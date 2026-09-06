QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI CON NOTE AL LAMPONE?

I profumi al lampone sono un’opzione perfetta se amate le fragranze fruttate, un po’ dolci un po’ acidule. Insomma: non aspettatevi profumi dolcissimi, ma piramidi olfattive più complesse che si dividono tra note fresche e dolci, per una profondità frizzante. Spesso i migliori profumi al lampone sono profumi da donna, ma non sempre. Infatti esistono alcuni profumi unisex al lampone, specialmente nel mondo dei profumi di nicchia, che vale davvero la pena provare. Alcune fragranze famose hanno note di lampone, anche se forse non ci avevate mai fatto caso: parliamo di Lancôme, Guerlain e Mugler solo per nominare alcuni brand conosciuti. Vedremo insieme anche un paio di profumi al lampone economici, per chi ama il low cost!

Credits: Foto di Adobe Stock | Aleksandr

Per chi ama i profumi fruttati “dinamici” le fragranze con questo piccolo frutto di bosco sono perfette: parliamo, ovviamente, dei profumi al lampone, che accostano note acidule ad altre più dolci per un risultato che crea un binomio irresistibile. Vi aspettiamo qui sotto per scoprire i migliori da annusare subito!

PROFUMI AL LAMPONE DOLCI, I MIGLIORI DA ANNUSARE

Cominciamo con le fragranze dolci che, però, vengono stemperare dal lampone. Una delle più famose è Yum Boujee Marshmallow 81 di Kayali. Mela, cocco, marshmallow, vaniglia, fragola e zucchero al lampone sono solo alcune delle note che potrete trovare in questa fragranza sweet, ma con una marcia in più leggermente acidula che la rende super portabile e per niente stucchevole.

Kayali, Yum Boujee Marshmallow | 81 – Eau de Parfum Intense. Prezzo: da 33€ su sephora.it





I PROFUMI AL LAMPONE CONTENGONO ANCHE NOTE DOLCI CHE NE BILANCIANO L’ACIDITÀ

Burberry Her è il profumo al lampone che non ti aspetti. Si tratta del primo gourmand fruttato della maison che si apre proprio con note di frutta come lampone, ribes nero, mirtillo, ciliegia acerba e limone che vengono, però, addolcite da violetta, gelsomino, vaniglia, muschio e patchouli per una composizione moderna e audace.

Burberry, Her – Eau de Parfum. Prezzo: 49,80€ in sconto su pinalli.it

MMMM… di Juliette has a gun è uno dei profumi gourmand più famosi nel comparto della profumeria di nicchia. Ma non fatevi ingannare: tra la dolcezza di vaniglia e neroli c’è spazio anche per l’acidulo lampone, che bilancia al meglio la piramide olfattiva.

Juliette has a gun, MMMM… – Eau de Parfum. Prezzo: da 105€ su 50-ml.it

LE FRAGRANZE FRUTTATE ESALTATE DAL LAMPONE

Entriamo ora nel mondo dei profumi fruttati al lampone. Il primo di cui vi parliamo è dell’amatissima linea Angel di Mugler: Angel Nova è la versione più fruity della famosa fragranza che si apre con un accordo di lampone e litchi. Il cuore esalta la rosa damascena, mentre il fondo crea profondità e sensualità con il benzoino e il legno di akigala.

Mugler, Angel Nova – Eau de Parfum. Prezzo: da 128€ su sephora.it

Mai sentito parlare di una mousse de parfum? Si può usare anche sui capelli e nella fragranza Paper Shakes di Foamous by Abaton che contiene ingredienti idratanti ed è senza alcool. Cruelty-free e vegan come le altre versioni della linea, Paper Shakes è un profumo audace che si apre con note di lampone, fragola e mandarino, che si riscaldano poi grazie al gelsomino, al muschio e al patchouli, mentre la nota irriverente che non ti aspetti è il popcorn. Da provare!

Foamous, Paper shaker. Prezzo: 25€ su abatonbros.com

Oriana di Parfums de Marly è un profumo al lampone iconico nel mondo della profumeria artistica e di nicchia. L’apertura è fresca e quasi agrumata con il lampone nel cuore della piramide, ma l’acidità viene addolcita sul fondo con marshmallow, ambretta, crema Chantilly e muschio.

Parfums de Marly, Oriana – Eau de Parfum. Prezzo: 180€ su 50-ml.it

PROFUMI AL LAMPONE INTENSI, LE FRAGRANZE AUDACI DA PROVARE ALMENO UNA VOLTA

Se cercate un profumo particolare, unico e veramente audace siete nella sezione giusta del post. Absolus Allegoria – Tabac Sahara di Guerlain è la creazione che non ti aspetti. C’è chi lo definisce il profumo da sera ideale, misterioso e sensuale come una notte nel deserto. Tabacco, lampone e ambra grigia sono i protagonisti assoluti di questa creazione, adatta a chi cerca fragranze ricche di contrasti e misteri.

Guerlain, Absolus Allegoria – Tabac Sahara – Eau de Parfum. Prezzo: 110€ in sconto su pinalli.it

Berry Crush è la versione di Libre di YSL da provare se cercate un profumo al lampone particolare e ammaliante. Floreale e fruttato, porta la firma di Libre tra lavanda francese e fiore d’arancio del Marocco che avvolgono un lampone aspro e acidulo, stemperato anche dalla dolcezza del cremoso di cocco. Un profumo ben bilanciato, che sa di libertà.

Yves Saint Laurent, Libre Berry Crush – Eau de Parfum Intense. Prezzo: 67,83€ in sconto su sephora.it

L’Elixir è la versione più liquorosa de La Vie Est Belle, il profumo ormai simbolo di Lancôme. Una scia inaspettata che celebra l’unione della violetta con il burro di cacao, aprendosi con la frizzantezza del lampone intrecciato al bergamotto di Calabria.

Lancôme, La Vie Est Belle L’Elixir – Eau de Parfum. Prezzo: da 89,50€ su sephora.it

ESISTONO ANCHE PROFUMI TERROSI CHE CONTENGONO NOTE DI LAMPONE

Terroni di Orto Parisi è la fragranza del brand di nicchia che celebra il lampone in un profumo terroso (da qui il nome) e davvero particolarissimo, visto che vuole evocare la potenza della lava fusa sulle pendici di un vulcano. L’apertura sa di terra bruciata, ma acidula e dolciastra, proprio come il lampone. Come ogni creazione di Orto Parisi, le note precise non sono state rivelate, ma gli esperti ritrovano anche cashmere, zucchero filato, oud, muschio e cipriolo.

Orto Parisi, Terroni – Eau de Parfum. Prezzo: 155€ su 50-ml.it

LE OPZIONI LOW COST PER CHI CERCA UN PROFUMO AL LAMPONE ECONOMICO (MA BUONO)

Ecco qui due profumi low cost al lampone che dovreste assolutamente annusare almeno una volta. E voi, quale preferite?

Aquolina, Pink Sugar – Eau de Toilette. Prezzo: 12,90€ su amazon.it

Paris Corner, Marshmallow Blush – Eau de Parfum. Prezzo: 29,90€ in sconto su pinalli.it

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2) I PROFUMI AL CAFFÈ

3) COSA SONO I PROFUMI POST GOURMAND?

Via Giphy

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