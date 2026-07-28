PERCHÉ USARE GLI SHAMPOO PER CAPELLI COLORATI?

Gli shampoo per capelli colorati sono la soluzione haircare perfetta per mantenere vivo, luminoso, e per fare durare più a lungo, il colore dei capelli. I capelli colorati necessitano di prodotti appositi che li nutrino in profondità, proteggendo e preservando il colore della tinta che abbiamo scelto per la nostra chioma. Gli shampoo per capelli colorati sono formulati per rinforzare la fibra capillare, conservare il colore e la luminosità della chioma e anche per donare volume al capello. Queste formule hanno un approccio delicato sulla cute, cercano di ripristinare la densità della chioma e di proteggere la struttura dei capelli che, tingendoli più o meno di frequente, potrebbero indebolirsi. La scelta del giusto shampoo per capelli colorati, tra prodotti professionali e shampoo per capelli colorati e crespi di brand famosi come Kérastase, Wella, Tigi, L’Oreal, Aveda, Redek e molti altri e shampoo per capelli colorati bio, di marchi amati come Lavera e Secrets de Provence, è davvero ampissima, siamo certe che troverete quello adatto ai vostri gusti e alle vostre esigenze.

Credits: Foto di Adobe Stock | 美穂 谷村

In questo post abbiamo scovato per voi i 15 migliori shampoo per capelli colorati, di tantissimi brand diversi e di tutti i prezzi, ideali per una detersione intensa ma delicata, in grado di prolungare la durata del colore. L’argomento è ciò che fa per voi? Allora via con il post!

SHAMPOO PER CAPELLI COLORATI PROFESSIONALI, DA KÉRASTASE AD AVEDA

Iniziamo subito con gli shampoo per capelli colorati professionali di cui fanno parte alcuni brand davvero famosi come Aveda, Kérastase e REDKEN.

Il Color Control Shampoo di Aveda è uno shampoo per capelli colorati ultra delicato, formulato per mantenere intatta la struttura del capello preservando, così, il colore nel tempo, prevenendo gli sbiadimenti. Contiene olio di albicocca che nutre i capelli, grazie alla presenza al suo interno di omega.

Aveda, Color Control Shampoo. Prezzo: 28,76€ su amazon.it





Uno dei più famosi, e amati, shampoo per capelli colorati professionali è sicuramente lo Shampoo Chroma Absolu di Kérastase, arricchito con centella asiatica e amminoacidi che rinforzano la fibra e prevengono gli sbiadimenti.

Kérastase, Chroma Absolu Shampoo con aminoacidi e centella. Prezzo: 26€ su amazon.it

Ottimo anche lo Shampoo Acidic Color Gloss di Redken: questo prodotto deterge delicatamente la chioma e la rafforza. La formula a pH acido sigilla le cuticole mantenendo il colore vibrante e lucido.

Redken, Acidic Color Gloss Shampoo. Prezzo: 22,53€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Tra gli shampoo per capelli professionali in vendita su Amazon, vi segnaliamo Professional Shampoo Mantenimento Colore di Alama che protegge, esalta e intensifica la brillantezza della tinta, prolungandone anche la durata. Il prezzo, poi, è davvero piccolo!

Alama, Professional Shampoo Mantenimento Colore. Prezzo: 5,90€ su amazon.it

SHAMPOO PER CAPELLI COLORATI L’ORÉAL PARIS, TRA I PIÙ FAMOSI E VALIDI

Gli shampoo per capelli colorati di L’Oréal Paris sono tra i più utilizzati, anche perché si tratta di prodotti reperibili facilmente al supermercato e online.

L’Oréal Paris, Elvive Color Vive. Prezzo: 9,70€ per la confezione da 700ml su amazon.it

GLI SHAMPOO PER CAPELLI COLORATI LI IDRATANO E PROTEGGONO

Lo Shampoo L’Oréal Paris Color Vive della linea Elvive è un ottimo shampoo per capelli secchi e fragili, che contiene pura vitamina Cg per rendere la chioma luminosa. Il filtro UV garantisce la protezione dal sole e dai suoi danni sui capelli colorati. È ideale anche per chi ha decolorazioni e mèches.

Davvero valido anchelo shampoo per capelli colorati L’Oréal Paris Professionnel Vitamino Color, uno shampoo anti-sbiadimento arricchito di complessi antiossidanti e filtri per i raggi UV.

L’Oréal Paris Professionnel, Serie Expert – Vitamino Color Shampoo. Prezzo: 15,79€ su amazon.it

SHAMPOO PER CAPELLI COLORATI E CRESPI, DALLE FORMULE DELICATE E IDRATANTI

Con la tinta i capelli tendenzialmente secchi possono diventare ancora più fragili, per questo è bene prendersene cura con shampoo per capelli crespi, particolarmente idratanti e perfetti per evitare l’effetto frizz.

