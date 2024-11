QUALI SONO LE CREME MANI PROFUMATE PER UNA PELLE MORBIDA E UNA FRAGRANZA IRRESISTIBILE?

Le creme mani profumate idratano la pelle a fondo e nello stesso tempo lasciano una piacevole fragranza che ci accompagna tutto il giorno. Se vi piacciono le profumazioni molto dolci, oltre alle creme corpo alla vaniglia ci sono anche lozioni per le mani con lo stesso aroma. Il miele e il cocco possiamo farli rientrare a tutti gli effetti tra i prodotti gourmand che ormai hanno conquistato la skincare. Per chi ha uno stile classico e ama le fragranze senza tempo, questo inverno dovete avere nella vostra borsa i balsami mani alla rosa. Anche se il freddo è pungente potete immaginare luoghi esotici e caldi, basta indossare la lozione agli agrumi e il gioco è fatto.

Con l’arrivo dell’inverno le mani devono essere messe al sicuro da agenti esterni come il freddo e il vento e le lozioni idratanti sono un alleato immancabile contro la secchezza e la cute screpolata. Per essere ancora più invogliate a utilizzarle, ci sono le creme mani profumate con fragranze deliziose. Volete conoscere le migliori? Iniziamo il post.

LE CREME MANI PROFUMATE ALLA VANIGLIA SONO UNA COCCOLA DOLCISSIMA

Ragazze, se amate le fragranze dolci e che vi regalano in un attimo una sensazione avvolgente le creme profumate alla vaniglia devono entrare assolutamente nella classifica delle vostre preferite.

Le creme profumate alla vaniglia hanno un profumo avvolgente

Ci sono tantissimi prodotti con questa fragranza come Bottega Verde con una formula adatta a tutti i tipi di pelle che rende le mani più morbide e profumate, merito anche del burro di karitè e dell’olio di cocco.

Bottega Verde, Crema mani Petali di Vaniglia. Prezzo: 8,99€ su amazon.it





La combo vaniglia e Argan è il tratto distintivo della crema mani Eveline Cosmetics che con l’aggiunta dell’acido ialuronico rigenera la cute in profondità per un effetto setoso.

Eveline Cosmetics, Crema-siero mani e unghie. Prezzo: 7,39€ su amazon.it

L’AROMA DELICATO DELLA ROSA È IRRESISTIBILE

Tra le fragranze diventate iconiche nel mondo del beauty e della skincare c’è la rosa che con il suo profumo delicato e dolce lascia una piacevole sensazione sulla pelle. Oltre ai profumi anche le creme mani non hanno resistito e tra i brand che hanno utilizzato questa fragranza c’è Rituals che ha scelto l’olio di Indian Rose ricco di proteine e vitamine che hanno un effetto lenitivo e nutriente.

Rituals, The Ritual of Ayurveda. Prezzo: 10,90€ su sephora.it

La Rosa Damascena invece è al centro della crema mani di Equilibra che si assorbe facilmente e ha un effetto rimpolpante grazie alla presenza dell’acido ialuronico ad alto peso idratante.

Equilibra, Crema mani con estratto di Rosa Damascena. Prezzo: 3,45€ su amazon.it

La crema mani profumata Biopoint assicura un trattamento completo per la pelle perché idrata in profondità, rende le unghie più sane e forti e nello stesso momento le avvolge con una piacevole fragranza alla rosa.

Biopoint, Crema mani & unghie. Prezzo: 4,99€ su amazon.it

Lanolips ha una texture non grassa che non unge la pelle e un aroma che proprio come i profumi alla rosa fa sì che la cute sia setosa lasciando un velo di aroma elegante e intenso.

Lanolips, Crema Mani alla Rosa. Prezzo: 16,00€ su sephora.it

LE CREME MANI PROFUMATE AGLI AGRUMI HANNO UN EFFETTO ENERGIZZANTE

Gli agrumi richiamano alla memoria l’estate e luoghi soleggiati, potete vivere le stesse sensazioni anche in inverno con le creme mani profumate al sentore di limone.

Le creme profumate agli agrumi sono fresche e idratanti

Basta inserire nella vostra beauty routine la lozione de L’Erbolario, delicata e frizzante allo stesso tempo. Il trattamento a rapido assorbimento poi, proteggerà la pelle dagli attacchi esterni.

L’Erbolario, Crema mani al limone. Prezzo: 5,90€ su amazon.it

Stessa intensità è racchiusa nella crema mani Le Maioliche ai fiori d’arancio di Sicilia. Arricchita con aloe vera e olio di mandorla, è ideale da avere sempre con sé per dare un twist di idratazione in più alle mani.

Le Maioliche, Sicilian Orange Blossom. Prezzo: 18,90€ su amazon.it

Più esotica è la lozione Molton Brown che mixa sapientemente la freschezza del lime con l’intensità del patchouli con il risultato di avere una cute sana dal piacevole aroma.

Molton Brown, Lozione per mani lime e patchouli. Prezzo: 32,84€ su amazon.it

LE LOZIONI MANI AL COCCO SONO INEBRIANTI

Ragazze, se volete avere la sensazione di essere costantemente in vacanza anche nelle grigie giornate autunnali e invernali, oltre ai profumi al cocco potete utilizzare le lozioni.

A differenza delle creme mani profumate agli agrumi, quelle al cocco sono molto più dolci. Il balsamo di Panu è una sferzata di energia grazie all’aggiunta del lime, ideale per chi ha la pelle secca o screpolata.

Panu Natural, Crema mani cocco e lime. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

A base di olio di cocco biologico è la lozione di Phytorelax che oltre a essere totalmente naturale lascia le mani vellutate e protegge dagli agenti esterni.

Phytorelax Laboratories, Cocco Vegan & Organic. Prezzo: 4,99€ su amazon.it

Lascia un irresistibile profumo di cocco la Coco Cooler ed è super efficace contro il freddo grazie a un complesso prebiotico e attivi di origine naturale di cui la pelle ha bisogno per rimanere morbida.

Coco Cooler, Crema mani al cocco. Prezzo: 24,10€ su amazon.it

I BALSAMI MANI AL MIELE SONO AVVOLGENTI E GOLOSI

Il miele ha tantissimi benefici che si fanno sentire anche nel momento in cui viene utilizzato nei prodotti beauty come le creme profumate mani. Quella di Alvadiem con il miele di acacia e l’olio di mandorle dolci vi coccola con una piacevole fragranza e un’idratazione rapida.

Alvadiem, Crema mani al miele. Prezzo: 12,07€ su amazon.it

Panier des Sens con estratto di miele biologico e burro di karité ha una texture cremosa e leggera che rende le mani idratate e golosissime.

Panier des Sens, Crema mani. Prezzo: 8,00€ su amazon.it

Per oggi abbiamo terminato con il post sulle creme mani profumate. Ora siamo curiose di conoscere la vostra opinione: cosa ne pensate? Avete scelto la fragranza che vi accompagnerà questo inverno? Diteci tutto nei commenti social. Un bacione dal TeamClio.