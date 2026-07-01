TUTTO SU ELLE, LA SERIE CHE CI RACCONTA COM’ERA ELLE WOODS DA ADOLESCENTE

Elle è una serie TV prequel su Elle Woods de La rivincita delle bionde. Si compone di 8 episodi, disponibili per lo streaming su Prime Video. La protagonista è Lexi Minetree, affiancata da un cast di giovanissimi. Elle è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Credits: @primevideo Via Instagram

Pronte a saperne di più su Elle, l’attesa serie TV prequel de La rivincita delle bionde? Allora, ragazze, iniziamo subito: via con il post.

ELLE: LA TRAMA CI RACCONTA LE ORIGINI DI ELLE WODS

Sin dall’annuncio di un prequel de La rivincita delle bionde i fan hanno iniziato a nutrire grandi aspettative e, fortunatamente, le recensioni che arrivano da Oltreoceano fanno ben sperare.

Elle, serie TV di Amazon Prime Video, dal 1° luglio è disponibile per lo streaming anche in Italia. La serie prequel racconta le origini del mitico personaggio di Elle Woods, studentessa di Harvard dal guardaroba stratosferico e incredibilmente bionda (oltre che geniale). La ritroviamo al liceo, pronta a iniziare l’anno scolastico in una nuova scuola.

Credits: @leximinetree Via Instagram – Lexi Minetree con Reese Whiterspoon





La serie, prodotta dalla Elle “originale” ovvero Reese Whiterspoon, è interpretata da Lexi Minetree che veste i panni tutti rosa di Elle nel 1995. Dopo aver lasciato Bel-Air, con la sua famiglia si ritrova a Seattle, alle prese con un mondo tutto nuovo. Sarà decisivo il rapporto con la madre, sua immancabile spalla, e il ruolo di nuove fortunate amicizie.

IL CAST

La serie, prodotta da Hello Sunshine e Amazon MGM Studios, è stata co-diretta da Laura Kittrell e Caroline Dries. Il cast, ricco di volti nuovi, accoglie giovanissimi attori e attrici e interpreti di grande talento.

Credits: @leximinetree Via Instagram – Lexi Minetree e il resto del cast

Accanto a Lexi Minetree troviamo June Diane Raphael (Eva, la madre di Elle) e Tom Everett Scott (Wyatt, il padre di Elle). Ci sono anche Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney, Zac Looker, Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet e Lisa Yamada.

Elle è stato, inoltre, l’ultimo set di James Van Der Beek, prematuramente scomparso. L’indimenticabile Dawson di Dawson’s Creek in Elle interpreta Dean Wilson, sovrintendente del distretto scolastico e ambizioso politico.

DOVE VEDERE GLI EPISODI

La serie è composta da 8 episodi che usciranno con cadenza settimanale ogni mercoledì su Prime Video.

La produzione ha già annunciato che Elle è stata rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese inizieranno prossimamente.

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema celebrità, leggete anche:

1) LA TERZA STAGIONE DI HOUSE OF THE DRAGON

2) IN ARRIVO LA SERIE NORD SUD OVEST EST

3) CONOSCIAMO MEGLIO MIKA ABDALLA DI OFF CAMPUS

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro focus su Elle, una delle serie più attese del 2026. Vogliamo sapere cosa ne pensate: avete già visto il prequel de La rivincita delle bionde? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!