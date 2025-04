Il mese inizia benissimo con il consueto TarotOroscopo aprile 2025, una delle rubriche più attese e amate.

Tiziana Salari, Naturopata certificata e fondatrice di Naturopatia Intuitiva, ci svelerà l’oroscopo con i tarocchi di aprile 2025 per tutti i segni zodiacali. Attenzione: ricordate di non leggere solo il vostro segno solare, ma anche il segno lunare e l’ascendente per avere un quadro completo. Tiziana, inoltre, ci sarà anche utili consigli naturopatici, segno per segno. Siete pronte? Lasciamo subito la parola a Tiziana.

Credits: Foto di Adobe Stock| Wimage72

TAROTOROSCOPO APRILE 2025: UN ARCHETIPO PER OGNI SEGNO

I Tarocchi sono uno strumento affascinante, ricco di simboli e archetipi che parlano direttamente alla nostra intuizione. Sono Tiziana Salari, Naturopata certificata e fondatrice di Naturopatia Intuitiva, e in questo TarotOroscopo aprile 2025, utilizzo i tarocchi non con uno scopo divinatorio o predittivo, ma come una bussola che può aiutarti a cogliere le energie del mese in modo più consapevole. Ogni carta estratta per il tuo segno rappresenta un’energia, un suggerimento o una riflessione che può risuonare con il tuo percorso personale.

Aprirsi all’intuito significa lasciare spazio a nuove prospettive, accogliere segnali che magari la mente razionale tende a ignorare. Le carte, in questo caso, diventano uno specchio che riflette un potenziale, un’opportunità o una sfida da affrontare con maggiore consapevolezza. Non si tratta di una previsione, ma di un messaggio che può sbloccare qualcosa dentro di te, offrendo spunti e ispirazioni.

Credits: Foto di Adobe Stock| Wimage72







Ti consiglio di leggere non solo il tuo segno solare, ma anche il segno lunare e l’ascendente. Il primo parla della tua essenza, il secondo delle tue emozioni profonde e il terzo di come affronti il mondo esterno. Incrociando queste letture, potrai cogliere più sfumature e trovare il messaggio che risuona di più con te.

Pronta a scoprire quale archetipo ti guiderà ad aprile? Vediamo cosa sussurrano le carte per te!

♈ TAROTOROSCOPO APRILE 2025 ARIETE – RE DI DENARI

Aprile ti invita a indossare la corona dell’abbondanza! Il Re di Denari è il simbolo della stabilità finanziaria, del successo costruito con impegno e della capacità di gestire le risorse con saggezza. Questo mese potresti vedere i frutti del tuo duro lavoro concretizzarsi in nuove opportunità professionali o guadagni inaspettati. È anche un momento per riflettere su come stai amministrando il tuo tempo e il tuo denaro: sei troppo attaccata alla sicurezza materiale o sai goderti ciò che hai?

Consiglio naturopatico: Per ancorarti della prosperità e all’abbondanza, per il mese di aprile diffondi olio essenziale di patchouli e concediti un massaggio con olio di sesamo, che nutre la pelle e rafforza la stabilità interiore.

♉ OROSCOPO CON I TAROCCHI APRILE 2025: TORO – DUE DI SPADE

Sei in una fase di stallo? Il Due di Spade indica una decisione che stai rimandando, forse per paura di sbagliare o perché senti di non avere abbastanza informazioni. Non è che stai provando in tutti i modi a non vedere la realtà? Aprile potrebbe metterti davanti a una scelta importante e ignorarla non sarà più possibile! Potresti sentirti divisa tra ragione ed emozione, tra passato e futuro. Il consiglio dell’universo? Smetti di analizzare e ascolta ciò che il tuo cuore (o la tua pancia) ha già deciso.

Consiglio naturopatico: Per sciogliere la tensione, concediti bagni con sale dell’Himalaya e lavora con il fiore di Bach “Scleranthus”, che aiuta a trovare equilibrio nelle scelte.

