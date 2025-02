QUALI SONO I PIÙ FAMOSI DOLCI DI CARNEVALE?

La maggior parte dei dolci di Carnevale sono fritti, ma esistono anche tante varianti al forno per chi preferisce una cottura più leggera. Così come il panettone e il pandoro che sono entrati di diritto tra le tradizioni del Natale in Italia, anche i dolci di Carnevale sono parte dei festeggiamenti di questo periodo così festoso e atteso da grandi e piccini. Spesso prendono diversi nomi da nord a sud, come per esempio nel caso delle chiacchiere, chiamate bugie in Liguria e frappe a Roma. Gustare i dolci di Carnevale è, così come i lavoretti di Carnevale per bambini, una delle tradizioni più amate dai bimbi di tutta la penisola. Alcune ricette sono semplici e si possono riprodurre anche in casa.

Non si tratta probabilmente dei dessert e spuntini meno calorici (anzi), ma è innegabile che i dolci di Carnevale siano un vero must per gustare appieno lo spirito di questa festa. Da nord a sud, prendono nomi diversi anche se spesso le ricette sono uguali o molto simili. Vi aspettiamo qui sotto nel post per scoprirle insieme

RICETTE DEI DOLCI DI CARNEVALE: IDEE FACILI E GOLOSE

Quando si parla di dolci di Carnevale i nomi sono una delle difficoltà maggiori che si incontrano, visto che cambiano da regione a regione in Italia! Come un po’ per tutto nel nostro Bel Paese, i nomi delle pietanze possono variare in base ai dialetti della regione, anche se le ricette sono pressoché identiche. Andiamo allora alla scoperta delle ricette dei dolci di carnevale più interessanti.

CHIACCHIERE DI CARNEVALE GOLOSE E FRIABILI

Se vi diciamo dolci di Carnevale siamo sicure che una delle prime immagini sia quella delle chiacchiere di Carnevale, sfoglie piatte dolci che possono anche essere cotte al forno e poi zuccherate a fine cottura.

Le chiacchiere sono diffuse su tutto il territorio italiano con nomi differenti

Cambiano nome diventando frappe a Roma, bugie in Liguria e Piemonte, galani in Veneto, in Toscana cenci e in Emilia Romagna sfrappole, ma gli ingredienti e il procedimento sono sempre gli stessi.

Ingredienti

500 g farina 00

70 g zucchero

50 g burro a temperatura ambiente

a temperatura ambiente 3 uova

uova 1 bicchierino di grappa (o altro liquore)

6 g lievito in polvere per dolci

Baccello di vaniglia

1 tuorlo

Un pizzico sale fino

Olio d’arachidi q.b.

Zucchero a velo q.b.

Per preparare l’impasto delle chiacchiere di carnevale mettete in una ciotola tutti gli ingredienti e impastate fino a ottenere un panetto morbido e liscio. Avvolgete il composto in una pellicola per alimenti e fatela riposare in frigo per circa mezz’ora.

Trascorso il tempo, dividete l’impasto in pezzi più piccoli e stendeteli uno alla volta con la macchina della pasta, spostando i rulli progressivamente fino ad avare a uno spessore di 2 mm. Ora con una rotella tagliate la sfoglia in tanti piccoli rettangoli

A questo punto friggete le chiacchiere in olio a 170° C e quando saranno dorate su entrambi i lati, toglietele dall’olio lasciandole asciugare su carta da cucina. Infine spolverizzatele con lo zucchero a velo e servitele.

FRITTELLE DI CARNEVALE FRAGRANTI E DAL CUORE CREMOSO

Le frittelle di Carnevale, come le chiacchiere, sono un must del periodo e non possono mancare. Anche se ci sono piccole varianti da regione a regione, la ricetta base di questi dolci è uguale in tutto lo stivale.

Ingredienti

500 g di farina 00

250 g di latte

4 uova

150 g di zucchero

Un pizzico di sale

scorza di un limone

1 bustina di lievito per dolci

olio di semi di arachide per friggere

In una ciotola unite le uova con lo zucchero e con l’aiuto di un frullatore elettrico mescolate fino ad ottenere un composto spumoso. Adesso aggiungete il latte, un pizzico di sale, la scorza di limone grattugiata e mescolate unendo poco alla volta la farina. Quando il composto sarà liscio, aggiungete il lievito per dolci e amalgamate con una spatola.

In una padella con olio caldo (170°) mettete il composto a cucchiaiate e fatelo cuocere per qualche minuto rigirando le frittelle fino a quando non saranno gonfie e dorate. Con l’aiuto di una schiumarola toglietele dall’olio e fatele scolare su un foglio di carta assorbente. Infine passatele nello zucchero semolato.

Ci sono molte versioni di queste frittelle di Carnevale morbidissime e alcune vedono l’aggiunta dell’uva passa, in alcuni casi invece potete spolverizzarle con la cannella in polvere.

CASTAGNOLE DI CARNEVALE: UNO DEI DOLCI DI CARNEVALE PIÙ AMATI E CELEBRI

Le castagnole, dette anche zeppole o tortelli, sono fragranti fuori e morbide all’interno, ma soprattutto sono semplicissime da preparare.

