QUALI SONO I PROFUMI SETTEMBRE 2025 CHE ANTICIPANO L’AUTUNNO?

È il mese di transizione tra l’estate e l’autunno e i profumi settembre 2025 non sono da meno. Le note legnose tornano con le loro fragranze intense e speziate. eau de parfum che ci accompagnano all’autunno si fanno più dolci e ricche, caratteristiche tipiche dei Leche ci accompagnano all’autunno si fanno più dolci e ricche, caratteristiche tipiche dei profumi cremosi e alla vaniglia. Con le giornate più fredde abbiamo voglia di indossare capi più caldi e lo stesso vale per i profumi che si fanno avvolgenti, merito di note come il caffè o il latte. Caldi sì, ma anche frizzanti, i profumi di settembre portano con sé echi estivi che ci fanno ricordare le vacanze appena trascorse.

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Il nuovo mese è iniziato e con lui arrivano anche le eau de parfum che renderanno intenso questo periodo perché racchiudono l’unione tra l’estate e l’autunno. Siete curiose di scoprire i profumi settembre 2025? Allora seguiteci nel post fino alla fine.

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LE NOTE SPEZIATE E LEGNOSE RITORNANO NEI PROFUMI SETTEMBRE 2025

L’estate è la stagione in cui ci piace indossare fragranze vivaci, ma con l’arrivo di settembre è il momento di fare spazio a note più calde e allo stesso tempo frizzanti. Le eau de parfum con sentori legnosi sono tutto questo, come dimostra Interdit di Givenchy che accorda con delicatezza i fiori bianchi con vetiver e patchouli per un risultato accattivante.

Givenchy, Interdit. Prezzo: 85,00€ 35ml su sephora.it





Altrettanto seduttivo è Cosmic Vibes di Extracto, che proprio come recita il suo nome è un mix perfettamente riuscito tra estratto di ambra e note legnose come il cashmere che dona alla fragranza eleganza, completata dalle note floreali.

Extracto, Cosmic Vibes. Prezzo: 19,90€ 100ml su ovs.it

AVVOLGENTI E GOLOSI SONO I PROFUMI GOURMAND

Le note gourmand ormai sono diventate un punto fermo tra i profumi accompagnandoci tutto l’anno, ma è con i profumi settembre 2025 che diventano un vero e proprio must.

La vaniglia sarà la protagonista dei profumi di settembre

A spiccare su tutte le altre note golose c’è la vaniglia e il profumo di Fugazzi, Vanilla Haze, è un’esplosione di dolcezza che rimane con voi evolvendosi nel corso della giornata. La vivacità del cocco e della mandorla si modifica diventando più calda grazie alla nocciola e alla fava tonka che, combinata con la vaniglia, si addolcisce senza essere invadente.

Fugazzi, Vanilla Haze. Prezzo: 95,00€ 50ml su 50-ml.it

Anche Rare di Rare Beauty si trasforma nel corso della giornata e vi fa compagnia fino a 12 ore con la sua fragranza che si apre con il pistacchio, la vaniglia e lo zenzero per poi terminare con legno di sandalo terroso che gli regala un twist in più.

Rare Beauty, Rare. Prezzo: 79,00€ 50 ml su sephora.it

Succoso e zuccherino è La vie est belle Vanille Nude di Lancôme, tra le novità del brand che ha deciso di sperimentare e di esaltare il profumo della tua pelle con una fragranza personale che mette al centro oltre alla vaniglia anche il gelsomino per terminare con il muschio bianco cremoso: un successo assicurato.

Lancôme, La vie est belle Vanille Nude. Prezzo: 120,00€ 50ml su lancome.it

I PROFUMI SETTEMBRE 2025 SI APRONO A FRAGRANZE AROMATICHE E CREMOSE

Ragazze, caffè, latte o caramello ormai non fanno parte solo della nostra colazione o di un piccolo momento di relax, ma anche delle fragranze che renderanno questo settembre ricco di note che non dimenticheremo facilmente.

I maestri profumieri amano sperimentare ed ecco qui che nascono eau de parfum di carattere anche nella versione low cost. Zara, infatti ci regala il suo Gourmand Coffee che mette al centro appunto il caffè sostenuto dalla ricchezza del cioccolato fuso e dalla profondità dei legni ambrati. Un connubio perfetto per accompagnarvi verso la stagione autunnale con dolcezza.

Zara, Gourmand Coffee. Prezzo: 19,95€ 100ml su zara.com

Questo settembre la giornata inizierà con una tazza di latte e una spruzzata di profumo che si ispira proprio a questa fragranza. Per farlo che ne dite di provare Bianco Latte di Giardini di Toscana? Anche se il nome è abbastanza eloquente, il latte non è l’unica fragranza: ci sono anche il miele, la vaniglia e il caramello, una combo intensa sì, ma mai stucchevole perché ha la dolcezza di un abbraccio.

Giardini di Toscana, Bianco Latte. Prezzo: 125,00€ 100ml su 50-ml.it

Rimanendo sui profumi settembre 2025 aromatici potete aggiungere alla lista anche quello di Sabrina Carpenter Caramel Dream. Un’eau de parfum divertente, a cominciare dalla boccetta che si ispira a una tavoletta di cioccolato. Questo infatti è uno degli ingredienti principali che viene equilibrato dall’ambra caramellata, dalla mandorla e da note agrumate che danno un tocco di relax e calore.

Sabrina Carpenter, Caramel Dream. Prezzo: 26,39€ 30ml su amazon.it

I PROFUMI FRIZZANTI PER ASSAPORARE (ANCORA) L’ESTATE

È vero che l’estate sta per terminare, ma settembre ci regala ancora giornate estive e se non lo fa ci sono i profumi che ci ricordano la vivacità e l’allegria dei mesi appena trascorsi.

A settembre i profumi agrumati ci fanno pensare ancora all’estate

A riuscirci sono le note agrumate di yuzu e cedro alternate alle note del balsamo di abete. Praticamente tutto quello che sentirete appena indosserete Blossom Collection Yuzu Zest di Jo Malone.

Jo Malone, Blossom Collection Yuzu Zest. Prezzo: 102,00€ 50ml su sephora.it

La freschezza della mela e la dolcezza della banana aprono Applejuce Crush di Zara che vi fa vivere un viaggio sensoriale attraverso la noce di macadamia e il sandalo che riportano alla mente le sere d’estate.

Zara, Applejuice Crush. Prezzo: 11,95€ 90ml su zara.it

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Volete saperne di più sui profumi e sulle ultime fragranze? Leggete questi post:

1) PROFUMI AL FRANGIPANE

2) 10 PROFUMI ECONOMICI (MA BUONI) DA PROVARE ALL’ISTANTE

3) PROFUMI CHE LASCIANO LA SCIA

Via Giphy

Ragazze, ora che vi abbiamo presentato alcune fragranze di tendenza che ne dite dei profumi settembre 2025? Quale vi piace di più? Avete trovato quello che proverete subito? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.