♊ IL TAROCCO DI APRILE 2025 PER I GEMELLI – LA STELLA

Aprile è il mese della speranza e dell’ispirazione! La Stella è una delle carte più luminose e benevole, portando con sé un’energia di rinascita e fiducia nel futuro. Se hai vissuto un periodo difficile, ora l’universo ti offre una guida e una direzione chiara. Potresti ricevere un segno o un’intuizione che ti indicherà la strada giusta. Devi solo saper cogliere. È un ottimo momento per connetterti alla tua spiritualità e credere nei tuoi sogni senza paura!

Credits: Foto di Adobe Stock| Lubos Chlubny

Consiglio naturopatico: Purifica il tuo corpo e la tua mente con acqua tiepida e un po’ limone al mattino, e ricaricati con un bagno sotto le stelle per assorbire la loro energia benefica.

♋ TAROTOROSCOPO APRILE 2025 PER IL CANCRO – TRE DI DENARI

Per te, Cancro, aprile parla di crescita e collaborazione. Il Tre di Denari ti suggerisce di affidarti a chi può aiutarti a realizzare un progetto, che sia lavorativo, creativo o personale. Non devi fare tutto da sola! Potresti ricevere consigli preziosi da qualcuno più esperto o trovare finalmente un team con cui costruire qualcosa di solido. È anche un ottimo mese per imparare nuove competenze e affinare i tuoi talenti.

Consiglio naturopatico: Bevi tisane di melissa per rilassare la mente e diffondila nell’aria per favorire il lavoro di squadra.

♌ L’OROSCOPO CON I TAROCCHI PER IL LEONE – QUATTRO DI DENARI

Stai trattenendo troppo? Il Quattro di Denari parla di una resistenza al cambiamento, forse per paura di perdere ciò che hai conquistato. Questo mese potresti trovarti a riflettere sul tuo rapporto con la sicurezza materiale e il controllo. Attenzione a non chiuderti troppo: se temi di perdere qualcosa, potresti impedirti di ricevere nuove opportunità! Aprile ti invita a trovare un equilibrio tra protezione e flessibilità.

Consiglio naturopatico: Lavora sul chakra del cuore con il quarzo rosa e concediti esercizi di respirazione profonda per sciogliere blocchi emotivi.

♍ LA CARTA DEI TAROCCHI PER LA VERGINE – IL MATTO

Aprile è un mese di novità elettrizzanti per te! Il Matto è l’archetipo dell’inizio, del salto nel vuoto con fiducia assoluta nell’universo. Questo mese potresti essere spinta a fare qualcosa di completamente fuori dalla tua zona di comfort e per te cara Vergine non è così usuale: un nuovo lavoro, un viaggio inaspettato, una scelta impulsiva, ma liberatoria. Non avere paura di sembrare “sconsiderata”, perché a volte solo buttandosi si scoprono le vere opportunità.

Credits: Foto di Adobe Stock| Lubos Chlubny

Consiglio naturopatico: Per sostenere questa nuova energia, prova il ginseng per la vitalità e pratica yoga per mantenere il corpo e la mente flessibili.

♎ L’OROSCOPO CON I TAROCCHI APRILE 2025 PER LA BILANCIA – SEI DI DENARI

L’energia dell’equilibrio si fa sentire forte e chiara! Il Sei di Denari parla di scambi, generosità e aiuto reciproco. Questo mese potresti ricevere un supporto inaspettato o, al contrario, essere tu a dover offrire il tuo aiuto a qualcuno. L’importante è mantenere armonia tra dare e ricevere, senza cadere nella trappola del sacrificio o della dipendenza.

Consiglio naturopatico: Lavora con la pietra avventurina verde per attrarre abbondanza e concediti massaggi con olio di mandorle dolci per nutrire il corpo e l’anima.

♏ TAROTOROSCOPO APRILE 2025 PER LO SCORPIONE – PAGGIO DI SPADE

Curiosità e ricerca sono le tue parole chiave per aprile! Il Paggio di Spade ti spinge a investigare, studiare e osservare attentamente le situazioni prima di agire. Potresti ricevere informazioni inaspettate o scoprire qualcosa che cambia la tua prospettiva. Mantieni la mente aperta e affinata, perché questo è un mese di apprendimento e strategie.

