TAGLI DI CAPELLI LUNGHI PRIMAVERA 2025: LE TENDENZE A CUI ISPIRARSI

La bella stagione porta con sé tantissime idee e ispirazioni per chi preferisce, senza se e senza ma, le lunghezze extra. I tagli di capelli lunghi Primavera 2025 accontentano tutti i gusti e soddisfano qualsiasi esigenza, adattandosi a ogni tipologia di capello. I tagli di capelli lunghi scalati e sfilati andranno per la maggiore, sia rivisitati in chiave estrema che con giochi di forbici più soft. Un grande ritorno è quello della frangia laterale che si affianca alla frangia a tendina. Non mancano gli spunti per chi porta i capelli lunghi e ricci: la parola d’ordine, in questo caso, è volume.

Abbiamo raccolto per voi idee e ispirazioni a tema tagli di capelli lunghi Primavera 2025, con il meglio dallo scenario delle nuove tendenze hairstyle per la stagione in corso. Pronte a saperne di più e a scoprire insieme una carrellata di immagini e foto? Allora, iniziamo subito.

TAGLI DI CAPELLI LUNGHI PRIMAVERA 2025: IL TRIONFO DEL MERMAID CUT

Il ricco panorama delle tendenze tagli di capelli lunghi 2025 contempla nuove proposte pensate per chi desidera sfoggiare chiome voluttuose e iperfemminili. Tra queste si distingue il Mermaid Cut, ovvero il taglio di capelli a sirena che alleggerisce le lunghezze sulle punte.

I capelli sono praticamente pari, ma risultano scalati leggermente sulla parte finale in modo da conferire movimento alla forma naturale del taglio. Lo styling da preferire? Ovviamente quello con morbide onde.

BUTTERFLY CUT PER CHIOME ARIOSE E LEGGERE

Il Butterfly Cut è un taglio che, ormai da diverse stagioni, sta spopolando e conquista sempre più consensi. Il taglio di capelli a farfalla è scalatissimo, specialmente sulla parte anteriore, ed è l’ideale per rendere meno pesante una capigliatura molto fitta e piena.

CONTINUA IL TREND BUTTERFLY CUT

L’effetto finale è stupefacente, soprattutto se si predilige uno styling liscio o liscio spettinato con punte mosse. Ispirato agli anni ’90, questo look non vi farà passare inosservate.

IL REVIVAL DELLA SIDE BANG

Difficile non ricordarsi di quando, negli anni ’00, tutte portavano la frangia laterale. Ebbene, ragazze, tra corsi e ricorsi prepariamoci al ritorno della Side Bang tra i trend per i tagli di capelli lunghi Primavera 2025.

C’è chi la ama e chi la odia. Di certo, però, conferisce subito personalità anche al più minimal dei look.

ANCHE LA FRANGIA A TENDINA SI RICONFERMA UN MUST PER I CAPELLI LUNGHI

Se preferite un mood più sensuale, lasciate che una frangia a tendina vi veli lo sguardo. I tagli di capelli lunghi con frangia a tendina (o Curtain Bang) saranno tra i più richiesti della stagione in corso.

Il loro grande vantaggio? Richiedono una scarsa manutenzione e si mettono in piega con estrema facilità anche a casa.

CON FRANGETTA CORTA PER UN’ALLURE SBARAZZINA

La frangetta corta, tagliata di netto in modo quasi geometrico, richiama subito alla mente l’irresistibile allure parigina. Questo tipo di frangia sta benissimo con i capelli lunghi e rende il look molto fresco.

I capelli possono essere lasciati pari oppure scalati leggermente per risultare più dinamici.

TRA I TAGLI DI CAPELLI LUNGHI PRIMAVERA 2025 SI DISTINGUE IL C CUT

Il C Cut o Contour Cut è, come il nome stesso suggerisce, un taglio che modella i contorni del viso e li mette in risalto mediante scalature ad hoc. Le ciocche vengono sfilate in diagonale a partire dalla mandibola, andando a formare una sorta di C che incornicia il volto.

Versatile e capace di adattarsi a qualsiasi tipologia di stile, performa al meglio se acconciato con piega liscia o leggermente mossa.

CAPELLI LUNGHI E RICCI A TUTTO VOLUME

Uno dei peggiori errori da non fare con i capelli ricci è proprio sbagliare taglio. Le tendenze tagli di capelli lunghi Primavera 2025 suggeriscono alle ricce come comportarsi nei prossimi mesi.

Le scalature estreme non sono più di moda. Meglio puntare su scalature leggere o per chiome pari ed extra-lunghe da valorizzare con il giusto styling.

LUNGHI E PARI, CON FINISH SLEEK E BRILLANTE

I capelli lisci lunghi e pari continuano a piacere moltissimo alle donne, specialmente per il loro finish setoso e shine. Se le scalature non fanno al caso vostro, optate per un taglio pari e puntate tutto sulla texture del capello rendendolo super luminoso.

Portateli con riga laterale o, ancora meglio, con una rigorosa riga centrale. Sfoggerete un hairstyle posh e raffinato.

SHAG E MULLET LUNGO PER CHI PREFERISCE I CAPELLI SCALATI E SFILATI

Infine, ragazze, concludiamo questa carrellata di tagli di capelli lunghi Primavera 2025 con due proposte per chi non sa rinunciare ai capelli scalati e sfilati dal mood un po’ rock. Lo Shag lungo, per esempio, sarà di grande tendenza nei prossimi mesi.

MULLET E SHAG LUNGO PER CHI HA UNO STILE UN PO’ ROCK

Lo stesso dicasi per il Mullet lungo che permette di sbizzarrirsi con scalature, rasature e sfumature. La frangia TOP da abbinare? Corta e spettinata, un po’ wispy.

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle tendenze a tema tagli di capelli lunghi Primavera 2025 con proposte hairstyle per capelli pari, scalati e sfilati, lisci oppure ricci, con frangia o con ciuffo. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali di questi look avete preferito? Siete più da capelli lunghi e lisci o preferite lo styling mosso? Adorate la frangia o cercate sempre di evitarla?