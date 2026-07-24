QUALI SONO I MIGLIORI SMALTI CHE DURANO?

Nonostante la ricostruzione unghie in gel sia sempre più diffusa, c’è ancora chi opta per la manicure tradizionale ed è, quindi, alla ricerca di smalti che durano. Molti smalti classici, infatti, tendono a sbeccarsi dopo pochissimo tempo, costringendo a ritocchi continui. Ciò non accade con gli smalti per unghie a lunga durata che durano di più rispetto agli altri. Trovare uno smalto che dura 14 giorni senza lampada potrebbe sembrare un sogno, ma in realtà in commercio sono tanti gli smalti buoni che durano tra cui poter scegliere. Si tratta prevalentemente di smalti lunga durata effetto gel e che simulano l’effetto più lucido e duraturo dello smalto semipermanente o della colata. Tra le migliori marche di smalti per unghie spiccano CND, Essie, OPI e Sally Hansen, ma vantano ottime recensioni anche brand più economici come Rimmel, Kiko e Deborah.

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Se siete fan della manicure tradizionale e non avete ancora trovato smalti buoni che durano davvero, questo è il post che fa per voi. Pronte a scoprire con noi i migliori smalti per unghie a lunga durata? Allora, iniziamo: vi aspettiamo qui sotto per farvi scoprire qualche prodotto TOP per fare la manicure a casa da sole assicurandosi, comunque, un’ottima durata.

SMALTI CHE DURANO, PERCHÉ SCEGLIERLI

Applicare lo smalto è un’abitudine comune a moltissime donne. Gel e semipermanente hanno quasi del tutto soppiantato lo smalto classico, ma il rituale della manicure fai da te tradizionale continua ad avere il suo fascino. D’altra parte, mettere lo smalto non solo rende le unghie più belle, ma provvede anche a rinforzarle, permettendo loro di resistere meglio agli urti.

GLI SMALTI A LUNGA DURATA ASSICURANO PERFORMANCE IMPECCABILI ANCHE FINO A 14 GIORNI

Peccato che, purtroppo, molti smalti tradizionali si sbecchino e rovinino praticamente subito, nel giro di pochi giorni. Oltre a seguire i classici consigli per unghie sane e perfette, come per esempio non usarle per fare leva e non mangiarle, si può correre ai ripari utilizzando smalti che durano di più, prodotti con una durata nettamente superiore rispetto agli standard.

PER UNA MANICURE IMPECCABILE: SMALTI BUONI CHE DURANO DAVVERO, DA CND A COLLISTAR

Esistono in commercio molti smalti a lunga durata, firmati soprattutto da marche professionali. Tra i migliori si distinguono quelli della linea CND Vinylux, smalti a lunga tenuta dai colori super brillanti e pigmentati.

CND, Vinylux Long Wear Polish – diverse colorazioni. Prezzo: da 6,96€ su amazon.it





Anche Diego dalla Palma propone un’ottima linea di smalti a lunga durata. Non si sbeccano facilmente, sono coprenti e pieni sin dalla prima passata e, inoltre, hanno un finish molto luminoso.

Diego dalla Palma, Smalto per unghie. Prezzo: 18,24€ su amazon.it

Restando in tema di brand professionali, vi consigliamo gli smalti OPI Infinite Shine, smalti a lunga tenuta disponibili in tantissimi colori. Il finish è simile a quello del gel e il disclaimer promette una durata fino a 11 giorni.

OPI, Infinite Shine. Prezzo: 14,90€ su amazon.it

Gli smalti Collistar sono famosi per la loro durata e anche per il buon rapporto qualità-prezzo. Se non conoscete ancora la linea Puro Smalto dovreste rimediare! Si tratta, anche in questo caso, di smalti che durano, che non si sbeccano e non si rovinano. Il finish è brillante e luminoso e l’applicatore molto comodo e pratico da utilizzare in fase di stesura.

Collistar, Puro Smalto – diverse colorazioni. Prezzo: 9,79€ su amazon.it

Passando, invece, a un brand più economico, vi segnaliamo gli smalti Deborah Milano 10 Days Long Smalto Tenuta Estrema. Disponibili in tantissimi colori, sono molto resistenti e hanno un maxi pennello che permette di colorare le unghie con una sola passata, senza dover necessariamente ritoccare.

Deborah Milano, 10 Days Long Smalto Tenuta Estrema – diverse colorazioni. Prezzo: 7,65 su amazon.it

ESSIE, KIKO E NON SOLO: SMALTI LUNGA DURATA EFFETTO GEL, SENZA LAMPADA MA DALLE PERFORMANCE TOP

Molti smalti a lunga durata vengono proposti dai brand come smalti effetto gel senza lampada, quindi dal finish particolarmente glossato e simile a quello del comune gel, ma da far asciugare all’aria come un normalissimo smalto.

GLI SMALTI EFFETTO GEL PREVEDONO SPESSO L’USO DI UN TOP COAT ABBINATO

Questa tipologia di prodotto, solitamente, dona anche maggiore compattezza all’unghia creando un leggero spessore e si utilizza insieme a un apposito top coat. Tra i migliori in commercio ci sono quelli della linea Essie Gel Couture, molto resistenti e luminosissimi una volta applicati.

Essie, Gel Couture – diverse colorazioni. Prezzo: 10,60€ su amazon.it

Sally Hansen è uno dei migliori brand per la cura delle unghie e, ovviamente, ha la sua linea di smalti che durano effetto gel. Si chiamano Miracle Gel e promettono una lunghissima durata oltre che una pigmentazione incredibile.

Sally Hansen, Miracle Gel – Eternally Grapefruitti diverse colorazioni. Prezzo: 4,60€ su amazon.it

Costano poco, ma sono ugualmente validi gli smalti Kiko Power Pro, dal finish luminoso e con effetto plumping fino a 7 giorni. Anche questo smalto a lunga durata prevede l’utilizzo del top coat abbinato per “potenziarlo”.

Kiko, Power Pro Nail Laquer. Prezzo: 4,99€ su kikocosmetics.com

Max Factor firma gli smalti Nailfinity Gel Colour. La varietà di colori tra cui poter scegliere è vastissima, sia per unghie semplici sia per manicure particolari dai colori più accesi. Dopo l’applicazione dello smalto, si procede con il top coat da far asciugare rigorosamente senza lampada.

Max Factor, Nailfinity Gel Colour – diverse colorazioni. Prezzo: 5,14€su amazon.it

Concludiamo con i Super Gel di Rimmel. Da usare insieme al loro top coat, sono extra pigmentati e hanno un applicatore maxi che rende l’applicazione pratica e veloce. Assicurano colore pieno e brillante fino a 14 giorni, senza sbeccature, e hanno un’asciugatura rapidissima.

Rimmel, Super Gel – diverse colorazioni. Prezzo: 2,20€ su amazon.it

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Via Giphy

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questa era la nostra selezione dei migliori smalti che durano, tra novità ed evergreen, smalti che durano più dei normali smalti, a effetto gel e da usare rigorosamente senza lampada. Come sempre, a questo punto, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Li avete mai provati? Ce ne sono altri che reputate validi? Fatecelo sapere nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!