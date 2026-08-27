QUALI SONO LE TENDENZE UNGHIE DELL’AUTUNNO 2026?

Ormai è tempo di scoprire insieme le tendenze unghie Autunno 2026. Il mondo nails riserva come sempre tantissime ispirazioni e molti spunti interessanti, sia in termini di colori di smalto che di manicure. I colori scuri e intensi come il burgundy resistono in cima alle preferenze. Si affiancano lo smalto marrone, in ogni sfumatura, e lo smalto verde oliva. Non passeranno mai di moda i colori nude, specialmente quelli lattiginosi come bianco latte e rosa lattiginoso. Via libera ai finish particolari come nel caso delle unghie effetto Glazed o a quelle in stile Cat Eye. Tra le nail art spopolerà in particolar modo la Micro French Manicure, adatta anche alle unghie corte.

Credits: @meraki_nails_cardiff, @gossipandgloss, @vickynailsit Via Instagram

Le tendenze unghie Autunno 2026 accontentano tutti i gusti. I trend per la stagione delle foglie affiancano grandi classici, come gli smalti nude e colori di smalto autunnali incrollabili, a novità stuzzicanti. Pronte a saperne di più? Allora, bellezze, iniziamo subito.

MILKY NUDE E ROSA LATTIGINOSO PER UNGHIE AUTUNNO 2026 NUDE E SEMPLICI

Ci sono colori di smalto che non conoscono stagioni e gli smalti nude appartengono sicuramente a questa categoria. Vero e proprio must have per chiunque ami le unghie semplici, eleganti e naturali, valorizzano la bellezza delle mani e risultano sempre molto raffinati.

Credits: @vickynailsit Via Instagram – Unghie bianco latte a mandorla





I COLORI NUDE LATTIGINOSI ANDRANNO PER LA MAGGIORE

Se vi piacciono sempre gli stessi colori di smalto e i nude per voi rappresentano una scelta quasi obbligata, sappiate che le tonalità più in voga per le unghie Autunno 2026 sono senz’altro quelle milky, quindi con base colore sheer e cremosa. Si tratta di nuance come il bianco lattiginoso e il rosa lattiginoso, adatte alle unghie lunghe come alle unghie corte.

Credits: @chelslounails Via Instagram – Unghie rosa lattiginoso

Continueranno a essere di tendenza le unghie nude Glazed, da realizzare applicando sulle unghie un’apposita polverina iridescente e olografica in grado di ricreare delicati riflessi madreperlati.

Credits: @belnailsalonmx Via Instagram – Unghie nude con finish glassato ed effetto ombrè

VERDE OLIVA E MARRONE TRA I COLORI SMALTO DI TENDENZA

Passiamo, adesso, al colore. I colori smalto moda per l’Autunno 2026 sono davvero tantissimi ma tra tutti ho scelto di iniziare con il verde oliva. Trovo che sia una nuance particolare e ancora poco inflazionata, quindi da provare almeno una volta in vista della stagione autunnale.

Credits: @gems.nails Via Instagram – Unghie verde oliva cromate

Può essere semplice oppure impreziosita con un finish cromato che rende la manicure immediatamente più glam. Il verde oliva, chiaro o scuro, si adatta con facilità alle diverse carnagioni ed è molto più versatile di quel che sembra.

Credits: @gossipandgloss Via Instagram – Unghie verde oliva con forma naturale

Lo smalto marrone è stato un grande protagonista dello scorso inverno e continuerà a occupare un posto di rilievo. Dal marrone cioccolato fondente, quindi, scuro e freddo alle tonalità più calde del terracotta non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Credits: @city_streetstyles Via Instagram – Unghie marrone cioccolato scuro

Sarà di grande tendenza anche il marrone chiaro, stile cioccolato al latte. Tendente al fango, risulta ancora più versatile del marrone scuro e lo ritroveremo anche nelle tendenze make-up e fashion se vi piace l’idea di un total look.

Credits: @joanneixer Via Instagram – Unghie marrone chiaro

L’IRRESISTIBILE (E INOSSIDABILE) FASCINO DEL BURGUNDY

Le unghie autunnali per eccellenza? Quelle burgundy. I toni del rosso scuro e del borgogna sono un must per questo periodo dell’anno e non ci lasceranno neppure nei prossimi mesi. A seconda delle preferenze e dei propri colori è possibile scegliere tra tonalità più cupe e violacee o leggermente più chiare e tendenti al rosso.

Credits: @jolie_magazin Via Instagram – Burgundy Nails corte

LA PALETTE DEI ROSSI SCURI TRA GLI EVERGREEN D’AUTUNNO

Che si tratti di manicure over 50 o di giovanissime, le unghie declinate in questa tonalità sono una garanzia. Eleganti, femminili e sensuali, le sfumature del rosso scuro possono essere sfruttate su tutti i tipi di unghia.

Credits: @chelslounails Via Instagram – Unghie rosso vino con forma a mandorla

TRA LE TENDENZE UNGHIE AUTUNNO 2026 SPICCA LA MICRO FRENCH MANICURE

Il campo delle nail art accoglie per l’Autunno 2026 una variante a noi già nota di un classico ovvero la French Manicure. Mi riferisco in particolare alla Micro French Manicure che prevede una porzione di unghia sottilissima colorata di bianco oppure, se si preferisce, di un’altra tonalità rispetto alla base che invece è nude.

Credits: @nailsbypaulin Via Instagram – Micro French Manicure effetto glassa

La Micro French nera, per esempio, è minimal e chic e rappresenta una scelta inaspettata. La Micro French, bellezze, è perfetta per chi ha le unghie corte o molto corte ma non vuole rinunciare a questo tipo di manicure.

Credits: @paintedbyjools Via Instagram – Unghie con Micro French in nero

VELVET NAILS E CAT EYE SONO LE NAIL ART AUTUNNALI PER ECCELLENZA

Continuando a parlare di nail art, bellezze, soffermiamoci per un attimo sull’importanza del finish dello smalto. Spopoleranno le Velvet Nails o unghie effetto velluto, che siano declinate in colori chiari come il bianco o in tonalità più profonde.

Credits: @m.o.n.a.j Via Instagram – Velvet Nails bianche

Bellissime anche le Cat Eye Nails, le unghie occhi di gatto da riprodurre con smalto magnetico. Effetti di questo tipo, ragazze, rendono riconoscibile e originale qualsiasi tipo di manicure, anche la più basica.

Credits: @meraki_nails_cardiff Via Instagram – Cat Eye Nails nei toni del burgundy

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema unghie, leggete anche:

1) TUTTO SULLO SMALTO LILLA

2) I MIGLIORI SMALTI CHE DURANO

3) TENDENZA SMALTO BURRO

Bellezze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il mio speciale sulle tendenze unghie Autunno 2026 che ci terranno compagnia nei prossimi mesi, con i colori di smalto più alla moda e tante ispirazioni per manicure e nail art. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Preferite le tenui sfumature nude o non vedete l’ora di colorare le vostre unghie con vibranti e profonde tonalità autunnali? Vi piacciono i finish particolari come quello cromato o quello stile Cat Eye? Ditemelo nei commenti, un bacione dalla vostra Clio!