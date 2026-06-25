TUTTO SU HOUSE OF THE DRAGON 3

  1. L’attesa terza stagione di House of the Dragon è finalmente iniziata
  2. Si compone di 8 episodi e riserva una trama ricca di colpi di scena.
  3. Il cast è vastissimo, tra vecchi personaggi e new entry.
  4. La serie è disponibile su Sky, NOW e HBO Max.
  5. Questa non sarà l’ultima stagione.

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Tutte le foto sono di @houseofthedragonhbo Via Instagram

Intrighi, lotte di potere, battaglie e sentimenti. Pronte a saperne di più su House of the Dragon 3? Allora, iniziamo.

HOUSE OF THE DRAGON 3: ANTICIPAZIONI SULLA TRAMA

La seconda stagione di House of the Dragon ha visto contrapporsi le due fazioni di casa Targaryen: da un lato la primogenita e legittima erede al Trono di Spade Rhaenyra, dall’altra il fratellastro Aegon II incoronato ad Approdo del Re dopo la morte del padre.

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La locandina 


La trama di House of the Dragon 3 riprende dalla Battaglia del Condotto, una battaglia sanguinaria che almeno apparentemente vede trionfare Rhaenyra.

L’equilibrio, però cambia in modo imprevisto per via di alleanze rotte, nuovi legami e l’ingresso in scena di personaggi inaspettati.

IL CAST DI HOUSE OF THE DRAGON 3

Il cast vede tornare buona parte degli attori e delle attrici delle precedenti stagioni.

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Una scena della serie

Di seguito, interpreti e personaggi della terza stagione:

  • Emma D’Arcy (Regina Rhaenyra Targaryen)
  • Matt Smith (Principe Daemon Targaryen)
  • Olivia Cooke (Regina Vedova Alicent Hightower)
  • Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon)
  • Fabien Frankel (Ser Criston Cole)
  • Ewan Mitchell (Aemond Targaryen)
  • Tom Glynn-Carney (Re Aegon II Targaryen)
  • Rhys Ifans (Ser Otto Hightower)
  • Phia Saban (Regina Helaena Targaryen)
  • Sonoya Mizuno (Mysaria la “Larva Bianca”)
  • Harry Collett (Principe Jacaerys Velaryon)
  • Bethany Antonia (Lady Baela Targaryen)
  • Matthew Needham (Lord Larys Strong)
  • Phoebe Campbell (Lady Rhaena Targaryen)

QUANTI SONO GLI EPISODI E COME VEDERLI

La terza stagione di House of the Dragon è iniziata lo scorso 22 giugno. Gli 8 episodi verranno trasmessi su Sky e saranno disponibili su NOW e HBO Max con la cadenza di un episodio settimanale fino al 10 agosto 2026.

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Sanguinose battaglie e colpi di scena nella terza stagione

Se vi state chiedendo se House of the Dragon 3 sarà l’ultima stagione, vi tranquillizziamo: la produzione della serie ha già confermato che è prevista un quarta stagione, che sarà anche quella conclusiva.

Se siete interessate ad altri approfondimenti sul mondo dello spettacolo, leggete anche:

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro speciale su House of the Dragon 3. Come sempre vogliamo sapere cosa ne pensate: state guardando la terza stagione? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!

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