

Sui laghi quest’anno le Bandiere Blu sono 23, con 2 novità.

Ragazze, a pagina 2 vi sveleremo l’intero elenco ufficiale delle spiagge bandiera blu estate 2024. Continuate a leggere il post!