Consiglio naturopatico: Bevi infusi di menta ed eucalipto per stimolare la mente e diffondi olio essenziale di rosmarino per migliorare la concentrazione. Colore viola da indossare.

♐ LA CARTA DEI TAROCCHI PER IL SAGITTARIO – DUE DI BASTONI

Aprile ti mette davanti a un bivio: restare nella tua zona sicura o esplorare nuove possibilità? Il Due di Bastoni indica la necessità di fare una scelta strategica, guardando al futuro con visione e coraggio. Potresti sentire il desiderio di viaggiare, andartene non solo per respirare un po’, ma per ampliare le tue prospettive o pianificare un cambiamento importante.

Credits: Foto di Adobe Stock| Matiasdelcarmine

Consiglio naturopatico: Usa l’olio essenziale di arancio dolce per stimolare l’entusiasmo e fai più passeggiate all’aria aperta per espandere i tuoi orizzonti mentali.

♑ L’OROSCOPO CON I TAROCCHI PER IL CAPRICORNO – CAVALIERE DI BASTONI

L’energia del Cavaliere di Bastoni ti spinge all’azione! Aprile sarà un mese di movimento, passione e iniziative audaci. Se stavi aspettando il momento giusto per fare qualcosa, eccolo! Potresti sentire una forte spinta a cambiare ambiente, iniziare un nuovo progetto o inseguire un desiderio con tutto te stessa. Non ti ferma più niente e nessuno.

Consiglio naturopatico: Per canalizzare questa energia esplosiva, prova l’eleuterococco come tonico naturale e pratica sport dinamici come la corsa o la danza.

♒ ACQUARIO – OTTO DI BASTONI È LA TUA CARTA

Tutto accelera! L’Otto di Bastoni annuncia un mese di rapide evoluzioni, notizie improvvise e opportunità da cogliere al volo. Se aspettavi una risposta, preparati a riceverla in fretta! Le cose si stanno sbloccando e l’energia è in fortissimo movimento. Potrebbe anche indicare viaggi, comunicazioni rapide, o il manifestarsi improvviso di un risultato atteso.

Consiglio naturopatico: Sostieni il tuo sistema nervoso con la rodiola e rinfrescati con una tisana alla menta per mantenere il focus.

♓ TAROTOROSCOPO APRILE 2025 PER I PESCI – REGINA DI SPADE

Potresti trovarti a dover affrontare situazioni che richiedono decisioni ferme, specialmente in ambito lavorativo. La carta della Regina di Spade suggerisce che sarà fondamentale essere assertive e dirette, evitando di lasciarti sopraffare dalle incertezze. Se c’è qualcosa che hai evitato di affrontare, ora è il momento di farlo con stile. Taglia, dì quello che pensi e fai valere la tua intelligenza. Sei più acuta del solito, quindi fidati del tuo giudizio e della tua intuizione. Usa la tua sensibilità per leggere tra le righe e la tua saggezza per dire la cosa giusta al momento giusto.

Credits: Foto di Adobe Stock| Simon Mouton

Consiglio naturopatico: Bevi infusi di camomilla (anche al mattino) e lavora con la sodalite per stimolare l’intuito senza perdere il contatto con la logica.

Ci leggiamo presto,

Ti abbraccio

Tiziana Salari

Naturopata di Naturopatia Intuitiva

Se siete alla ricerca di altre informazioni sul benessere della persona, e non solo, non perdetevi questi post:

1) DETOX DI PRIMAVERA: COME RINNOVARE IL TUO BENESSERE E LA TUA ENERGIA CON LA NATUROPATIA

2) MAKE-UP ARIETE, IL TRUCCO PER OGNI SEGNO ZODIACALE: LOOK AUDACE ED ELEGANTE CHE RIFLETTE LA TUA ENERGIA

3) QUIZ ASTROLOGICO: SCOPRI IL RIMEDIO NATUROPATICO PERFETTO PER IL TUO ELEMENTO

Via Giphy

Ragazze, speriamo che il TarotOroscopo aprile 2025 di Tiziana Salari vi possa guidare lungo questo mese. Condividete il post con tutti gli astrology lovers del vostro cuore e con chi ha bisogno di utili consigli naturali. Un bacione dal TeamClio!