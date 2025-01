ESISTONO TERME IN ITALIA DOVE POTERSI RILASSARE ANCHE CON IL FREDDO?

Le terme in Italia sono una destinazione TOP dei weekend lunghi, come per esempio del ponte dell’8 dicembre. Non si possono godere semplicemente d’estate, anzi: le terme italiane in inverno sono un vero toccasana che ci farà sentire più rigenerate che mai. I centri termali in Italia sono tra i più belli e rinomati, e ci permetteranno di trarre il massimo beneficio dalle loro acque, ricche di sali minerali, in grado di purificarci e farci splendere. Le terme in Italia sono anche una perfetta meta se decidiamo di voler viaggiare da sole: non sono lontane, e soprattutto sono frequentate anche da persone singole, non per forza coppie o gruppi di amici! Da nord a sud sono tante le idee per terme invernali in Italia da frequentare: non solo le più rinomate, ci sono molti piccoli gioielli da scoprire.

Credits: @qcterme.com | QC Terme di Pré Saint Didier

Capita a tutti di aver voglia di una bella giornata alle terme in Italia, per rigenerarsi durante l’inverno senza fare lunghi viaggi. Anzi, non c’è niente di meglio di un weekend di coccole, relax e benessere in un centro termale, avvolti da vapori, acque e calori benefici per il corpo e lo spirito. Serve a tutti per staccare la spina e per scrollarsi di dosso il torpore e il grigiore della stagione fredda. Ecco perché abbiamo pensato di raccogliere in questo post una lista delle terme italiane da provare in inverno per rigenerarsi, rilassarsi e coccolarsi. Da Bormio a San Pellegrino, da Sirmione a Saturnia passando per la Valle D’Aosta, la Toscana e il Lazio, scopriamo insieme le 9 terme da non perdere durante la stagione fredda. Pronte? Via con il post!

Tutti i link affiliati (attraverso i quali potremmo ricevere una commissione) sono inseriti in piena autonomia editoriale. Se effettuate una prenotazione tramite questi link, potremmo ricevere una commissione.

#1 BAGNI DI BORMIO: LE TERME IN ITALIA DA PROVARE ALMENO UNA VOLTA IN INVERNO

Via Instagram





Diamo il via a queste lista di terme in Italia in cui andare a rilassarsi in inverno con i Bagni di Bormio, che sono forse le terme invernali più famose d’Italia. Incastonata nel centro delle Alpi, Bormio gode di un patrimonio naturalistico, artistico e culturale davvero stupendo. A questo si aggiunge il prezioso patrimonio delle nove fonti termali millenarie, che alimentano le terme dei Bagni Nuovi e quelle dei Bagni Vecchi.

Via Instagram

Il paesaggio di montagna che circonda le vasche all’aperto di queste famose terme italiane è a dir poco spettacolare; la vista mozzafiato sul gruppo montuoso Ortles-Cevedale e la cornice del Parco Nazionale dello Stelvio, sono qualcosa di unico. La vasca panoramica dei Bagni Vecchi è quella più antica, come suggerisce il nome, ed è anche quella con il panorama più bello. Qui, con le grotte secolari, l’esperienza dei Bagni Romani, dei Bagni Medievali e di quelli Imperiali, si fa un tuffo nella storia di oltre duemila anni! Nei Bagni Nuovi, invece, si possono provare oltre 30 differenti pratiche termali, tra cui sette vasche all’aperto accessibili tutto l’anno.

Via Instagram

L’acqua termale dei Bagni di Bormio sgorga dalla sorgente Cinglaccia e ha una piacevole temperatura naturalmente compresa tra i 37 e 40° C. Queste terme in Italia sono perfette da provare in inverno, circondati magari dal paesaggio innevato. L’accesso ai Bagni è a pagamento, ma si trovano spesso offerte e pacchetti molto interessanti. E se volete l’esperienza delle terme libere, molto consigliato è il bagno nella Pozza di Leonardo da Vinci, una vasca termale in mezzo al bosco raggiungibile tramite un sentiero. Qui si gode di relax gratuito circondati da un paesaggio mozzafiato: una location unica per queste super terme in Italia.

