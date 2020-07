QUALI SONO LE MARCHE E LE LINEE DI MAKE UP MIGLIORI IN FARMACIA?

Il make up di farmacia è sempre una garanzia, perché le formulazioni sono il frutto dell’expertise di aziende farmaceutiche e specializzate in dermocosmesi. Solitamente i brand make up di farmacia mettono a punto linee di prodotti per il trucco adatti anche alle pelli più delicate e reattive, che si rivelano ottimi da affiancare alla skincare per pelle sensibile. Il make up farmaceutico è, alle volte, anche trattamento, complice l’impiego di ingredienti e attivi che assolvono specifiche funzioni oltre a quella di semplici prodotti da trucco. Il make up più venduto in farmacia è quello per la base viso (a partire dai fondotinta da farmacia) ma non mancano neppure rossetti, mascara e tante altre referenze. Da La Roche-Posay a Dolomia, passando per Rougj, i migliori brand make up da acquistare in farmacia occupano diverse fasce di prezzo. Difficile, insomma, rimanere a mani vuote durante lo shopping (sia nelle farmacie che online).

Credits: Foto di Pexels | Adrienn

I prodotti make up che si acquistano in farmacia possono avere addirittura una marcia in più rispetto ai loro “colleghi” blasonati di alta profumeria. Di certo, comprare make up di farmacia è una mossa intelligente se si hanno esigenze specifiche, come per esempio pelle con problemi di acne e couperose.

Negli anni sono tante le aziende che hanno diversificato la loro produzione e ampliato la gamma delle loro linee make up. Scopriamo insieme quali sono i migliori brand, con alcuni dei loro must have indiscussi.

IL MAKE UP LA ROCHE-POSAY PER LA PELLE SENSIBILE

La Roche-Posay è una delle migliori marche che vende make up in farmacia. Tra i suoi prodotti di punta ci sono senz’altro quelli della linea Toleriane, per pelli sensibili. Vi consigliamo, in particolare, il fondotinta fluido.

La Roche-Posay, Toleriane Correcteur De Teint Fluide. Prezzo: 20,45€ su lookfantastic.it







Per chi ha anche occhi delicati e soggetti a irritazioni, il brand propone il Mascara Multi-Dimension, sicuro nell’utilizzo anche da parte di chi presenta problemi allergici.

La Roche-Posay, Toleriane Mascara Multi-Dimension. Prezzo: 18,95€ su lookfantastic.it

AVÈNE E IL TRUCCO CORRETTIVO PER PELLI DELICATE

I prodotti make up Avène, arricchiti con acqua termale, sono una coccola per la pelle. Uno dei migliori è il fondotinta solare compatto, con SPF 50 e quindi perfetto da utilizzare in estate.

Avène, Solare Compatto Colorato Alta Protezione. Prezzo: 15,89€ su farmacosmo.it

AVÈNE FIRMA UNA DELLE LINEE MAKE UP PIÙ VENDUTE IN FARMACIA

Anche la Cipria Mosaico Avène è famosissima e vanta ottime recensioni. Si tratta di una cipria correttiva, ideale per camuffare rossori in caso di couperose e neutralizzare altre imperfezioni dell’incarnato.

Avène, Couvrance Cipria Mosaico. Prezzo: 18,16€ su farmacosmo.it

IL MAKE UP DI BIONIKE PER LA PELLE REATTIVA E INTOLLERANTE

Il miglior make up di farmacia per pelli intolleranti è, a detta di buona parte della beauty community, quello di Bionike. Per esempio, è davvero ottimo il fondotinta in stick della linea Defence Cover, ad altissima coprenza e a lunga tenuta.

Bionike, Defence Cover Fondotinta Correttore Stick. Prezzo: 16,70€ su amazon.it

Lasciano un velo di colore sulle labbra e le idratano a lungo i matitoni Defence Color Liplumiere, tra i prodotti per il trucco labbra più venduti del brand. Provateli se volete un balsamo idratante colorato confortevole e resistente.

Bionike, Defence Color Lipumiere. Prezzo: 11,65€ su amazon.it

LA LINEA TRUCCO FILORGA PER UNA BASE VISO PERFETTA SI TROVA IN FARMACIA

Filorga è uno dei brand più acclamati per quanto riguarda la skincare, ma sapevate che ha anche una linea di make up? Per esempio, vi suggeriamo il primer viso Pore-Express: regola la lucidità nella zona T e minimizza l’aspetto dei pori, levigando la grana della pelle.

Filorga, Pore-Express Regulating Primer. Prezzo: 35,45€ su lookfantastic.it

Per una base viso perfetta, Filorga propone poi Flash-Nude Fluid, un fondotinta dalla texture fluida altamente perfezionante ma, al contempo, dall’effetto pelle nuda.

Filorga, Flash-Nude Fluid. Prezzo: 33,95€ su lookfantastic.it

IL MAKE UP COPRENTE AD ALTA TOLLERABILITÀ DI VICHY

La linea make up Vichy più famosa è Dermablend, specializzata in trucco correttivo per pelli sensibili e reattive. Il fondotinta Dermablend 3D Correction è uno dei migliori fondotinta waterproof di sempre e si può usare sia sul viso che sul corpo.

Vichy, Dermablend 3D Correction. Prezzo: da 26,45€ a 20,63€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it (e lo sconto aumenta se spendi 149€!)

Altrettanto conosciuta e decantata è la cipria fissante trasparente della stessa linea, un’alleata immancabile per chi desidera che il trucco duri tutti il giorno.

Vichy, Dermablend Cipria Trasparente Fissante. Prezzo: da 20,45€ a 15,95€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it (e lo sconto aumenta se spendi 149€!)

