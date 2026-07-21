QUALI SONO GLI OCCHIALI DA SOLE ESTATE 2026 PIÙ TRENDY E CHE CI VALORIZZANO AL MEGLIO?

Ormai li indossiamo tutto l’anno, ma è con la bella stagione che gli occhiali da sole entrano a far parte in pianta stabile del nostro guardaroba e l’estate 2026 non fa eccezione. I sunglasses, come del resto la maggior parte delle tendenze make-up e moda, guardano al passato e in particolare agli anni ’90 e ai suoi occhiali rettangolari. L’estate si riempie di colori non solo in natura, anche nel nostro guardaroba e potevano sottrarsi a questo tripudio di nuance gli occhiali da sole? Molto più di un accessorio, comunicano le nostre preferenze e se fate parte del team stile minimal per voi ci sono gli occhiali ovali e tondi. Da un eccesso all’altro, gli occhiali da sole non hanno mezze misure e a dircelo sono quelli oversize (che rimangono un must).

Credits: Foto Adobe Stock | Izabela Magier

Che ci sia il sole o meno, gli occhiali ormai fanno parte del nostro outfit e con la bella stagione danno il meglio di sé con modelli che guardano alle ultime tendenze. Vi servono un paio di occhiali da sole nuovi per questa estate 2026? Seguiteci nel post per scoprire quelli di tendenza.

GLI OCCHIALI DA SOLE A MASCHERINA SONO UNA DICHIARAZIONE DI STILE

Può un semplice accessorio comunicare il nostro stile? Sì, se si tratta degli occhiali da sole e in particolare di quelli a mascherina.

Gli occhiali a mascherina tornano di tendenza questa estate

Presi in prestito dal mondo sportivo sono diventati negli anni ’70 il modello più cool in circolazione e ora sono tornati con tutto il loro carisma per trasformarsi nella tendenza estate 2026.

Dixie, Occhiali a mascherina. Prezzo: 39,90€ su dixiefashion.com





Rispetto al passato che metteva in primo piano la funzionalità delle lenti grandi e avvolgenti pensate per proteggere efficacemente dal sole, si è aggiunto lo stile.

Hawkers, Occhiali Feroe – Camouflage coffee. Prezzo: 29,99€ su hawkersco.com

Ora infatti li troviamo con lenti colorate, in nuance accese o montature bold per non parlare dei sunglasses a specchio che hanno un design contemporaneo. Tutti dichiarano la voglia di non passare inosservati, con il loro look futuristico eleveranno anche l’outfit da spiaggia o un semplice bikini.

Hawkers, Occhiali Weed – Carey rose gold. Prezzo: 29,99€ su hawkersco.com

LA MONTATURA COLORATA È LA PROTAGONISTA DELL’ESTATE 2026

Gli occhiali da sole estate 2026 guardano al passato perché ogni modello si ispira a un decennio e gli anni ’60 tornano ad affascinarci con i sunglasses colorati.

Imperial, Occhiali da sole montatura spessa e colorata. Prezzo: 39,90€ su imperialfashion.com

Esattamente come quelli vintage, anche per quelli attuali non ha importanza il modello che sceglierete perché la differenza la farà la montatura spessa e colorata, tutto il resto sono dettagli.

Hawkers, Occhiali Row X – Soft Blue Ash. Prezzo: 38,99€ su hawkersco.com

La palette estiva è talmente tanto ampia che oltre a quelli pastello avrete a disposizione anche tonalità intense e vibranti. Come se non bastasse, gli occhiali da sole non si limitano ai colori, vogliono modernizzare il modello proveniente dagli anni ’60 inserendo perfino le stampe come quelle a fiori. Una scelta sbarazzina e originale da abbinare a un cappello di paglia.

Hawkers, Trendset – Sunflowers Brown. Prezzo: 38,99€ su hawkersco.com

IL REVIVAL ANNI ’90 NON RISPARMIA NEANCHE GLI OCCHIALI DA SOLE

Non è una novità che gli anni ’90 e i primi 2000 nell’ultimo periodo abbiano conquistato il mondo della moda, quindi non siamo sorpresi dallo scoprire che gli occhiali da sole estate 2026 si ispirano proprio a questi decenni.

Imperial, Occhiali da sole montatura rettangolare. Prezzo: 39,90€ su imperialfashion.com

Se già eravate fashion addicted in quegli anni, di sicuro avrete indossato il modello dalla forma rettangolare e allungata. Beh, nei prossimi mesi potrete rivivere in pieno le vibes anni ’90 con i sunglasses neri o al massimo tartaruga con qualche piccola aggiunta.

Zara, Occhiali da sole rettangolari. Prezzo: 45,95€ su zara.com

Accanto a questi modelli minimal, troverete anche quelli colorati con una montatura leggermente più spessa perché il look effortless si aggiorna e si adatta alle nuove tendenze che vogliono gli occhiali da sole i protagonisti assoluti del look.

Hawkers, Heaven – Yellow Ash. Prezzo: 32,99€ su hawkersco.com

GLI OCCHIALI OVERSIZE SONO DA METTERE NELLA LISTA DEI DESIDERI

Le tendenze cambiano in continuazione anche nel settore degli occhiali da sole, ma c’è un modello che a prescindere dalle stagioni rimane il nostro preferito ed è quello oversize.

Gli occhiali oversize rimangono i più amati in estate

Sarà per la dimensione extra large che li rende avvolgenti, sarà per le forme audaci, fatto sta che alle montature XL non sempre riusciamo a resistere perché soddisfano ogni stile e si possono tenere sempre nella pochette.

Joopin, Occhiali da sole grandi. Prezzo: 22,99€ su amazon.it

Le tendenze, infatti vedono in prima fila le montature spesse dalle forme geometriche e declinate su palette scure o sfumate. Accanto a questi però possiamo trovare anche i modelli dove la montatura è quasi invisibile perché tutta l’attenzione è attirata dalle lenti maxi e scure che renderanno audace il nostro look.

Zara, occhiali da sole grandi e quadrati. Prezzo: 45,95€ su zara.com

I SUNGLASSES TONDI E OVALI SONO POP

Negli anni ’90 gli occhiali da sole erano più di un accessorio e a tornare alla ribalta nell’estate 2026 oltre a quelli quadrati sono i modelli tondi e ovali che nella loro semplicità sono riusciti a diventare iconici.

Hawkers, Moma – Silver blu. Prezzo: 29,99€ su hawkersco.com

Quelli che indosseremo nei prossimi mesi ricalcano in pieno lo stile Nienties con lenti colorate vedo non vedo e sfumate.

Imperial, Occhiali con lenti colorate e montatura sottile. Prezzo: 39,90€ su imperialfashion.com

A farceli piacere nuovamente però è la montatura che accanto alla classica in acetato preferisce quella in metallo, talmente tanto essenziale da diventare pop.

Zara, Occhiali da sole ovali in metallo. Prezzo: 29,95€ su zara.com

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Via Giphy

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato il post sugli occhiali da sole e ora che abbiamo visto i modelli che spopoleranno durante l’estate 2026 siamo curiose di sapere la vostra opinione: avete trovato il modello che fa per voi? Vi piacciono quelli maxi o minimal? Lasciate un commento sui nostri canali social. Un bacione dal TeamClio.