#2 TERME DI SAN PELLEGRINO: PER RILASSARSI IN ITALIA UNO DEI LUOGHI PIÙ FAMOSI DEL TERMALISMO

Via Instagram

Restiamo in Lombardia e passiamo a un’altra nota località termale italiana che offre sempre un panorama stupendo, fatto di montagne, boschi e preziose acque benefiche. Stiamo parlando di San Pellegrino Terme, nel cuore della bellissima Val Brembana. Anche queste terme italiane, come quelle di Bormio, sono entrate a far parte della famiglia QC Terme, che ne preserva la bellezza e i benefici. San Pellegrino Terme è inoltre uno dei luoghi più famosi della storia del termalismo; le sue acque sono state menzionate nell’Alto Medioevo da Leonardo Da Vinci, che le aveva definite “miracolose”.

Via comunicato stampa

TRA LE TERME IN ITALIA DA PROVARE IN INVERNO CI SONO QUELLE DI SAN PELLEGRINO, famose anche per l’acqua minerale

Il centro, inoltre, si affaccia sulle fonti minerali più famose al mondo: qui si raccoglie l’acqua che viene imbottigliata e portata sulle tavole dei ristoranti più prestigiosi e che, per il suo perlage, è soprannominata lo “champagne delle acque minerali”.

Lo stabilimento termale di San Pellegrino offre vasche all’aperto, al chiuso, cascate, verande panoramiche, bagni a vapore, saune, vasche sensoriali, idromassaggi e più di trenta trattamenti termali diversi come l’immancabile percorso Kneipp.

Via Instagram

San Pellegrino è quindi un luogo adatto sia ad una fuga di benessere in estate, grazie ai bagni sotto il sole e alle montagne verdeggianti, sia a una ricerca di relax alle terme in Italia in inverno, diventando un caldo nido di vapori termali rigeneranti.

Via comunicato stampa

#3 TERME DI SATURNIA, PER RIGENERARSI ALLE FAMOSE CASCATE DEL MULINO

La loro fama le precede, ragazze: le terme di Saturnia sono forse il complesso termale italiano più conosciuto e amato, grazie anche alle Cascate del Mulino, terme libere con ingresso quindi gratuito per tutto l’anno!

Credits: @estysegal Via Instagram – Una vista mozzafiato delle Terme di Saturnia in inverno

Le terme di Saturnia e le Cascate non si trovano nello stesso complesso ma condividono la stessa acqua termale, della temperatura costante di 37.5°. Sono l’attrattiva turistica più recensita e conosciuta della Maremma Toscana, luogo ricco di fascino che ogni anno richiama numerosi visitatori.

Credits: @lauraitzkowitz Via Instagram – Il Parco Termale di Saturnia è una scelta TOP per le vostre terme in inverno in Italia

Il Parco Termale di Saturnia si estende per una superficie immensa, circa 20.000 mq dedicati al benessere tra piscine di acqua termale, idromassaggi, percorsi benessere e tanto altro. Ideale quindi per rilassarsi alle terme in inverno godendo di uno dei tanti trattamenti a disposizione della clientela.

Credits: @egle22 Via Instagram – Le famosissime Cascate del Mulino a Saturnia

Le Cascate del Mulino, invece, hanno origine naturale, grazie all’azione di una cascata di acque sulfuree termali che contiene un prezioso elemento, il Plancton Termale: ottimi i suoi benefici per pelle e organismo, in particolare modo apparato circolatorio e digestivo. In inverno rimane la possibilità di accedere gratuitamente a queste famosissime terme italiane: l’acqua rimane alla temperatura di 37,5° e il clima della Maremma è mite tutto l’anno.

#4 TERME DI SIRMIONE, IL TOP SUL LAGO DI GARDA

Spostiamoci ancora una volta al nord, precisamente sul Lago di Garda, a Sirmione, pittoresca cittadina che si allunga al centro del lago con una lingua stretta di terra.

Credits: @la__linda Via Instagram – Il relax alle Terme di Sirmione si percepisce anche da questa foto

Qui sorge uno dei centri termali italiani più famosi di tutti, soprattutto tra chi cerca trattamenti benessere con azione rilassante ed esfoliante: l’acqua di Sirmione, infatti, è ricca di zolfo, ma anche di bromo e iodio in concentrazioni tali da renderla adatta anche a chi cerca sollievo da disturbi circolatori o respiratori.

