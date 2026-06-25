TUTTO SU HOUSE OF THE DRAGON 3

L’attesa terza stagione di House of the Dragon è finalmente iniziata Si compone di 8 episodi e riserva una trama ricca di colpi di scena. Il cast è vastissimo, tra vecchi personaggi e new entry. La serie è disponibile su Sky, NOW e HBO Max. Questa non sarà l’ultima stagione.

Tutte le foto sono di @houseofthedragonhbo Via Instagram

Intrighi, lotte di potere, battaglie e sentimenti. Pronte a saperne di più su House of the Dragon 3? Allora, iniziamo.

HOUSE OF THE DRAGON 3: ANTICIPAZIONI SULLA TRAMA

La seconda stagione di House of the Dragon ha visto contrapporsi le due fazioni di casa Targaryen: da un lato la primogenita e legittima erede al Trono di Spade Rhaenyra, dall’altra il fratellastro Aegon II incoronato ad Approdo del Re dopo la morte del padre.

La locandina





La trama di House of the Dragon 3 riprende dalla Battaglia del Condotto, una battaglia sanguinaria che almeno apparentemente vede trionfare Rhaenyra.

L’equilibrio, però cambia in modo imprevisto per via di alleanze rotte, nuovi legami e l’ingresso in scena di personaggi inaspettati.

IL CAST DI HOUSE OF THE DRAGON 3

Il cast vede tornare buona parte degli attori e delle attrici delle precedenti stagioni.

Una scena della serie

Di seguito, interpreti e personaggi della terza stagione:

Emma D’Arcy (Regina Rhaenyra Targaryen)

Matt Smith (Principe Daemon Targaryen)

Olivia Cooke (Regina Vedova Alicent Hightower)

Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon)

Fabien Frankel (Ser Criston Cole)

Ewan Mitchell (Aemond Targaryen)

Tom Glynn-Carney (Re Aegon II Targaryen)

Rhys Ifans (Ser Otto Hightower)

Phia Saban (Regina Helaena Targaryen)

Sonoya Mizuno (Mysaria la “Larva Bianca”)

Harry Collett (Principe Jacaerys Velaryon)

Bethany Antonia (Lady Baela Targaryen)

Matthew Needham (Lord Larys Strong)

Phoebe Campbell (Lady Rhaena Targaryen)

QUANTI SONO GLI EPISODI E COME VEDERLI

La terza stagione di House of the Dragon è iniziata lo scorso 22 giugno. Gli 8 episodi verranno trasmessi su Sky e saranno disponibili su NOW e HBO Max con la cadenza di un episodio settimanale fino al 10 agosto 2026.

Sanguinose battaglie e colpi di scena nella terza stagione

Se vi state chiedendo se House of the Dragon 3 sarà l’ultima stagione, vi tranquillizziamo: la produzione della serie ha già confermato che è prevista un quarta stagione, che sarà anche quella conclusiva.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro speciale su House of the Dragon 3. Come sempre vogliamo sapere cosa ne pensate: state guardando la terza stagione? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!