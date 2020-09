Curiose di scoprire il meglio della Milano Fashion week? Negli ultimi anni ce ne sono stati di momenti unici e indimenticabili, attimi che, in alcuni casi, hanno rivoluzionato la storia della moda. C’è chi ha indossato qualcosa di scandaloso e chi ha sfoggiato abiti logo. C’è persino chi ha sfilato con l’hijab.

Alcuni stilisti hanno rivoluzionato completamente lo stile di una Maison, sovvertendo i tradizionali canoni dell’estetica, mentre altri hanno compreso perfettamente cosa vuol dire sfilare in Italia o presentare la propria collezione non solamente online, grazie agli show in streaming, ma persino in diretta tv.

Sono arrivati, inoltre, alcuni segnali forti e chiari da brand nazionali che amano il nostro Paese e, soprattutto, le donne e la parità di genere. Ragazze, siete curiose di scoprirli insieme? Allora vediamo tutto il meglio della Milano Fashion Week. Via col post!

IL MEGLIO DELLA MILANO FASHION WEEK: LOOK E LE SFILATE INDIMENTICABILI

Ogni anno, anzi ogni stagione, c’è almeno un momento memorabile, qualcosa che giuriamo non dimenticheremo mai ma che, in un modo o nell’altro, sarà soppiantato da un nuovo ricordo, un nuovo momento storico e fashion.

La collezione Gucci spring summer 2016. Credits: @ruyabuyuktetik Via Instagram





Tutte le volte stiliamo una lista di quelle che sono state le sfilate migliori, i must have più belli visti in passerella e che non vediamo l’ora di indossare.

LA MILANO FASHION WEEK OFFRE DA SEMPRE MOMENTI GLORIOSI E LOOK ESCLUSIVI DA RICORDARE

Scopriamo le tendenze della Milano Fashion Week, le vediamo indossare in anteprima (soprattutto negli ultimissimi anni) dalle influencer e alcuni prodotti sono persino già in vendita il giorno dopo negli store ufficiali in limited edition.

Ne vediamo di ogni genere e, tuttavia, ce ne dimentichiamo facilmente, eppure ci sono stati dei momenti unici, come quando a Londra, durante la sfilata di Richard Quinn nel febbraio 2018, in prima fila accanto ad Anna Wintour abbiamo visto sedere la Regina Elisabetta. Sì, proprio lei, e ce lo ricorderemo forever!

Credits: @richardquinn Via Instagram

Ma torniamo a Milano e ripercorriamo alcune tappe, in particolar modo i look più belli visti in passerella.

Credits: @cindycrawford_ Via Instagram

Iniziamo con due look storici legati alle più famose top model degli anni ’90. Da una parte c’è la splendida Cindy Crawford in Dolce & Gabbana 1991. Bellissima come non mai, la mamma di una delle modelle più richieste del momento – Kaia Gerber – sfilò con un abito cortissimo in iuta con frange, scritte e disegni con applicazioni, abbinato a lunghi guanti neri e cuissardes elasticizzati.

Via Pinterest

E poi c’è Naomi Campbell che ha sfilato per Fendi lo stesso anno per la collezione primavera estate 1992.

Credits: @sagittarius.mood Via Instagram

Il suo è stato senza dubbio un look audace e immensamente ricco di accessori, con un bikini super sgambato, una fascia stile e un’infinità di bracciali con pendenti di ogni genere.

Credits: @albertaferretti Via Instagram

Arriviamo alla Milano Fashion Week 2017 quando per la prima volta e per Alberta Ferretti sfila una modella con l’hijab, ossia il velo islamico. Si tratta di Halima Aden che, da allora, ha sfilato senza sosta per le più grandi griffe del mondo.

Halima Aden con Gigi Hadid al termine della sfilata per Alberta Ferretti. Credits: @elleuk Via Instagram

Intanto, qualche anno prima, nel 2015, un uomo a molti sconosciuto prese il posto di Frida Giannini da Gucci. Ora, invece, lo conoscono tutti e anche i non esperti di fashion legano il suo nome al trionfo modaiolo e trasformista sanremese di Achille Lauro. È Alessandro Michele, un uomo che va oltre la canonica bellezza, quella riconosciuta universalmente, un’anima che riesce a guardare ben oltre, in profondità .

Credits: @kati_lanoue Via Instagram

La prima collezione Gucci donna by Alessandro Michele risale alla stagione autunno inverno 2015-2016 e già fece molto discutere, perché poco gli importava del passato e ancor meno del futuro. Solo il presente è davvero importante.

Credits: @alessandro.michele.fanpage Via Instagram

Da lì è iniziata la sua ascesa, e show dopo show ha saputo stupire e rivoluzionare la moda Made in Italy.

Ragazze, non è ancora finita! A pagina 2 vedremo insieme quali sono stati i momenti indimenticabili visti sulle passerelle della Milano Fashion Week. Continuate a leggere il post!