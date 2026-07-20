QUALI SONO LE TENDENZE BALLERINE DONNA ESTATE 2026?

C’è chi le odia e chi, invece, non può proprio farne a meno. Si tratta di gusti, e questo è fuori discussione, ma il dato di fatto su cui soffermarsi è un altro. Di certo, infatti, le ballerine donna sono quella calzatura flat che fa sempre comodo avere nel guardaroba. Le tendenze ballerine donna Estate 2026 mettono al centro della scena modelli particolari e ricercati, diversi dal solito per i colori oppure per pattern e dettagli. Stanno andando molto di moda le ballerine a rete e quelle effetto mesh. Spopolano anche le ballerine crochet, effetto pizzo e dallo stile romantico. Le ballerine con fibbia (o con fibbie) sono la scelta migliore per completare il look con un twist glamour.

Credits: Foto di Adobe Stock | Towfiqu Barbhuiya

Le ballerine donna Estate 2026 mettono d’accordo proprio tutte, se non altro per l’incredibile varietà di modelli tra cui è possibile scegliere. Si spazia dai classici modelli in pelle, comodi e morbidi, alle ballerine a rete, senza tralasciare i modelli ricamati e quelli eleganti caratterizzati da dettagli glam quali fibbie e applicazioni preziose. Certo, le ballerine non sono per tutte: molte donne continuano a nutrire un certo scetticismo nei loro confronti. Le tendenze, però, parlano chiaro ed eleggono le ballerine tra i modelli più richiesti e gettonati di questa calda stagione. Pronte a saperne di più? Allora, iniziamo.

BALLERINE DONNA ESTATE 2026: I MODELLI A RETE E MESH

I saldi estivi scarpe 2026 sono ormai entrati nel vivo e rappresentano l’occasione ideale per aggiungere alla propria collezione di calzature modelli all’ultimo grido che, magari, non si comprerebbero a prezzo pieno perché sembrano essere un azzardo, un investimento “rischioso”. Un esempio? Le ballerine a rete, must di questa stagione e al momento praticamente ovunque.

Traforate, quindi leggere e fresche, sono spesso arricchite da strass e perline che abbelliscono il piede rendendolo un vero e proprio gioiello da esibire. Le più cool sono quelle che ricordano i metalli, con tonalità iridescenti quali oro e argento.

Cretuao, Ballerine Mary Jane a rete con strass. Prezzo: 43,99€ su amazon.it





IL MUST DELLA STAGIONE ESTATE 2026

Se ne trovano diversi modelli anche su Amazon e nella grande distribuzione, dal buon rapporto qualità-prezzo e con i saldi in corso ancora più convenienti. Sono più delicate le ballerine a microrete, con una trama stretta e sottile che ricorda le iconiche calze pronta a svelare (seppure non del tutto) la pelle nuda.

Pieces, Mesh Ballerina. Prezzo: 22,73€ su amazon.it

Uno dei modelli più particolari dell’estate porta la firma di Dixie. Le ballerine in questo caso sono più simili a dei calzari, perché più accollate, e sono impreziosite da dettagli gioiello extra-luminosi.

Dixie, Ballerine traforate con applicazioni luminose. Prezzo: 83,30€ in offerta su dixiefashion.com

CROCHET PER UN LOOK ROMANTICO

Ottima alternativa ai sandali bassi, le ballerine vengono declinate dai principali brand in varianti originali e fuori dagli schemi che si propongono di accontentare qualsiasi esigenza di stile.

Per le irriducibili romantiche e per le amanti dello stile retrò, per esempio, non c’è niente di meglio delle ballerine crochet ossia effetto uncinetto. Sembrano ricamate a mano e proprio per questo custodiscono un’allure vintage irresistibile.

Zara, Ballerina bassa effetto intrecciato. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Zara include nella sua collezione di scarpe diversi modelli crochet, sia dai toni neutri che in colori vibranti e profondi come il rosso. Si spazia dalla classica trama a rete ai ricami floreali, un tripudio di femminilità.

Zara, Ballerine bassa effetto crochet fiori. Prezzo: 49,95€ su zara.com

LE BALLERINE DONNA ESTATE 2026 SI TINGONO DI COLORI STATEMENT

C’è spazio, ovviamente, per le classiche ballerine in pelle a punta tonda. In stile bon ton, assumono un’aura del tutto nuova se declinate in colori che non passano inosservati e in grado di catalizzare l’attenzione come l’arancio mandarino di Geox.

Geox, Ballerine donna. Prezzo: 53,99€ su amazon.it

Sono bellissimi con l’abbronzatura anche i colori pastello. Tommy Hilfiger ha scelto per questa stagione un delicatissimo baby blue, reso ancora più soft dalla scelta del suede.

Tommy Hilfiger, Ballerine in Pelle Scamosciata. Prezzo: 65,66€ su amazon.it

Siete alla ricerca di ballerine davvero particolari e fancy? Date un’occhiata a queste ballerine estive animalier di Gioseppo. La trama maculata viene abbinata dal marchio a profili rosa Barbie e applicazioni gioiello in tinta.

Gioseppo, Ballerine Pelle Leopardata Clyman. Prezzo: 70,70€ su amazon.it

CON FIBBIA PER LOOK ELEGANTI E RICERCATI

Le ballerine donna Estate 2026 hanno il grande pregio di essere versatili, capaci di completare qualsiasi tipologia di look. Per le occasioni speciali, come eventi e cerimonie, risultano sempre elegantissime e indovinate le ballerine con fibbia sul collo del piede.

FIBBIE E CINTURINI IMPREZIOSISCONO LE BALLERINE RENDENDOLE ELEGANTI E CHIC

Le includono nelle loro collezioni alcune delle migliori marche del settore. Gioseppo sostituisce alla classica fibbia un dettaglio a catena. Queste ballerine, dalla forma leggermenta a punta, sono un capolavoro di raffinatezza e, al contempo, sono molto audaci e grintose.

Gioseppo, Ballerine Pelle Catena Hallie. Prezzo: 61,71€ su amazon.it

NeroGiardini propone ballerine con doppia fibbia realizzate in tela e pelle. Semplici ma a loro modo particolarissime, possono essere sfruttate anche nei mesi autunnali quindi rappresentano un ottimo investimento specialmente con i saldi in corso.

NeroGiardini, Ballerine Donna in Tela e Pelle. Prezzo: 108,00€ in offerta su nerorgiardini.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sulle ballerine Estate 2026, con tutte le tendenze moda da cui prendere spunto per questa stagione caldissima. Dai classici modelli in pelle alle ballerine a rete, passando per quelle caratterizzate da stampe e dettagli particolari, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Vogliamo sapere cosa ne pensate: quali preferite? Usate spesso le ballerine in estate o proprio non fanno per voi? Preferite i modelli a punta o quelle stondate? Siete più da ballerina colorata o dai toni neutri? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!