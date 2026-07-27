COSTUMI MODELLANTI O CONTENITIVI: COME SCEGLIERLI PER L’ESTATE 2026

Dall’azione snellente, i costumi modellanti (detti anche contenitivi) assicurano il massimo comfort e aiutano a ridefinire la figura. Generalmente valorizzano o camuffano punti strategici del corpo come l’addome, i fianchi o il seno avvalendosi di tessuti strutturati ma confortevoli pensati appositamente per dare sostegno. Giochi di drappeggi e cuciture potenziano l’effetto shaping dei costumi modellanti, perlopiù interi ma in alcuni casi anche a due pezzi. Propongono costumi modellanti e contenitivi tante delle migliori marche di beachwear a partire da Calzedonia e Triumph. Firmano costumi da bagno shaping funzionali e di tendenza anche brand come Lovable, Tezenis e Goldenpoint. Molte di queste marche sono attualmente disponibili anche su Amazon.

Credits: Foto di Adobe Stock | nicoletaionescu

Molte donne li usano al mare o in piscina, ma anche in contesti particolari come per esempio un soggiorno relax in Spa. I costumi modellanti (o contenitivi) sono alleati preziosi e discreti, capaci di rimodellare la figura offrendo sostegno e definizione laddove occorre.

Dall’efficace azione snellente ma per nulla costrittivi, anzi morbidi e confortevoli, sono la scelta ideale per sentirsi a proprio agio e vedersi al meglio in ogni situazione.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei modelli più belli dell’Estate 2026, firmati dalle migliori marche del settore. Pronte a scoprirli insieme? Iniziamo.

COSA SONO I COSTUMI MODELLANTI E QUANDO SCEGLIERLI

I costumi modellanti, detti anche costumi contenitivi, sono disegnati e studiati appositamente per ridefinire le curve del corpo femminile, assicurare un adeguato sostegno laddove occorre e assolvere un’efficace azione snellente.

Sono realizzati con tessuti tecnici molto strutturati e caratterizzati da elementi di design che non sono affatto casuali né semplicemente belli da vedere ma altamente funzionali. Pensiamo ai drappeggi, alle coppe e alle fasce rinforzate.

I COSTUMI MODELLANTI E CONTENITIVI VALORIZZANO E RIDISEGNANO PUNTI STRATEGICI DEL CORPO COME PANCIA, SENO E FIANCHI

Ce ne sono diverse tipologie, pensate per valorizzare o rimodellare specifiche aree del corpo. Ci sono, per esempio, i costumi modellanti per la pancia che definiscono maggiormente il punto vita, con arricciature o drappeggi sul davanti che rendono l’addome meno pronunciato.

Ci sono poi quelli con fasce sottoseno o coppe preformate che sollevano e valorizzano anche le scollature molto abbondanti e, ancora, quelli che contengono i fianchi bilanciando le proporzioni del corpo, per esempio in presenza di spalle davvero molto strette e fianchi più larghi.

Si tratta perlopiù di costumi modellanti interi, ma non mancano i due pezzi composti da top e slip contenitivi per chi non vuole rinunciare al bikini.

COSTUMI MODELLANTI E CONTENITIVI CALZEDONIA PER L’ESTATE 2026

Calzedonia è una garanzia quando si parla di beachwear e include nella sua collezione Estate 2026 svariati costumi modellanti e contenitivi tra cui poter scegliere. Presentano incroci e drappeggi sull’addome e coppe preformate per sostenere al meglio il décolleté.

Calzedonia, Costume Intero Contenitivo Golden Ethnic. Prezzo: 44,50€ in offerta su calzedonia.com

I più belli sono i modelli con stampa, come l’animalier o i motivi di ispirazione etnica. I colori sono scuri ed eleganti, come il blu notte, o richiamano i toni della terra come il marrone.





Calzedonia, Costume Intero Contenitivo Dark Animalier. Prezzo: 89,00€ su calzedonia.com

Da comprare con i saldi estivi Calzedonia, i bikini della linea contenitiva Premium Sculpt. I reggiseni sono caratterizzate da fasce rinforzate sotto il seno, in modo da abbracciarlo al meglio.

Calzedonia, Triangolo Costume Premium Sculpt. Prezzo: 20,00€ in offerta su calzedonia.com

GLI SLIP CONTENITIVI SONO L’IDEALE PER RIMODELLARE I FIANCHI

Gli slip contenitivi di Calzedonia, come il modello Indonesia, sfruttano invece drappeggi laterali per camuffare i fianchi morbidi e al tempo stesso enfatizzandone la sensualità.

Calzedonia, Slip Contenitivo Costume Indonesia. Prezzo: 12,50€ su calzedonia.com

LE PROPOSTE DI TEZENIS PER UN FIT PERFETTO

I costumi interi Tezenis per questa stagione sono, in alcuni casi, contenitivi e modellanti quindi pensati anche per chi ha una silhouette più curvy. Bellissimi i modelli arricciati sul davanti e in tessuto shiny, di grande tendenza.

Tezenis, Costume Intero Fascia Arriccio Shiny Glam Bordeaux. Prezzo: 25,99€ su tezenis.com

Tezenis pensa anche alle amanti dello stile beachwear classico suggerendo costumi interi modellanti neri dalle linee eleganti e semplici. Con coppe, spallina larga e drappeggio sull’addome, disegnano la silhouette e scolpiscono le forme del corpo.

Calzedonia, Costume Intero Triangolo Arriccio Micro Riciclata. Prezzo: 25,99€ su tezenis.com

I COSTUMI MODELLANTI E CONTENITIVI DI TRIUMPH, GOLDENPOINT E LOVABLE

Su Amazon sono disponibili costumi modellanti delle migliori marche, come Triumph. Il brand propone costumi contenitivi interi dalle stampe floreali coloratissime. Da abbinare a un pareo in tinta o a un morbido pantalone bianco di lino, si prestano sia alla spiaggia che al tempo libero informale lontano dal bagnasciuga.

Triumph, Summer Fleur Costume da Bagno. Prezzo: 89,90€ su amazon.it

Un altro brand specializzato in costumi interi modellanti contenitivi è Goldenpoint. La particolare microfibra Soft Touch rende i costumi del brand morbidi e confortevoli all’indosso, per nulla rigidi né opprimenti nonostante particolarmente aderenti al corpo essendo capi shapewear.

Goldenpoint, Costume da Bagno Shaping con Arriccio. Prezzo: 74,95€ su amazon.it

Anche Lovable firma costumi da bagno interi dall’azione modellante. Molti presentatno sottoseno rinforzato e pannello contenitivo frontale per garantire al segno sostegno e supporto anche senza ferretto.

Lovable, Costume da Bagno Intero Modellante senza ferretto. Prezzo: 62,93€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema costumi modellanti per l’Estate 2026, con una selezione di modelli interi (e non) TOP firmati dalle migliori marche del settore come Calzedonia, Tezenis, Lovable e Triumph. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Avete mai usato questo tipo di costume? Come vi siete trovate? Nel caso, preferite gli interi per un maggiore effetto shaping o i due pezzi con slip e reggiseni contenitivo? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!