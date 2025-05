QUALI SONO I PROFUMI MAGGIO 2025 VIVACI E FRESCHI?

I profumi maggio 2025 hanno note frizzanti e leggere per adeguarsi alle temperature più alte. Molte di queste sono fragranze che lasciano la scia tanto da accompagnarvi durante la giornata. Ispirate ai fiori e frutti di stagione, vi faranno vivere in pieno la primavera una volta indossati. Oltre ai marchi di alta profumeria, il mese di maggio è il momento di scovare e farvi rapire da brand di nicchia. I profumi economici, poi, hanno fragranze interessanti e vibranti a prezzi contenuti.

Credits: Foto Adobe Stock | tania_wild

I profumi in primavera cambiano pelle, abbandonano le note calde per orientarsi verso fragranze vivaci e leggere all’altezza della stagione e delle temperature più calde. Ad accomunarli sono un mix di note che diventeranno le vostre preferite. Siete curiose di scoprire i profumi maggio 2025 da provare subito? Allora iniziamo il post.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

I PROFUMI MAGGIO 2025 RACCHIUDONO LA VIVACITÀ DELLA PRIMAVERA

La bella stagione porta con sé un’atmosfera frizzante che ha la sua massima espressione anche con i profumi che con le loro note vibranti si fanno quasi magnetici. Questo è il caso di Chanel e del suo Eau Splendide che si apre con la frizzantezza del lampone e della violetta. La rivelazione si ha quando si arriva al cuore e si viene avvolti dal geranio leggermente mentolato e dall’iris che si accordano con il cedro. Ne emerge una fragranza seducente.

Chanel, Eau Splendide. Prezzo: 99,75€ 50ml su sephora.it





La Vie est Belle di Lancôme è un evergreen che si rinnova continuamente e ci regala La Vie est Belle L’Elixir. Anche qui ad aprire il profumo c’è la freschezza del liquori di lampone che si sposa con il bergamotto di Calabria. Le note diventano più vellutate nel momento in cui si mixano alla violetta e alla rosa. A chiudere arriva la dolcezza del burro di cacao.

Lancôme, La Vie Est Belle L’Elixir. Prezzo: 67,12€ 30ml su sephora.it

Il nuovo profumo di Giorgio Armany My Way è ideale per accogliere sulla vostra pelle la primavera. A trasformarlo nella fragranza del mese sono i fiori di ylang ylang che si contendono la scena con il mango, la vaniglia e il muschio bianco.

Giorgio Armany, My Way. Prezzo: 127,00€ 50ml su armanibeauty.it

LE EAU DE PARFUM PRENDONO ISPIRAZIONE DAI FIORI E FRUTTI DI MAGGIO

Durante questo mese la natura dà il meglio di sé e ci sono dei fiori e dei frutti che in un attimo ci fanno pensare a questo periodo.

I fiori e i frutti tipici di maggio sono racchiusi nei profumi

Tra i profumi maggio 2025 da provare quindi non potevano mancare quelli alla rosa, il fiore simbolo. Per accordarsi alla voglia di provare fragranze più leggere arriva Aqua Allegoria Rosa Verde di Guerlain. La rosa smorza la sua naturale dolcezza grazie alla combinazione con il cetriolo e la pera croccante per terminare con l’intensità del muschio bianco.

Guerlain, Aqua Allegoria Rosa Verde. Prezzo: 89,00€ 75ml su douglas.it

Se vi piace la rosa, ma volete rimanere sul classico Fleur Majesty Rose Royale 31 di Kayali ha un boccetta che ricorda un diamante e custodisce una fragranza dolce e inebriante. Farete un viaggio olfattivo tra rose, peonie, violetta, muschio, pera e pesca così da vivere un’emozione unica.

