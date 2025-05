COSTUMI DA BAGNO DECATHLON 2025: NON SOLO MODELLI SPORTIVI

Nella collezione di costumi da bagno Decathlon 2025 ci sono moltissimi modelli in grado di accontentare ogni donna. Interi e bikini si alternano tra le corsie dei negozi Decathlon e online. In genere la proposta punta tutto sullo stile sportivo, quindi ci sono molteplici costumi da piscina con schiena a X. Tuttavia non mancano modelli più raffinati e femminili, come i costumi con inserti trasparenti. Non solo Olaian, su Decathlon troverete inoltre diverse proposte firmate da brand non appartenenti al gruppo.

Credits: decathlon.it

In genere sono sportivi, pensati per chi ama indossare capi comodi anche in spiaggia. Ma non mancano soluzioni femminili e intriganti, modelli bellissimi con elementi in trasparenza, impunture a vista e in lurex. A questo punto non resta che scoprire insieme le ultime novità che compongono la collezione di costumi da bagno Decathlon 2025: via col post!

COSTUMI DECATHLON BELLI E FEMMINILI TRA TRASPARENZE E LUREX

In genere quando si va da Decathlon si cercano soluzioni sportive per ogni tipo di attività in palestra e all’aria aperta. Sul fronte costumi da bagno troviamo quindi un’ampia selezione pensata per la piscina, quindi per praticare nuoto e acquagym, ma non solo.

Arena, Costume intero Donna – Mesh Panels Vent Back. Prezzo: 70€ su decathlon.it







tra trasparenze e femminilità

Sono solitamente costumi da bagno sportivi, con scollo vogatore a X sulla schiena, più o meno con bretelle sottili e incrociate.

Tra questi troviamo sia quelli dei brand del gruppo Decathlon che proposte firmate da altre marche specifiche.

Olaian, Costume intero surf donna ISA dorso a X. Prezzo: 27,99€ su decathlon.it

Tuttavia nella vasta gamma di proposte ci sono anche dei costumi da bagno femminili. In particolar modo spiccano i modelli con trasparenze, che contraddistinguono i costumi da bagno interi, che lasciano scoperta la zona dell’addome, della schiena o del carré.

Le Blu, Costume intero donna lurex nero – Le Blu. Prezzo: 24,99€ su decathlon.it

A questi si affiancano alcuni costumi interi in lurex, per brillare con delicatezza e sfoggiare un look luminoso e chic.

BIKINI DECATHLON 2025: TRA TRIANGOLI E BRASSIERE

Diversi sono i costumi due pezzi Decathlon che troverete lungo le corsie dei negozi e online, e che potrete acquistare anche ritirando il tutto direttamente in store o da ricevere a casa.

Olaian, Costume triangolo surf donna BORABORA azzurro. Prezzo: 9,99€ su decathlon.it

Quali modelli scegliere? Innanzitutto è bene sapere che la maggior parte è componibile, quindi potrete coordinare colori e taglie come desiderate, in base alle vostre esigenze.

Le Blu, Bikini donna triangolo + slip brasiliano lurex lime – Le Blu. Prezzo: 19,99€ su decathlon.it

Tuttavia non mancano soluzioni già pronte, ovvero veri e propri completi con top e slip, come quelli a firma Le Blu, che sono molto glamour e raffinati, sia con triangoli che con brassiere, dotati di slip classici o brasiliani.

Le Blu, Bikini donna fascia + slip brasiliano lurex bordeaux – Le Blu. Prezzo: 22,99€ su decathlon.it

NIENTE PIÙ IMBARAZZO CON I COSTUMI DECATHLON MESTRUALI

Avete previsto le vacanze ma probabilmente in quei giorni avrete il ciclo mestruale? Non rinunciate alla spiaggia e al mare: ci sono dei costumi da bagno apposta per voi!

Smoon, Costume intero mestruale donna SMOON TETHY flusso medio. Prezzo: 60,99€ su decathlon.it

decathlon propone anche costumi mestruali per i giorni di ciclo

Li firma Smoon e li troverete senza difficoltà su Decathlon, in una sezione dedicata appositamente ai costumi mestruali, sia interi che bikini.

Sono declinati tutti in colori scuri, principalmente nero ma anche blu. Disponibili per vari tipi di flusso, consentono di non dover indossare nessun tipo di protezione. Infatti questi costumi da bagno hanno potere assorbente pari a quello di due tamponi, se a flusso medio. In poche parole, niente più imbarazzo e al mare vi sentirete libere di muovervi senza difficoltà o fastidi.

Smoon, Slip mestruale ragazza SMOON nero. Prezzo: 31,99€ su decathlon.it

COSTUMI DECATHLON 2025 INTERI, I MODELLI DA AVERE

Infine vediamo insieme quali sono i nuovi arrivi tra i costumi interi Decathlon. Oltre a quelli già menzionati, come le proposte con trasparenze, il marchio porta in scena una serie di soluzioni economiche ma resistenti (ricordate sempre di lavare bene i costumi da bagno, per farli durare a lungo).

Olaian, Costume intero sgambato donna BIBI rosa. Prezzo: 14,99€ su decathlon.it

Tra i modelli vi suggeriamo i costumi interi floreali, con spalline o da annodare al collo, così come le creazioni con stampe alternative, tra cui la romantica stampa vichy in bianco e nero.

Regatta, Flavia II Costume Da Bagno Intero Grande Floreale Donna Regatta Blu Navy Bianco. Prezzo: 34€ su decathlon.it

Olaian, Costume intero donna VICHY nero-bianco. Prezzo: 24,99€ su decathlon.it

A questi si aggiungono i costumi da bagno premaman, comodissimi e pratici per accogliere il pancione.

Nabaiji, Costume intero premaman NORA nero. Prezzo: 14,99€ su decathlon.it

Ragazze, è il vostro turno e vogliamo sapere cosa ne pensate dei costumi da bagno Decathlon 2025, se vi piacciono, se li avete mai acquistati o lo farete quest’anno. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!