Credits: @termedisirmionehotels Via Instagram – Una vista di Sirmione dall’alto

Il top delle Terme di Sirmione, oltre alle caratteristiche dell’acqua, è la presenza di un parco termale davvero lussuoso, al cui interno sorge anche un centro benessere con spa, fangoterapia e idromassaggio. La location poi, è davvero romantica!

#5 TERME ITALIANE DI PRÉ SAINT DIDIER: ALLONTANARSI DALLO STRESS IN UN GIOIELLO DELLA VAL D’AOSTA

Via Instagram

Risaliamo in Valle D’Aosta, sempre in una delle perle della famiglia QC Terme. Le Terme di Pré Saint Didier sono immerse in uno scenario magnifico, circondato da montagne e boschi e dominato dall’imponenza del Monte Bianco. La località di Pré Saint Didier, da cui prende il nome il complesso termale, è famosa per il suo rinomato stabilimento balneare, ospitato in un elegante edificio ottocentesco.

Via Instagram

Lo storico stabilimento termale nacque nel 1834, quando le acque resero la cittadina Pré Saint Didier una meta turistica molto amata e frequentata da personalità illustri dell’epoca, come la famiglia reale italiana. Le acque delle sorgenti di Pré Saint Didier sono ricche di ferro, silici, carbonato di calcio e acidi arsenicali, e hanno note proprietà tonificanti, reumatiche e rilassanti. Il centro termale è ancora oggi rinomato per l’elevata qualità del servizio e per le materie prime utilizzate nei diversi tipi di trattamenti. Oltre alle piscine alimentate dalle sorgenti, queste terme in Italia offrono diversi percorsi, saune, bagno turco, cascate, idromassaggi e l’igloo, dentro il quale si entra dopo la sauna. Da provare!

Via Instagram

#6 GROTTA GIUSTI, LE TERME TOSCANE VINCITRICI DEL PREMIO WORLD’S BEST THERMAL 2019

Via Instagram

Scendiamo ora in Toscana, a Monsummano Terme, alla scoperta delle terme premiate con il World’s Best Thermal ai World’s Best SPA 2019. La Grotta Giusti si trova in una villa ottocentesca, riportata al suo pieno splendore con cura per ogni particolare. Sotto la villa si trovano una grotta unica e meravigliosa, una fonte termale, un caldo lago sotterraneo e diverse sale la cui temperatura si regola autonomamente, come avviene in un organismo vivente.

Via Instagram

GROTTA GIUSTI è LA GROTTA TERMALE PIù GRANDE D’EUROPA

Oggi la villa sopra la grotta ospita un hotel e una splendida SPA, ma è appunto la Grotta Giusti la protagonista indiscussa da provare per rilassarsi in inverno. Si tratta infatti della grotta termale più grande d’Europa! È una cavità millenaria che si estende per oltre duecento metri nel sottosuolo della villa, divenuta un resort. È proprio un paradiso naturale, che è stato suddiviso in tre zone denominate Paradiso, Purgatorio e Inferno, con temperature che vanno dai 28° ai 34°C.

Via Instagram

L’ambiente, in cui si è avvolti da benefico vapore, è ricco di stalattiti, stalagmiti, labirinti sotterranei, atri spaziosi e ampie sale naturali, dove si può sostare per farsi un bagno di vapore ed eliminare le tossine. Infine, non poteva mancare il “limbo”; sul fondo della grotta si trova uno specchio di acque termali cristalline e calde, chiamato appunto Limbo, che ha una temperatura costante di 36°C in ogni stagione. In inverno anche questo Limbo sembra essere un Paradiso, che ne dite ragazze?

#7 TERME DEI PAPI: LE TERME IN ITALIA PIÙ ANTICHE E BENEFICHE

Via Instagram

Spostiamoci ora dalla Toscana al Lazio, in provincia di Viterbo, per parlare di altre terme in Italia d’eccellenza. Anzitutto in questa zona si trovano diverse piscine termali all’aperto e gratuite, ma uno stabilimento termale sicuramente da non perdere in inverno sono le famose Terme dei Papi. Citate anche da Dante nella Divina Commedia, queste terme sono tra le più preziose e vaste in Italia, sinonimo di benessere e salute fin dai tempi più antichi. Prendono il nome di Terme dei Papi perché in epoca medievale divennero meta amata di molti pontefici.

