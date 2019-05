L’optimum sarebbe quello di stenderlo utilizzando il pennello abbinato con movimenti circolari che vanno dal centro verso l’esterno del viso, e non trascurando la zona del collo, in modo da uniformare il make up.

Molto adatto a pelli sensibili e delicate, Defence color di Bionike è l’ideale per rendere omogenea la pelle del viso, soprattutto in presenza di imperfezioni, couperose o rossori vari.

Uno dei prodotti TOP da trovare in farmacia è sicuramente questo prodotto firmato Bionike , ovvero il Defence color, un fondotinta idratante la cui texture leggera rende omogenea la copertura sulla pelle del viso e la mantiene protetta e idratata. Il fondotinta Bionike per eccellenza ravviva la luminosità della pelle del viso grazie al glow factor, ovvero il mix di agenti anti-ossidanti e anti-stress di cui si compone.

Dopo avervi parlato dei migliori fondotinta secondo i dermatologi , nel post di oggi abbiamo quindi pensato di svelarvi le novità tra i migliori fondotinta 2019 , ovvero i prodotti tra cui scegliere per trovare quello più adatto alla vostra pelle e ai vostri gusti!

2 EVEN BETTER REFRESH HYDRATING AND REPAIRING MAKEUP, LA NUOVA FORMULAZIONE CHE COCCOLA LA PELLE DEL VISO