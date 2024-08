QUALI GONNE CORTE ACQUISTARE PER LA FINE DELL’ESTATE 2024?

La stagione calda è ormai agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per indossare le gonne corte Estate 2024 mettendo in mostra le gambe abbronzate. Chi vuole acquistarne una nuova proprio in questo momento, farebbe bene a giocare d’astuzia e a scegliere gonne corte donna versatili e sfruttabili anche nei prossimi mesi. Un perfetto esempio è rappresentato dalle gonne corte di jeans, da indossare anche in autunno e in inverno con un paio di collant. Non sono da sottovalutare neppure le gonne corte aderenti e quelle particolari o più eleganti, dal mood meno casual e più ricercato quindi adatte anche alla sera e alle occasioni speciali. Se si preferisce investire in vista del prossimo anno, magari approfittando degli ultimi saldi, si può puntare sulle gonne corte estive e fresche, a portafoglio o con volant e declinate in tessuti leggeri e impalpabili.

Le gonne corte Estate 2024 sono state una certezza nel nostro guardaroba per questi caldissimi mesi, ma non è detto che debbano essere accantonate. Abbiamo selezionato per voi 10 gonne corte donna sfruttabili per i look di fine estate e anche oltre. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo subito.

GONNE CORTE DI JEANS ESTATE 2024: UN PASSEPARTOUT

Le gonne lunghe sono gettonatissime in estate, ma le gonne corte non sono di certo da meno. Tra le tante gonne corte Estate 2024 suggerite dalle migliori marche, le gonne corte di jeans sono senza alcun dubbio le più versatili nonché le più sfruttabili anche nelle altre stagioni dell’anno.

Levi’s, Icon Skirt. Prezzo: 39,99€ – 48,98€ su amazon.it





La classica minigonna in denim azzurro jeans può essere indossata in estate come in autunno, a gambe nude oppure utilizzando dei collant quando le temperature si fanno più fredde. Molto bella, anche se (quasi) prettamente estiva, la gonna corta di jeans bianca.

Pepe Jeans, Rachel Skirt. Prezzo: 43,77€ – 55,90€ su amazon.it

GONNE CORTE DI JEANS: UN MUST IN ESTATE, MA NON SOLO

Le gonne corte di jeans piacciono perché accontentano tutti i gusti e soddisfano qualsiasi esigenza di stile. Si spazia dai modelli basici a quelli effetto destroyed, dalle gonne corte a vita alta a quelle a vita media o bassa.

The Drop, Minigonna Jeans. Prezzo: 26,15€ – 34,90€ su amazon.it

ADERENTI A TUBINO PER OGNI OCCASIONE

Le gonne corte aderenti sono state grandi protagoniste dei nostri look estivi. C’è chi le indossa prettamente per la sera, preferendo modelli a tubino e dalla vita molta alta, e chi invece preferisce gonne aderenti ma dalle linee meno sagomate per i propri look di tutti i giorni.

Feoya, Tubino Corto. Prezzo: 27,78€ – 29,99€ su amazon.it

La classica gonna a tubino corta, infatti, si presta a una moltitudine di abbinamenti. Una dritta: sceglietela in ecopelle o effetto suede se volete avere nell’armadio una gonna corta perfetta per l’autunno e per l’inverno.

Vero Moda, Faux Suede Short Skirt. Prezzo: 27,90€ su amazon.it

Le leather skirt saranno di grande tendenza anche nella prossima stagione Autunno/Inverno, quindi tanto vale approfittare degli ultimi saldi e acquistarne una proprio in questo momento.

