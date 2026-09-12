COME TRASFERIRE I SOGNI NEI PROFUMI?

Il mondo della profumeria evocativa è affascinante e misterioso. I profumi ispirati ai sogni sono fragranze pensate per trasferire le sensazioni concretizzando, il più possibile, le emozioni oniriche in note olfattive. Un processo complesso, che il naso profumiere compie non solo in base ai significati “attribuiti” ai vari ingredienti della piramide olfattiva, ma non solo. È vero che una nota gourmand e lattiginosa può richiamare l’infanzia, ma come abbinarla agli altri aromi per rendere il senso di un sogno, nel suo complesso? Colori, consistenze e parole chiave del mood vengono trasferite il più possibile nella fragranza, che rimane “sospesa” e senza tempo, come nel mondo onirico. È così che nascono i profumi dedicati ai sogni!

Credits: Foto di Adobe Stock | KELOMPOK

Eterei e luminosi sono solo alcuni degli aggettivi da associare ai migliori profumi ispirati ai sogni; esistono anche fragranze più psichedeliche, altre invece nostalgiche, che ci trasportano in un mondo onirico da riempire con le proprie sensazioni. Curiosi di scoprire le più particolari e uniche? Allora seguiteci nel post qui sotto per parlarne insieme!

PROFUMI ISPIRATI AI SOGNI, LE PROPOSTE DI NICCHIA DI NEYDO

Cominciamo da un brand che incarna il concetto di profumo ispirato ai sogni nel proprio DNA: parliamo, ovviamente, di Neydo, un brand di profumeria di nicchia che ha come obiettivo quello di trasferire nel mondo “reale” le sensazioni dei sogni e dei ricordi.

I PROFUMI ISPIRATI AI SOGNI CI TRASPORTANO IN DIMENSIONI ONIRICHE, SOSPESE E SENZA TEMPO

Nasce per esplorare il legame tra memoria, olfatto e identità, tanto che tutte le sue fragranze diventano veri e propri “racconti sensoriali”, profondamente evocativi. La gamma delle profumazioni di Neydo è molto vasta e varia, ma oggi vi presentiamo i due profumi dedicati ai sogni che ci hanno incuriosito di più.

Il primo si chiama Far Very Far 18.08, ispirato al sogno di un mondo capovolto. È la fragranza ideale per chi non ha paura di sognare e volare alto: le note, frizzanti ed evocative, si intrecciano in maniera vitale e insolita. Ritroverete note verdi, come l’erba, e agrumate, come il mandarino e l’arancia rossa, legate da aromi floreali e marini che energizzano i sensi.

Neydo, Far Very Far 18.08 – Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 86€ su 50-ml.it (disponibile anche il campioncino di 2ml al costo di 7€)





L’altro profumo dedicato ai sogni di Neydo che ha colto la nostra attenzione è Cloud Essence 28.08. Prende ispirazione da un sogno di cielo color pastello, soffici nuvole e una dolce foresta. La leggerezza, deliziosa e morbida, si ottiene con l’intreccio di note delicate e cremose, come polvere di riso, latte, mimosa e muschi.

Neydo, Cloud Essence 28.08 – Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 86€ su 50-ml.it (disponibile anche il campioncino di 2ml al costo di 7€)

LE FRAGRANZE DI SIMONE ANDREOLI E JUSBOX PUNTANO SUI SOGNI PSICHEDELICI

L’effetto finale del profumo ispirato ai sogni dipende molto dalla tipologia di questi ultimi; alcune esperienze, che possono essere definite solo “psichedeliche”, sono la base migliore per dare vita a fragranze evocative indimenticabili.

È il caso, per esempio, di Venom – Secret of Shaman di Simone Andreoli, che nasce proprio ispirandosi ai “viaggi” spirituali e mistici dei rituali sciamanici e all’effetto che questi hanno sulla psiche. Il naso profumiere, qui, vuole proprio evocare l’effetto del potente veleno del Bufo Alvarius sulla mente che risulta, quindi, come “sospesa” in uno spazio e tempo non definiti. Le note, mistiche e misteriose, sono sostenute da spezie, legni e tabacco che insieme creano un’esperienza la cui essenza si capisce davvero solo provandola. Da annusare.

Simone Andreoli, Venom Secret of Shaman – Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 150€ su 50-ml.it (disponibile anche il campioncino di 2ml al costo di 6€)

Fa parte della famiglia dei profumi legnosi unisex e, anche lui, cerca di dare voce a un sogno psichedelico senza fine, energetico e pulsante. 14Hour Dream di Jusbox è un omaggio a uno dei festival di musica più leggendari degli anni ’70, quello dei Pink Floyd, che ha creato le basi per un nuovo modo di vivere, più libero e autentico. Evoca una dimensione mistica, grazie al patchouli e alle spezie. Una particolarità: non ha note di testa, ma è una fragranza che “va dritta al cuore”.