Ingredienti

40 g b urro (morbido)

urro (morbido) 200 g farina 00

2 uova

50 g zucchero

scorza di limone

Un pizzico sale

8 g lievito in polvere per dolci

Baccello di vaniglia

Olio di semi di arachide q.b.

Zucchero (per cospargere) q.b.

Come prima cosa, in una ciotola lavorate il burro morbido, la vaniglia e la scorza di limone con l’aiuto di una frusta elettrica. Mescolate fino ad ottenere un composto cremoso.

In un’altra ciotola inserite la farina, lo zucchero, il sale, le uova leggermente sbattute, il lievito setacciato e la crema di burro. Mescolate a mano fino ad ottenere un composto omogeneo che lascerete riposare per circa 30 minuti.

Successivamente trasferite l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata e formate un filoncino che andrete a tagliare in piccoli pezzi (circa 12 g) per formare poi delle palline.

Nel frattempo riscaldate l’olio e quando avrà raggiunto 170° cuocete le castagnole per circa 2-3 minuti. Con l’aiuto di una schiumarola scolatele su un foglio di carta per fritti e passatele subito nello zucchero: le castagnole sono pronte per essere gustate e distribuite ai vostri cari, magari indossando un costume divertente come quello da Minnie.

CIAMBELLE, ZEPPOLE, FATTI E GRAFFE DI CARNEVALE: SOFFICI CIAMBELLE FRITTE

Le graffe di Carnevale hanno nomi differenti in base alla singola regione, ad esempio in Sardegna si chiamano Fatti, la cosa certa è che sono deliziose e anche se la preparazione è un po’ impegnativa ne vale la pena.

Ingredienti

350 g di farina 00

200 g di patate

80 g di burro

2 uova

80 g di latte

70 g di zucchero

1/2 scorza di limone

1/2 scorza di arancia

1/2 scorza di arancia Un pizzico di sale

1 bustina di vanillina

25 g di lievito di birra fresco

Olio di semi per friggere

Fate cuocere le patate con la buccia per circa 25-30 minuti, quando saranno pronte fatele intiepidire e poi sbucciatele e schiacciatele nello schiacciapatate.

Su una spianatoia distribuite la farina a fontana e unite le patate schiacciate, la vanillina, lo zucchero, un pizzico di sale e la scorza di limone e arancia. Ora unite il lievito di birra sbriciolato, il burro morbido e le uova. Iniziate a lavorare gli ingredienti con le mani e poi aggiungete il latte. Continuate fino a quando non avrete un composto morbido e compatto.

Le graffe di carnevale sono ciambelline morbide e buonissime

Trasferite l’impasto in una ciotola, copritelo con la pellicola per alimenti e fatelo lievitare per circa un’ora a temperatura ambiente.

Poi suddividete il composto in pezzetti che lavorerete con le mani fino a creare dei piccoli cilindri che chiuderete su sé stessi a formare le ciambelline.

Una volta realizzate tutte le graffe, fatele lievitare nuovamente su un vassoio per mezz’ora a temperatura ambiente. Ora scaldate l’olio fino a farlo arrivare a 170° e immergete le ciambelline, facendole cuocere da entrambi i lati per qualche minuto. Toglietele dalla padella e scolate l‘eccesso su carta assorbente. Infine, cospargetele di zucchero semolato e gustate le vostre zeppole di Carnevale.

TORTELLI DI CARNEVALE: LA RICETTA ORIGINALE LOMBARDA

Tra i dolci tipici di questo periodo non dobbiamo dimenticare i tortelli di Carnevale, frittelle che provengono direttamente dalla tradizione lombarda.

Ingedienti

290 g farina 00

200 g latte

4 uova

100 g burro

85 g zucchero

2 tuorli

8 g lievito per dolci

Scorza di limone

Un pizzico di sale

Per realizzare i tortelli di Carnevale unite in un pentolino il latte, il burro, lo zucchero, la scorza di limone e un pizzico di sale. Mettete la pentola sul fuoco e portate a bollore, a questo punto aggiungete la farina e il lievito setacciati. Togliete la pentola dal fuoco e mescolate il composto con una spatola, quando gli ingredienti saranno amalgamati posizionate la pentola sulla fiamma e cuocete per altri 2 minuti.

Trasferite il composto in una ciotola e fatelo intiepidire, poi aggiungete un uovo e quando verrà assorbito incorporate il successivo, procedete così fino a inserire tutte le uova. Alla fine il composto risulterà fluido e liscio.

In una pentola alta scaldate l’olio fino a farlo arrivare a 170° e con un cucchiaio fate cadere l’impasto nell’olio, girate le frittelle per farle dorare su entrambi i lati e, una volta cotte, scolate su carta da fritto. Infine ancora calde passatele nello zucchero semolato. I più golosi possono riempire i tortelli con la crema pasticceria.

RAVIOLI DOLCI RIPIENI DI RICOTTA FRITTI PER CARNEVALE

I dolci di Carnevale possono essere anche ripieni, ne sono un esempio i ravioli dolci ripieni di ricotta.