Kayali, Fleur Majesty Rose Royale 31. Prezzo: 32,00€ 10ml su sephora.it

Tra i frutti che ci fanno venire subito in mente il mese di maggio c’è la ciliegia ed Electric Cherry di Tom Ford esprime in pieno questa fragranza. Oltre alla ciliegia stessa, a rendere unico il profumo sono lo zenzero con le sue note pungenti e il gelsomino sambac, seducente e speziato proprio come il pepe rosa.

Tom Ford, Electric Cherry Private Blend 470,00€ 100ml su sephora.it

I PROFUMI DI NICCHIA RISERVANO PIACEVOLI SORPRESE

Le eau de parfum dei grandi brand attirano la nostra attenzione ma anche i profumi di nicchia meritano perché hanno delle fragranze che riservano piacevoli sorprese.

I profumi di nicchia ruotano attorno a fragranze floreali e gourmand

Juliette has a Gun con il suo Miami Shake è il profumo gourmand perfetto per il mese di maggio. Una volta indossato verrete inebriate dal profumo delle fragole di bosco e della crema pasticciera, un mix divertente e delizioso.

Juliette has a Gun, Miami Shake. Prezzo: 105,00€ 50ml su 50-ml.it

Da Room 1015 arriva Jasmine Freak, una fragranza giocosa, merito dei fiori di gelsomino e del loro connubio con il mango e l’arancia dolce: a completare il mix arrivano l’ylang ylang e il legno di cashmere.

Room 1015, Jasmine Freak. Prezzo: 150,00€ 100ml su 50-ml.it

Anche il profumo unisex Obvious Milk & Matcha può rientrare tra i profumi gourmand, ma che si differenziano dagli altri per note frizzanti. Qui il tè matcha, morbido ma deciso, si unisce alla cremosità del latte per una fragranza che gioca tutto sui contrasti.

Obvious, Milk & Matcha. Prezzo: 130,00€ 100ml su 50-ml.it

LE FRAGRANZE LOW COST SONO FRIZZANTI E FRESCHE

Tra i profumi maggio 2025 le fragranze low cost sono ideali per chi vuole cambiare spesso l’eau de parfum senza spendere una fortuna, ma con aromi che ricordano in pieno il mese. Rosa di Bottega Verde ne è un esempio. Ad aprire il profumo ci pensano le note di ciliegia, liquirizia e sorbetto di limone che esplodono nel momento in cui al cuore incontrano la rosa, il gelsomino e la magnolia: a chiuderlo sono le note gourmand della vaniglia.

Bottega Verde, Rosa. Prezzo: 12,99€ 30 ml su amazon.it

Il mix di limone, fiori d’arancio e bergamotto di Solinotes vi conquisteranno fin da subito. Saranno poi la rosa acquatica e il gelsomino a fare il resto, creando un profumo che vi avvolgerà con un tenero abbraccio.

Solinotes, Fleur D’oranger. Prezzo: 19,10€ su amazon.it

La delicatezza della fresia scelta da Perlier per uno dei suoi profumi di punta vi accompagnerà in un viaggio tra i giardini segreti di Lanzarote e la delicatezza tipica dei profumi floreali.

Perlier, Elisir Fresia di Lanzarote. Prezzo: 6,90€ su amazon.it

Una volta indossato avrete subito una sensazione di freschezza sulla pelle: Elizabeth Arden Green Tea Nectarine Blossom è la fragranza che renderà l’attesa dell’estate più piacevole. La pesca e l’albicocca si combinano con il bergamotto e i frutti esotici per un bouquet di fragranze irresistibile.

Elizabeth Arden, Green Tea Nectarine Blossom. Prezzo: 10,54€ su amazon.it

***I link all’interno del post sono affiliati***

Vi è piaciuto questo articolo? Non perdetevi:

1) PROFUMI INGLESI LE FRAGRANZE BRITISH STYLE

2) LE FRAGRANZE FLOREALI: PROFUMI AL NARCISO

3) PROFUMI AL NEROLI

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi siamo arrivate alla fine del post sui profumi maggio 2025, avete trovato la fragranza che fa per voi? Ne avete altre da suggerirci? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.