Jusbox, 14 Hour Dream – Eau de Parfum 78ml. Prezzo: 190€ su 50-ml.it

LES FOLIES DU PARFUM E OMNIA PROFUMI CI TRASPORTANO IN UN MONDO ONIRICO FRESCO

I sogni freschi, mentolati, frizzanti, sono quelli che lasciano una sensazione di vivace energia al risveglio: un po’ come fa Narcotic Dream di Les Folies du Parfum. Si tratta di una vera e propria esperienza olfattiva, ipnotica e sospesa tra sogno e realtà; le note di fresco basilico si mixano a fico vellutato e liquirizia, più liquorosa e profonda. Ambra e vaniglia chiudono la piramide olfattiva, tutta giocata sull’equilibrio tra le note verdi, speziate e legnose.

Le Folies du parfum, Narcotic Dream – Extrait de parfum 100ml. Prezzo: 250€ su lesfoliesduparfum.com

LE FRAGRANZE DEDICATE AI SOGNI SONO ANCHE FRIZZANTI E LUMINOSE

Pietra di Luna di Omnia Profumi è un’altra fragranza da non farsi sfuggire se cercate un profumo onirico fresco e leggero, pur rimanendo persistente sulla pelle, diventando una vera firma olfattiva. È l’essenza di un contrasto che diventa armonia, come quello tra le frizzanti note agrumate e la dolcezza della vaniglia, che le avvolge senza sovrastarle. Cocco e banana aggiungono una nota tropicale in questo profumo ispirato a un sogno estivo di un paesaggio esotico illuminato al chiarore di luna.

Omnia Profumi, Pietra di Luna – Eau du parfum 100ml. Prezzo: 175€ presso i rivenditori autorizzati

SE I SOGNI SONO DOLCI E SOFFICI COME LE NUVOLE: LE FRAGRANZE DA ANNUSARE, DA RUBINI A HEELEY

Tra i profumi ispirati ai bei sogni non possiamo che nominare alcune fragranze davvero soffici come nuvole, impalpabili come un abbraccio a letto prima di cominciare la giornata.

Uno dei più famosi, e sempre nell’ambito della profumeria di nicchia, è sicuramente Idìlios di Rubini. Un vero viaggio sensoriale verso la felicità che si respira dopo un tumulto: cocco e pesca tabacchiera aprono la costruzione onirica che ci conduce verso tocchi floreali luminosi, avvolti da un pizzico di dolce vaniglia. È un’istantanea di serenità.

Rubini, Idìlios – Extrait de Parfum 50ml. Prezzo: 195€ su 50-ml.it (disponibile anche il campioncino di 2ml al costo di 16€)

Un profumo talcato, molto delicato e decisamente etereo, che assomiglia ai sogni più delicati che ci fanno risvegliare come se avessimo ricevuto una carezza. Blanc Poudre di Heeley è quella tenerezza innocente che si prova risvegliandosi dopo un bel sogno. Le note? Fiore di cotone, polvere di riso, note floreali molto delicate, muschio, sandalo e vaniglia.

Heeley, Blanc Poudre – Eau de parfum 100ml. Prezzo: 145€ su 50-ml.it

Sweet Dream di Walter Maiorano Parfums è l’ultimo, ma non certo per importanza, profumo ispirato ai sogni di cui parliamo oggi. Come suggerisce il nome stesso è una fragranza dolce da usare quando si ha bisogno di una coccola persistente e mai banale: si apre con note di frutti rossi, freschi e luminosi, andando verso un cuore più vellutato, con fiori cipriati. Il fondo è gourmand, con la vaniglia, ma anche frizzantino grazie alla presenza dell’anice.

Walter Maiorano Parfums, Sweet Dream – Extrait de Parfum 50ml. Prezzo: 150€ su 50-ml.it (disponibile anche il campioncino di 2ml al costo di 12€)

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Piaciuto il post? Allora leggete altri articoli dedicati ai profumi sul blog:

1) TUTTO SUI PROFUMI AI FEROMONI

2) I PROFUMI AL LAMPONE MIGLIORI DA PROVARE

3) COSA SONO I PROFUMI POST GOURMAND?

Via Tenor

Eccoci anche per oggi alla fine del nostro post. Quindi, vi abbiamo incuriosito? Avete voglia di provare uno dei migliori profumi ispirati ai sogni? Fateci sapere se conoscete qualcuna di queste fragranze o se ne avete altre da consigliare alla community, con un commento sui nostri social. Un abbraccio dal TeamClio!