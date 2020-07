Le scarpe aperte sono un must dell’estate e i sandali con tacco 2020 hanno certamente un ruolo importantissimo per i nostri look dedicati alla bella stagione.

È necessario, però, trovare la tipologia giusta, perché ci sono tantissimi modelli di sandali con tacco largo e stretto, comodo e basso o molto alto. Inoltre, non dobbiamo dimenticare i modelli con zeppa!

Motivo per cui abbiamo raccolto tutti i sandali con tacco estate 2020 di tendenza e li abbiamo suddivisi per categorie, affinché ognuna riesca a trovare quello perfetto per sé. Scoprirete marche, modelli e prezzi così da poter immaginare già i vostri futuri outfit. Pronte, ragazze? Via col post!

SANDALI 2020: I MODELLI DI TENDENZA

Le scarpe estive per eccellenza sono i sandali, ma ce ne sono una marea: quali scegliere? In realtà servono un po’ tutti, dalle ciabattine per andare al mare fino a quelli alti ed eleganti, da infilare ai piedi quando l’occasione lo richiede.

The Drop, Pattie, Sandalo Mule con Tacco Largo. Prezzo: 34,90€ su amazon.it





I SANDALI CON TACCO LARGO SONO I MUST HAVE DELL’ESTATE 2020

Impossibile dire che uno è più importante di un altro, dovete principalmente pensare alla vostra quotidianità e a quello che vi potrebbe tornare utile, comodo e ovviamente fashion.

C’è però da dire che mai come quest’anno sono i sandali con tacco largo alto, basso e anche medio, i veri must have che tutte desiderano.

find., Large Buckle Block Heel Sandal, Sandali punta aperta Donna. Prezzo: da 12,55€ a 40,00€ su amazon.it

In particolar modo ci sono due modelli molto amati: gli slip on, ovvero che si infilano facilmente senza particolari accortezze, e i sandali con cinturino alla caviglia. Non mancano nemmeno le zeppe estate 2020.

The Drop, Sandali Avery, con Tacco Alto, Doppio Cinturino, a Punta Quadrata. Prezzo: da 39,89€ a 39,90€ su amazon.it

In più grande attenzione è rivolta ai materiali. A tal proposito, se volete essere super trendy vi consigliamo i tacchi in legno e le tomaie con rivestimenti pitonati. Sarete super!

SANDALI CON TACCO LARGO, ANCHE CON PLATEAU

I sandali con tacco largo 2020 sono indubbiamente, oltre che di tendenza, i modelli preferiti praticamente da tutte. Il motivo è facilmente intuibile: sono comodissimi!

Clarks, Maritsa Lara, Sandali con Cinturino alla Caviglia Donna. Prezzo: da 39,95€ a 137,99€ su amazon.it

Infatti il rialzo in genere non è mai troppo alto o, anche se lo fosse, è abbastanza largo per garantire una buona stabilità . Inoltre, buona parte di queste proposte sono accompagnate da un plateau anteriore, così da ridurre al minimo il dislivello tra pianta del piede e tallone.

Pepe Jeans, Blean Sweet, Sandali con Plateau Donna. Prezzo: da 57,95€ a 92,65€ su amazon.it

Laura Vita, Celeste 05, Sandali con Cinturino alla Caviglia Donna. Prezzo: da 59,20€ a 61,56€

Ovviamente, più il plateau sarà alto, più la calzatura sarà svettante. Infatti, tra le moltissime proposte fashion, grande spazio è riservato ai sandali eleganti con tacco largo, pensati proprio per chi deve stare un’intera giornata in piedi; pensate alle invitate a un matrimonio o magari alla sposa stessa!

Unisa, Vegara_ev_KS, Sandali con Plateau Donna. Prezzo: da 69,57€ a 125,00€ su amazon.it

Tuttavia, il plateau non è sempre altissimo ma, di fatto, non serve. Questo elemento è molto utile per evitare che la pianta del piede, con uno strato troppo sottile di suola, avverta tutte le variazioni del piano d’appoggio (ciottoli, sabbia, asfalto, marciapiedi non sempre livellati) e consente di soffrire meno, garantendo il massimo del comfort nell’appoggio.

find., Scarpe con Cinturino alla Caviglia Donna. Prezzo: da 15,17€ a 28,30€ su amazon.it

Ovviamente ci sono anche tanti sandali con tacco largo senza plateau, che, proprio come abbiamo già anticipato, non sono altissimi. A malapena superano i 5-6 cm.

Aldo, Carine, Mocassino Donna, Bone. Prezzo: 46,42€ su amazon.it

Potete però calzarli tutto il giorno, sia per andare al lavoro, sia per fare commissioni in città o in vacanza.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina scopriremo insieme tanti stupendi sandali con tacco estivi, dalle zeppe 2020 a quelli bassi. Continuate a leggere il post!