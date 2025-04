COME SI USA IL CORRETTORE VIOLA?

Lo sappiamo, non tutti i correttori sono uguali. Il correttore viola, nello specifico, è un correttore colorato che viene impiegato nell’ambito cosmetico per illuminare e schiarire l’incarnato spento e stanco. Tendenzialmente, il correttore viola viene impiegato su tutte quelle discromie ed imperfezioni che assumono una colorazione gialla o olivastra. Possiamo pensare a discromie cutanee come le iperpigmentazioni e le macchie solari, ma anche le occhiaie che assumono un sottotono giallo possono trarre grande beneficio dall’impiego del correttore viola. Non solo: infatti, anche le pelli con sottotono olivastro e gli incarnati spenti e stanchi grazie ad una passata di correttore viola, acquisiscono nuova luce e luminosità. Utilizzate sempre poco prodotto alla volta e, nel caso il vostro correttore viola sia molto pigmentato, utilizzate in combo un correttore del vostro colore di pelle per uniformare l’incarnato.

Credits: Foto di Adobe Stock | gaai

Il correttore viola è un prodotto spesso sottovalutato ma incredibilmente utile per correggere le discromie giallastre e illuminare l’incarnato rendendolo sano, uniformato e luminoso con una sola passata. Saperlo applicare correttamente può fare la differenza tra un trucco impeccabile e un effetto poco naturale e artificioso. Siete pronte a tuffarvi in un mare di colore? Allora continuate a leggere!

PERCHÉ IL CORRETTORE VIOLA RIVOLUZIONERÀ LA VOSTRA MAKE-UP ROUTINE: A COSA SERVE

Il correttore viola è un alleato prezioso nel mondo del make-up, specialmente quando si tratta di ottenere un incarnato radioso e uniforme.

Questo prodotto fa parte della categoria dei correttori colorati che sfruttano il principio della teoria dei colori complementari per neutralizzare le discromie della pelle. In particolare, il viola è il colore opposto al giallo nello spettro cromatico, il che lo rende perfetto per contrastare il tono spento e giallastro che può caratterizzare alcune zone del viso.

Credits: Foto di Adobe Stock | kora studio

Non solo per il contorno occhi: il correttore viola può essere usato anche per illuminare il centro del viso, la fronte o il mento, donando un aspetto più riposato e uniforme. Inoltre, è un’ottima soluzione per chi ha una pelle olivastra o spenta e vuole ravvivarne la luminosità senza ricorrere a prodotti troppo pesanti.





COME APPLICARE IL CORRETTORE VIOLA

Stendete il correttore viola sulle zone del viso che appaiono spente o ingiallite e, in seguito, applicate il vostro correttore preferito (nel colore della vostra pelle) tamponando la zona con attenzione, meglio se con una spugnetta bagnata e strizzata.

ClioMakeUp, Spugnetta Make-Up MokiPoki. Prezzo: 10€ su cliomakeupshop.com

Mi raccomando ragazze, sempre tamponare e non strisciare, altrimenti rischiate di portare via il correttore viola applicato precedentemente!

CORRETTORE VIOLA: QUALI SONO I MIGLIORI?

Arricchito con speciali estratti vegetali di liquirizia e centella asiatica, CC Dull Correct di Erborian risveglia anche l’incarnato più spento e stanco.

Erborian, CC Dull Correct. Prezzo: 24€ su sephora.it

QUESTO CORRETTORE VIOLA È RICCO DI ESTRATTI VEGETALI

La sua speciale formulazione lilla, arricchita con microsfere che riflettono la luce, sublima immediatamente la carnagione rivelando un aspetto luminoso, uniformato ed uniforme.

Givenchy, Prisme Libre Skin-Caring Corrector in Bleu. Prezzo: 40,99€ su douglas.it

È caratterizzato da una formula al 95% di origine naturale, Prisme Libre Skin-Caring Corrector di Givenchy sublima la radiosità dell’incarnato con la sua colorazione lilla-blu. Un vero e proprio ibrido tra un correttore ed un prodotto skincare, Prisme Libre Skin-Caring Corrector è formulato con una texture leggera come una piuma che si fonde alla perfezione con la pelle.

Maybelline New York, Color Correcting Concealer in Purple. Prezzo: 10,99€ su amazon.it

Quante volte vi abbiamo parlato del mitico Color Correcting Concealer Maybelline? La sua facilità di utilizzo, la texture sottile e leggera, l’applicatore in spugna che dona un effetto soft focus al correttore, ce l’hanno fatto amare follemente. E, da poco, è disponibile in una versione viola, formulata per ravvivare l’incarnato e contrastare le occhiaie dal sottotono giallo.

Dermablend, Correttore Viola. Prezzo: 16,04€ su amazon.it

Questo Correttore Viola di Dermablend è caratterizzato da una pigmentazione molto alta con una sola passata. La texture cremosa e morbida si fonde alla perfezione con l’incarnato senza sforzo. Abbinatelo sempre ad un correttore del vostro tono di pelle per uniformare l’incarnato e renderlo sano e luminoso!

Bionike, Defence Color. Prezzo: 23,74€ online e in farmacia

Grazie alla sua formula innovativa, Defence Color di Bionike neutralizza il tono giallo e spento, donando immediata luminosità.

CONTRASTA ANCHE LE OCCHIAIE PIÙ MARCATE

La texture leggera si fonde con l’incarnato, regalando un effetto naturale senza appesantire. Perfetto per contrastare occhiaie marcate e discromie, si stende facilmente e si fissa senza segnare. Arricchito con ingredienti skincare, protegge la pelle e la mantiene idratata.

L.A. Girl, Corrector Hd Pro Conceal Lavender. Prezzo: 15,95€ su amazon.it

Un correttore viola economico, ma molto performante è questo liquido, il Corrector HD Pro di L.A. Girl nella tonalità Lavender. Uniforma il colore garantendo una copertura completa, minimizzando le linee sottili attorno agli occhi.