Via Instagram

Con Papa Gregorio IX, nel 1235, ebbe inizio l’epoca dei fasti papali, mentre Papa Bonifacio IX, nel 1404, andò alle terme per curarsi con le acque e i fanghi i “gravi dolori delle ossa”. Il nome però lo si deve soprattutto all’intervento del pontefice Niccolò V, che nel 1450 fece costruire in quel luogo lo splendido palazzo detto “Bagno del Papa”, dove poter soggiornare per godere dei trattamenti termali.

Via Instagram

Qui è d’obbligo un bagno rigenerante nella grande piscina all’aperto di oltre 2.000 mq, chiamata la “Monumentale“. Alimentata dalla nota sorgente del Bullicame, le cui acque garantiscono un bagno tonificate prezioso per la cura della pelle, è perfetta sia in estate che in inverno. Immergersi in queste acque calde e fumanti in inverno, è un vero piacere! Accanto alla piscina c’è il centro termale coperto, con vasche più piccole e sale dove effettuare diverse tipologie di trattamenti e cure, insieme al centro benessere con la SPA. Anche le Terme dei Papi sono quindi un paradiso dove rigenerarsi in inverno se cercate una meta splendida tra le terme Italia.

Alle Terme dei Papi, non possono mancare i fanghi! | Via Instagram

#8 TERME IN SICILIA: A MONTEVAGO CI SONO LE TERME ACQUA PIA

Hanno una storia affascinante, fatta di leggende e miti, le Terme Acqua Pia a Montevago, un piccolo paesino che sorge nella Valle del Belice siciliana.

Credits: @francy.g2020 Via Instagram – Anche al sud ci sono delle terme italiane molto rinomate e scenografiche, come quelle a Montevago

La storia narra che qui venissero a bagnarsi Cinzio e Corinzia, due pastori dediti al culto della Dea Venere che donò loro l’immortalità trasformandoli in un fauno e una ninfa.

Credits: @valentina_2543 Via Instagram – Il Parco Termale di Montevago in tutto il suo fascino

Il parco termale di Montevago è costituito da piccole vasche in pietra cui affluisce l’acqua tramite alcune cascate. La temperatura sfiora i 40° e ha effetti benefici su tutto il corpo e la mente, grazie anche al luogo davvero molto suggestivo: inoltre il clima siciliano è assolutamente mite anche d’inverno, rendendo queste delle terme in Italia assolutamente da visitare anche nella stagione fredda!

#9 TERME LIBERE DI CERCHIARA E GROTTA DELLE NINFE IN CALABRIA

Alla ricerca di altre terme nel sud Italia? Non possiamo non nominare le Terme di Cerchiara, famose perché si sviluppano in una sorta di stretto canyon che prende il nome di Grotta delle Ninfe.

Credits: @elvi_ditaranto Via Instagram

Qui è possibile sia bagnarsi nella piscina a pagamento che sfruttare la zona pubblica a libero ingresso che ci dà la possibilità di stare direttamente nella grotta, particolarmente utile nella stagione calda per trovare ombra e frescura, e in inverno per avere il massimo dell’atmosfera romantica.

Credits: @pino_cesarini Via Instagram

Anche qui la leggenda narra della presenza delle Ninfe Lusiadi come guardiane del luogo e garanti dell’efficacia benefica delle acque termali. Le proprietà di queste terme italiane riguardano soprattutto il trattamento della pelle e di stati infiammatori muscolari, e sgorgano a una temperatura di 30°. Inoltre, ragazze, il contesto delle Terme di Cerchiara è davvero magico e fiabesco, e vale una visita!

Volete altre ispirazioni per un viaggetto invernale? Vi consigliamo allora di leggere questi post:

1) SPA NELLE DOLOMITI: LE 3+1 DA PROVARE PER RILASSARSI IN MONTAGNA

2) BENESSERE AL FREDDO: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE TERME DEL NORD EUROPA

3) VIAGGIO IN RELAX CON LE AMICHE: COSA FARE PER UN WEEKEND TRA RAGAZZE

Via Giphy

Ragazze, cosa ne dite di queste 9 terme in Italia da non perdere per rilassarsi in inverno? Quali di queste avete provato? Quali altri bagni termali aggiungereste alla lista di quelli da provare durante la stagione fredda? Diteci tutto nei commenti sulla nostra pagina Facebook! Un bacione dal TeamClio!