QUALI SONO I PROFUMI SETTEMBRE CHE ANTICIPANO L’AUTUNNO?

Questo è il mese di transizione tra l’estate e l’autunno e i profumi settembre non sono da meno. Le note legnose tornano con le loro fragranze intense e speziate. eau de parfum che ci accompagnano all’autunno si fanno più dolci e ricche, caratteristiche tipiche dei Leche ci accompagnano all’autunno si fanno più dolci e ricche, caratteristiche tipiche dei profumi cremosi e alla vaniglia. Con l’avvicinarsi delle giornate più fresche abbiamo voglia di profumi che si fanno avvolgenti, merito di note come il caffè o il latte. Caldi sì, ma anche frizzanti, i profumi di settembre portano con sé echi estivi che ci fanno ricordare le vacanze appena trascorse.

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Il nuovo mese è iniziato e con lui arrivano anche le eau de parfum che renderanno intenso questo periodo perché racchiudono l’unione tra l’estate e l’autunno. Siete curiose di scoprire i profumi settembre da provare tra novità ed evergreen diventati bestseller? Allora seguiteci nel post fino alla fine.

LE NOTE SPEZIATE E LEGNOSE RITORNANO NEI PROFUMI SETTEMBRE

L’estate è la stagione in cui ci piace indossare fragranze vivaci, ma con l’arrivo di settembre è il momento di fare spazio a note più calde e allo stesso tempo frizzanti. Le eau de parfum con sentori legnosi sono tutto questo, come dimostra Interdit di Givenchy che accorda con delicatezza i fiori bianchi con vetiver e patchouli per un risultato accattivante.

Givenchy, Interdit (35 ml). Prezzo: 95,50€ su sephora.it





Chloé Le Nectar Parfum Intense è l’ultima creazione profumata di casa Chloé. Viene presentato come un profumo neo-vintage e abbina la freschezza del bergamotto con nettare di neroli, rosa e fiore d’arancio cui si affiancano note ben più calde al patchouli e all’ambra.

Chloé, Le Nectar Parfum Intense (100 ml). Prezzo: 169,00€ su sephora.it

Vendetta è il nuovo profumo di Valentino, una fragranza ipnotica e sensuale simbolo della passione inarrestabile. Le note olfattive principali sono nettare di arancia rossa, tuberosa e legno di sandalo, nel segno di una scia cremosa e iperfemminile.

Valentino, Vendetta Eau de Parfum (90 ml). Prezzo: 173,00€ su sephora.it

AVVOLGENTI E GOLOSI SONO I PROFUMI GOURMAND VANIGLIATI

Le note gourmand ormai sono diventate un punto fermo tra i profumi accompagnandoci tutto l’anno, ma è con i profumi settembre che diventano un vero e proprio must.

La vaniglia sarà la protagonista dei profumi di settembre

A spiccare su tutte le altre note golose c’è la vaniglia e il profumo di Fugazzi, Vanilla Haze, è un’esplosione di dolcezza che rimane con voi evolvendosi nel corso della giornata. La vivacità del cocco e della mandorla si modifica diventando più calda grazie alla nocciola e alla fava tonka che, combinata con la vaniglia, si addolcisce senza essere invadente.

Fugazzi, Vanilla Haze (50 ml). Prezzo: 95,00€ su 50-ml.it

Anche Rare di Rare Beauty si trasforma nel corso della giornata e vi fa compagnia fino a 12 ore con la sua fragranza che si apre con il pistacchio, la vaniglia e lo zenzero per poi terminare con legno di sandalo terroso che gli regala un twist in più.

Rare Beauty, Rare (50 ml). Prezzo: 79,00€ su sephora.it

Vanilla Skin è il nuovo profumo di Phlur, una fragranza cremosa e avvolgente che combina tra loro pepe rosa, zucchero, cashmere, vaniglia e legno di sandalo.

Phlur, Vanilla Skin Eau de Parfum (100 ml). Prezzo: 129,00€ su sephora.it

I PROFUMI SETTEMBRE SI APRONO A FRAGRANZE AROMATICHE E CREMOSE

Caffè, latte o caramello ormai non fanno parte solo della nostra colazione o di un piccolo momento di relax, ma anche delle fragranze che renderanno questo settembre ricco di note che non dimenticheremo facilmente. Pumpkin Crème è uno dei nuovi profumi di Le Monde Gourmand e ricorda proprio una cremosa e gustosa bevanda alla zucca e alla cannella con una spruzzata di noce moscata.

Le Monde Gourmand, Pumpkin Crème (100 ml). Prezzo: 32,00€ su sephora.it

I maestri profumieri amano sperimentare ed ecco qui che nascono eau de parfum di carattere anche nella versione low cost. Zara, infatti ci regala il suo Gourmand Coffee che mette al centro appunto il caffè sostenuto dalla ricchezza del cioccolato fuso e dalla profondità dei legni ambrati. Un connubio perfetto per accompagnarvi verso la stagione autunnale con dolcezza.

Zara, Gourmand Coffee (100 ml). Prezzo: 19,95€ su zara.com

Questo settembre la giornata inizierà con una tazza di latte e una spruzzata di profumo che si ispira proprio a questa fragranza. Per farlo che ne dite di provare Bianco Latte di Giardini di Toscana? Anche se il nome è abbastanza eloquente, il latte non è l’unica fragranza: ci sono anche il miele, la vaniglia e il caramello, una combo intensa sì, ma mai stucchevole perché ha la dolcezza di un abbraccio.

Giardini di Toscana, Bianco Latte (100 ml). Prezzo: 125,00€ su 50-ml.it

Rimanendo sui profumi settembre aromatici potete aggiungere alla lista anche quello di Sabrina Carpenter Caramel Dream. Un’eau de parfum divertente, a cominciare dalla boccetta che si ispira a una tavoletta di cioccolato. Questo infatti è uno degli ingredienti principali che viene equilibrato dall’ambra caramellata, dalla mandorla e da note agrumate che danno un tocco di relax e calore.

Sabrina Carpenter, Caramel Dream (30 ml). Prezzo: 25,00€ su amazon.it

I PROFUMI FRIZZANTI PER ASSAPORARE (ANCORA) L’ESTATE

È vero che l’estate sta per terminare, ma settembre ci regala ancora giornate estive e se non lo fa ci sono i profumi che ci ricordano la vivacità e l’allegria dei mesi appena trascorsi. Helan propone un nuovo profumo per i suoi primi 50 anni di attività: Mandarino & Vaniglia rappresenta appieno la dualità del mese di settembre tra note solari energizzanti al mandarino che ricordano l’estate e accordi alla vaniglia ben più caldi.

Helan, Mandarino & Vaniglia Extrait de Parfum (30 ml). Prezzo: 25,90€ su amazon.it

A settembre i profumi agrumati ci fanno pensare ancora all’estate

La freschezza della mela e la dolcezza della banana aprono Applejuce Crush di Zara che vi fa vivere un viaggio sensoriale attraverso la noce di macadamia e il sandalo che riportano alla mente le sere d’estate.

Zara, Applejuice Crush. Prezzo: 11,95€ 90ml su zara.it

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1) PROFUMI AL FRANGIPANE

2) 10 PROFUMI ECONOMICI (MA BUONI) DA PROVARE ALL’ISTANTE

3) PROFUMI CHE LASCIANO LA SCIA

Via Giphy

Ragazze, ora che vi abbiamo presentato alcune fragranze di tendenza che ne dite dei profumi settembre? Quale vi piace di più? Avete trovato quello che proverete subito? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.