QUALI SONO LE METE PER VIAGGI LOW COST IN ITALIA ESTATE 2024?

I viaggi low cost in Italia estate 2024 sono l’occasione per scoprire mete insolite e territori poco battuti. borghi veneti e valdostani dove il tempo sembra essersi fermato. I sostenitori del staycation e della vacanza vicino casa sostenibile , potranno conoscere idove il tempo sembra essersi fermato. Il mare è la destinazione preferita da chi vuole godere in pieno del sole e tra le mete economiche ci sono anche la Sicilia e la Sardegna. L’alternativa al mare è il lago e quelli trentini e abruzzesi vi assicureranno una vacanza all’insegna del relax. Se non amate stare ferme neanche in vacanza, sempre in Trentino e in Veneto ci sono località di montagna che sono dei veri gioielli tutti da esplorare.

Credit: @zeusgolf, @sardegna_real e @andrageorgiev via Instagram

Organizzare una vacanza economica è semplice se si scelgono le mete giuste. Il Bel Paese in questo senso offre tantissime opportunità, siete in procinto di organizzare viaggi low cost in Italia estate 2024 e volete qualche spunto? Iniziamo subito.

SARDEGNA, SICILIA E ABRUZZO SONO LE METE MARITTIME PER VIAGGI LOW COST IN ITALIA ESTATE 2024

La costa italiana riserva posti incredibili che spesso non hanno neanche bisogno di presentazioni. Accanto a queste ci sono località altrettanto belle, ma meno battute che diventano il luogo ideale per viaggi low cost in Italia estate 2024.

In Italia ci sono destinazioni balneari per vacanze low cost

Se amate il mare e siete fan dei viaggi on the road la Sicilia si conferma la destinazione preferita. La parte orientale dell’isola, che va da Catania a Noto fino a Siracusa, ha alcune delle spiagge più belle della regione.

Credit: @daianacortesi via Instagram – Il bellissimo mare siracusano





Il mare della Sardegna è uno dei più belli e anche dei più costosi. A differenza di quello che si pensa però, la parte a sud in particolare Villasimius, Arbatax, Cala Gonone e Chia (dove è possibile fare trekking sul mare), offre uno spettacolo magnifico a prezzi convenienti.

Credit: @sardegna_real via Instagram – L’incantevole spiaggia di Chia

Poco battuta, la costa abruzzese detta anche Costa dei Trabocchi – per la presenza appunto delle macchine da pesca su palafitta – è un’attrazione turistica da non perdere. Il punto di partenza è Ortona, che ha spiagge dorate e un mare di un azzurro intenso, merito delle rupi che l’hanno protetta.

Credit: @stefanocericola via Instagram – Nella foto in alto la riserva naturale di Ripari di Giobbe, Ortona

IL TRENTINO E L’ABRUZZO HANNO LAGHI INCANTEVOLI

Non solo mare, per i viaggi low cost in Italia estate 2024 anche i laghi sono una meta ambita per chi vuole abbronzarsi, ma in totale tranquillità. Se volete andare alla scoperta del Trentino, il lago di Molveno (in provincia di Trento), è circondato da una fitta rete di sentieri adatti anche agli escursionisti alle prime armi.

Credit: @madeinborgo_irene via Instagram – Nella foto in alto uno scorcio del lago di Molveno

Ritornando in Abruzzo, la regione non passa inosservata neanche per i laghi, in particolare quello di Scanno.

Credit: @zeusgolf via Instagram – Il bellissimo lago di Scanno dalla forma a cuore

Incastonato tra i Monti Marsicani fa da spartiacque alle montagne del Parco Nazionale. Oltre a offrire bellissime gole nella roccia, a renderlo unico ci pensa la sua forma a cuore ben visibile dall’eremo di Sant’Egidio.

Ragazze, non abbiamo terminato. Se vi piacciono i borghi o la montagna ci sono altre mete per viaggi low cost in Italia estate 2024 da scoprire. Girate pagina e continuate a leggere.