QUALI SONO LE GONNE DI JEANS DI TENDENZA PER L’ESTATE 2026?

La gonna di jeans è uno di quei capi passepartout che proprio non possono mancare nell’armadio, specialmente quando arriva la bella stagione. Sono tante le gonne di jeans Estate 2026 tra cui poter scegliere, diverse tra loro per modello, lunghezza e nondimeno per il colore del lavaggio. La gonna di jeans corta è la più adatta per le giornate calde e afose, mentre le gonne di jeans midi – generalmente al ginocchio o poco più corte – rappresentano una scelta meno inflazionata e dal gusto ricercato. Le gonne di jeans lunghe sono estremamente versatili. Dai modelli a colonna fino alla gonna di jeans lunga svasata, non c’è che l’imbarazzo della scelta. I colori chiari sono i più adatti alla stagione estiva. Via libera, quindi, alla gonna di jeans azzurro chiaro e alla gonna di jeans bianca. Non mancano le opzioni per chi predilige, anche in estate, i colori scuri.

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Le gonne di jeans Estate 2026 completano i look per la stagione calda e sono molto versatili, sfruttabili anche nei prossimi mesi. Corte, midi o lunghe, affollano le collezioni delle migliori marche. Pronte a scoprire insieme una selezione di modelli TOP? Allora, iniziamo subito.

GONNE DI JEANS LUNGHE PER L’ESTATE 2026: I MODELLI MUST HAVE

Le gonne di jeans lunghe sono un capo must have sia per l’estate che per l’autunno. Opportunamente abbinate, inoltre, possono essere sfruttate anche quando le temperature si abbassano in vista dell’inverno. Ma concentriamoci sul periodo estivo: la gonna lunga di jeans si indossa con canotta e camicia, può essere abbinata con un paio di sneakers in tela oppure con dei sandali flat.

Levi’s, Ankle Column Denim Skirt. Prezzo: 51,99€ su amazon.it

LE GONNE DI JEANS LUNGHE SONO DI GRANDE TENDENZA, IN OGNI VARIANTE

Tra i modelli più quotati c’è la gonna lunga con spacco centrale, proposta da brand come Levi’s e Nina Carter. Per quanto riguarda il lavaggio del denim da preferire, vi suggeriamo per l’estate di concentrarvi principalmente sui colori chiari. Proprio come i jeans bianchi, il denim bianco è di grande tendenza anche per le gonne lunghe.





Nina Carter, Gonna in jeans al polpaccio con spacco anteriore. Prezzo: 27,90€ su amazon.it

Non mancano le gonne di jeans lunghe particolari e diverse dal solito, per look di carattere e fuori dagli schemi. Vi proponiamo, per esempio, questa gonna lunga di jeans di Desigual. Con spacco centrale tagliato a vivo, si chiude con una coulisse in corda che poggia su una fascia elastica in stile boxer.

Desigual, Gonna Denim Lunga. Prezzo: 71,00€ su amazon.it

AL GINOCCHIO PER CHI APPREZZA LE LUNGHEZZE MIDI

Continuiamo con le gonne di jeans al ginocchio. I modelli midi sono molto femminili e rappresentano un ottimo compromesso tra gonna lunga e gonna corta. Le gonne midi a tubino, aderenti e fascianti, mettono in risalto la silhouette e prestano a diverse occasioni d’uso. Abbinate con un top bustier o una blusa, sono adatte anche a un aperitivo o a una cena glam tra amiche.

Allegra K, Gonna Jeans Donna Midi con Bottoni. Prezzo: 32,71€ su amazon.it

Se vi piacciono le mezze lunghezze, date un’occhiata alle gonne di jeans midi Zara. La collezione Estate 2026 include diverse opzioni tra cui poter scegliere, come questo modello dalla vestibilità slim leggermente sfrangiato e con cerniere.

Zara, Gonna Denim TRF con cerniere. Prezzo: 12,95€ su zara.com

La gonna di jeans midi a tubino longuette, poco sotto il ginocchio, è il modello su cui puntare se siete alla ricerca di una gonna sfruttabile tutto l’anno, sia con le scarpe basse che con i tacchi. Se ne trovano di davvero belle da Vero Moda, brand fast fashion disponibile anche su Amazon.

Vero Moda, Gonna in Denim Midi Skirt. Prezzo: 26,99€ su amazon.it

LE GONNE DI JEANS CORTE CHE SCOPRONO LE GAMBE

I look per valorizzare l’abbronzatura in estate mettono in mostra soprattutto le gambe e le gonne di jeans corte si rivelano, in questo caso, delle alleate di stile preziose. Anche per quanto riguarda le minigonne in denim la scelta è davvero molto ampia.

LA GONNA CORTA DI JEANS COMPLETA TANTISSIMI LOOK ESTIVI

La gonna di jeans corta Levi’s è un must, ormai un classico senza tempo e uno di quei capi indistruttibili su cui vale la pena investire. In denim chiaro o scuro, bianco o nero, si tratta di un modello iconico che non passerà mai di moda e adatto a qualsiasi occasione, dal tempo libero informale alla spiaggia.

Levi’s, Icon Skirt Donna. Prezzo: 55,57€ su amazon.it

Firmano modelli simili e meno costosi brand come Only e Nina Carter. Si trovano gonne più e meno corte, da scegliere in base alla propria fisicità e alle proprie preferenze.

Only, Gonna Jeans Donna Corti. Prezzo: 26,57€ su amazon.it

Chi ama gli spacchi può optare per una gonna corta di jeans con spacco centrale o laterale. Si tratta, in genere, di piccoli spacchi quindi non troppo profondi e portabili.

Nina Carter, Gonna corta in jeans da donna con spacco anteriore. Prezzo: 37,90€ su amazon.it

Tra i modelli più particolari ci sono le gonne corte di jeans pantalone. Sembrano gonne ma sono shorts, in tutto e per tutto. Zara ne include tantissime nella sua nuova collezione Estate 2026, tra cui questo modello portafoglio con bottoncini a incrocio.

Zara, Gonna Pantalone Z1975. Prezzo: 25,95€ su zara.com

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sulle gonne di jeans must have per l’Estate 2026, con tutte le ultime tendenze moda e i modelli che vale davvero la pena avere nell’armadio. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Preferite la gonna di jeans corta, midi o lunga? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!