Lo Shampoo MINU di Davines è specifico per capelli colorati ed è così delicato da andare benissimo anche per i capelli crespi. La formula è caratterizzata da una schiuma ricca e corposa che deterge i capelli senza aggredirli e aiuta a mantenere il colore brillante e intenso più a lungo.

Davines, MINU Shampoo. Prezzo: 23,20€ su amazon.it

Il Luminous Colour Shampoo di Maria Nila per capelli colorati ricostruisce e rafforza la struttura del capello. L’estratto di melograno e il complesso Colour Guard protegge i capelli e riduce la perdita di colore a causa di styling, raggi UV e lavaggi.

Maria Nila, Luminous Colour Shampoo. Prezzo: 31,50€ su amazon.it

Molto valido anche lo Shampoo Moisturizing for Colour Treated Hair di Avlon Keracare, uno shampoo idratante che rende i capelli crespi morbidi e nutriti, preservando il colore da danni termini e meccanici che possono portare allo sbiadimento precoce della tinta.

Avlon, Keracare Moisturizing shampoo for color Treated Hair. Prezzo: 19,01€ su amazon.it

GLI SHAMPOO PER CAPELLI COLORATI E CRESPI SONO MOLTO IDRATANTI

Lo Shampoo Colour Protect di SACHAJUAN è appositamente formulato con la tecnologia Ocean Silk, micro-emulsione e meno tensioattivi per preservare l’intensità del colore. Riesce a volumizzare e a donare ai capelli una lucentezza unica e setosa.

SACHAJUAN, Colour Protect Shampoo. Prezzo: 33,47€ su redcare.it

Vi consigliamo anche lo Shampoo Bed Head Colour Goddess di TIGI, arricchito con Vitamina E, ricco di antiossidanti che aiutano a proteggere i capelli dai danni dei radicali liberi. Questo shampoo rafforza le fibre capillari, aiuta a ridurre l’effetto frizz e la rottura dei capelli. L’olio di mandorle dolci idrata in profondità e a lungo, l’olio di cocco penetra nei capelli e li lascia morbidi e facilmente districabili.

TIGI, Bed Head Colour Goddess shampoo arricchito con olio per capelli tinti. Prezzo: 15,35€ su amazon.it

Infine, un ottimo shampoo per capelli tinti low cost è lo Shampoo Color Save di Wella, formulato con microlight 3D complex per mantenere il colore lucido, intenso e vibrante a lungo.

Wella, Color Save Shampoo. Prezzo: 23,71€ per la confezione da 1 litro su redcare.it

GLI SHAMPOO PER CAPELLI COLORATI BIO NON HANNO NULLA DA INVIDIARE AI CLASSICI SHAMPOO

Le amanti dei prodotti bio saranno felici di sapere che in commercio esistono dei validissimi shampoo per capelli colorati bio.

Uno dei più facili da reperire anche al supermercato è lo Shampoo Colour&Care di Lavera, composto da ingredienti naturali accuratamente bilanciati come il melograno biologico e la quinoa biologica. Questo shampoo nutre i capelli colorati o con riflessi, come per esempio il balayage, donando alla chioma una brillantezza molto naturale.

Lavera, Colour & Care Shampoo. Prezzo: 6,99€ su amazon.it

Anche Gyada Cosmetics ha firmato una linea per capelli colorati, suddivisa per capelli biondi, rossi e castani. Si tratta dello Hyalurvedic Shampoo Riflessante (Gold Hair, Red Hair e Dark Hair), che unisce i benefici delle Erbe ayurvediche con l’innovativo 3D Hair Complex: le molecole di acido ialuronico a basso peso molecolare creano una barriera contro l’umidità attorno al fusto del capello, riducono l’effetto frizz e donano idratazione alla fibra capillare. Gli estratti di Erbe ayurvediche tintorie, insieme al potere protettivo e illuminante delle Alghe Brune, sono ideali per la protezione del colore e per il mantenimento della sua brillantezza.

GYADA, Hyalurvedic Shampoo Riflessante – Gold Hair. Prezzo: 8,33€ su amazon.it

Se amate lo shampoo solido, vi segnaliamo, infine, questo shampoo solido per capelli colorati di Unbottled. Tout Nu contiene argilla blu che aiuta a rivelare il colore della chioma insieme a olio di melograno riparatore, per capelli tinti sempre splendenti e morbidi. È vegano e rispettoso dell’ambiente, visto che acquistandolo si risparmiano ben 2 flacoli di plastica.

Unbottled, Shampoo Solido Tout Nu. Prezzo: 14,90€ su sephora.it

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Via Tenor

Ragazze, per questo post è tutto, ora vi lasciamo la parola. Quante di voi usano abitualmente lo shampoo per capelli colorati? Qual è, o quali sono, i vostri preferiti? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social. Un bacione dal TeamClio!