Ingredienti per l’impasto

500 g di farina 00

100 g di zucchero semolato

100 g di burro morbido

1 tuorlo uovo

Un pizzico di sale

Baccello di vaniglia

Ingredienti per il ripieno

300 g di ricotta fresca sgocciolata

75 g di zucchero semolato

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

75 g di gocce di cioccolato

Per preparare i ravioli dolci dovete iniziare dalla pasta: lavorate il burro morbido con lo zucchero, poi unite le uova, il latte, la scorza d’arancia e un pizzico di sale. Mescolate gli ingredienti con le mani fino ad amalgamarli e poi aggiungete la farina setacciata. Lavorate in modo da ottenere un composto liscio che farete riposare per circa un’ora in frigorifero avvolto nella pellicola.

Nel frattempo preparate il ripieno unendo in una ciotola la ricotta (se vi piace potete sostituire quella vaccina con quella di pecora) le gocce di cioccolato, lo zucchero, la cannella e mescolate: il composto dovrà risultare cremoso.

Ora prendete la pasta e stendetela con il matterello fino a raggiungere uno spessore di 1 mm. Con un coppapasta tondo del diametro di circa 7-8 cm, coppate la sfoglia ottenendo dei cerchi su cui metterete un cucchiaio di composto. Ripiegate la sfoglia su sé stessa, create delle mezze lune e sigillate i bordi con l’aiuto di una forchetta.

Scaldate in una padella l’olio di semi e quando sarà arrivato a temperatura (170°) friggete i ravioli: dovranno essere dorati e croccanti. Scolateli su carta assorbente e spolverizzateli con lo zucchero a velo.

MIGLIACCIO DI CARNEVALE: DOLCE TIPICO DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA

I dolci di Carnevale sono principalmente fritti (nonostante ci siano anche versioni al forno), ma dalla tradizione campana arriva un dessert che al contrario è simile a una torta ed è cotto al forno: il migliaccio di Carnevale.

Ingredienti per uno stampo da 24 cm

200g semolino

500 g latte

250 g zucchero

500 g acqua

350 g ricotta vaccina

220 g uova

40 g burro

Scorza d’arancia

Baccello di vaniglia

Un pizzico di sale

Zucchero a velo (per la decorazione)

In un pentolino scaldate l’acqua, il latte, il sale, il burro e la scorza d’arancia mescolando di tanto in tanto. Quando sarà giunto a bollore, togliete la scorza d’arancia e versate il semolino mescolando con la frusta o una spatola. Abbassate la fiamma al minimo e continuate a cuocere per altri 4-5 minuti o fino a quando il composto si sarà addensato e lasciatelo intiepidire.

Nel frattempo in una ciotola unite le uova, lo zucchero, i semi della bacca di vaniglia e con la frusta elettrica otterrete un composto spumoso. Aggiungete la ricotta setacciata poco alla volta e quando sarà amalgamata, unite il composto a base di semolino continuando a mescolare.

Quando l’impasto sarà ben amalgamato trasferitelo all’interno di una tortiera precedentemente foderata con carta forno e fatelo cuocere per 60 minuti a 200°. Al termine sfornatelo, lasciatelo raffreddare, sformatelo e spolverizzate con lo zucchero a velo.

BISCOTTI DI CANEVALE A FORMA DI MASCHERINA

Tra i dolci tipici di Carnevale non possono mancare i biscotti di pasta frolla e per far contenti anche i più piccoli potete sbizzarrirvi con le forme e con le decorazioni, ma un must sono proprio quelli a forma di mascherina.

Ingredienti per la pasta frolla

350 g farina 00

140 g burro

140 g zucchero

2 uova

Scorza grattugiata di un limone

Bacca di vaniglia

Per la decorazione

100 g cioccolato fondente

100 g cioccolato bianco

70 g zuccherini colorati

In una ciotola inserite il burro freddo a pezzettini, la farina e impastate con le mani fino a rendere il composto sabbioso. Aggiungete le uova, lo zucchero, le bacche di vaniglia e la scorza gattruggiata di un limone. Impastate fino a renderlo morbido e liscio, poi avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare in frigo per 40 minuti.

Disegnate poi sulla carta forno o stampate le sagome delle mascherine e ritagliatele con una forbice. Ora riprendete la pasta frolla e su una spianatoia leggermente infarinata stendetela con il matterello: dovrete realizzare una sfoglia dello spessore di 3-4 mm. Poggiate le sagome delle mascherine sulla pasta folla e con l’aiuto di un coltellino tagliatele lungo i bordi.

Mettete le mascherine di pasta frolla su una teglia foderata di casa forno e fatele riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso questo tempo infornatele in forno ventilato a 170° o in quello statico a 180° per circa 12-15 minuti, sfornatele e fatele raffreddare.

Nel frattempo fate sciogliere a bagnomaria prima il cioccolato fondente e poi quello bianco, trasferiteli singolarmente in una sac à poche con punta sottile e decorate le mascherine a piacere aggiungendo gli zuccherini colorati facendovi aiutare anche dai più piccoli. Una volta solidificato il cioccolato, non resta altro che gustarli.



