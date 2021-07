SOGNARE DI ESSERE INCINTA PUÒ ESSERE UN SOGNO PREMONITORE? COME INTERPRETARE QUESTO SOGNO?

A tutte quante, nella vita, è capitato di sognare di essere incinta. Diversamente da quanto si possa pensare, non è un avvenimento così strano o inusuale né è sempre legato alla voglia di avere una gravidanza! Al risveglio, tutte cerchiamo il significato del sogno di una gravidanza, ma non è così scontato. Oltre al desiderio di maternità, sognare di essere incinta può avere interpretazioni differenti e variegate: infatti capita anche a molte donne che non vogliono avere figli. I sogni sono da sempre un mondo sconosciuto, ricco di fascino e mistero. Anche sognare di essere incinta rientra nell’universo onirico che si apre a significati diversi per ognuna. Da sempre noi umani siamo attratti dal mondo dei sogni, tanto che esistono delle vere e proprie arti come l’oniromanzia e teorie sulla loro interpretazione: anche nel caso in cui capiti sognare di essere incinta, la smorfia napoletana -per esempio- avrà la risposta (numerica) da darci per giocare al lotto. Interessante, vero? C’è anche qualcuno che si chiede se sognare di essere incinta sia un sogno premonitore: sicuramente chi sta cercando di avere un bambino potrebbe collegare questo sogno al proprio desiderio di maternità, ma di norma è il nostro inconscio che ci sta “comunicando” qualcosa sul nostro stato d’animo!

Credits: Foto di Unsplash | Dexswaggerboy

Sognare di essere incinta può avere molteplici significati, tutti molto meno scontati di quanto si possa credere. Come interpretare il sogno di una gravidanza? Ragazze, ovviamente, l’interpretazione dei sogni non è una scienza esatta e ciò di cui vi parleremo oggi è legato a significati simbolici collegati al sognare di essere incinta, che hanno più a che vedere con le tradizioni popolari che con la psicologia e la filosofia (discipline che, tuttavia, spesso hanno trattato i sogni associando loro anche interpretazioni diverse).

Dunque siete curiose di scoprire quali sono i significati attribuiti al sognare di essere incinta in base alle leggende che si tramandano di generazione in generazione? Allora continuate a leggere il post per sapere tutto!

SOGNARE DI ESSERE INCINTA E DESIDERIO DI MATERNITÀ: PERCHÉ NON SEMPRE SONO CORRELATI

Capita di sognare di essere incinta e non volerlo, ovvero di sentire forte la sensazione di non voler essere madre anche durante il sogno. Infatti i due concetti non sempre sono collegati e più avanti scopriremo cosa vuol dire.

Credits: Foto di Unsplash | John Looy





Sognare una gravidanza è molto ricorrente nelle donne ma, in generale, il significato di questo fenomeno è spesso molto più simbolico che letterale.

Credits: Foto di Unsplash | Janko Ferlic

Il sogno di essere incinta può avere significati diversi in base al momento in cui ci si trova, all’età, ai progetti e alle eventuali preoccupazioni che stiamo vivendo. I sentimenti che proviamo influenzano anche il nostro mondo onirico, perciò l’interpretazione del sogno di una gravidanza non è solo legato a un desiderio di maternità marcato ed immediato.

Credits: Foto di Unsplash | Alice Alinari

COSA SIGNIFICA SOGNARE DI ESSERE INCINTA, SECONDO LE INTERPRETAZIONI PIÙ POPOLARI

Sognare una gravidanza è legato alla creatività

Sognare di essere incinta è qualcosa che viene innanzitutto collegato alla creatività. Così come fisicamente una gravidanza implica una trasformazione “dall’interno” che ha come protagonista una vita che cresce e si sviluppa, la propria mente è come se stesse comunicando di avere qualcosa di bello e nuovo in serbo per noi.

Credits: Foto di Unsplash | Pelayo Arbues

Il significato legato a sognare di essere incinta è quindi connesso a un cambiamento importante. Per esempio intraprendere un nuovo lavoro, trasferirsi in una nuova abitazione, andare a convivere, realizzare dei progetti, e chi più ne ha, più ne metta. Sognare una gravidanza dunque, in generale ha un significato frequentemente positivo, connesso all’evoluzione.

Credits: Foto di Unsplash | Alicia Petresc

Questo vale anche per chi si trova a sognare di essere incinta senza pancia: al contrario, chi fa questo sogno ed è davvero in attesa, tuttavia, può manifestare in questo modo un bisogno di maturare e metabolizzare il cambiamento del proprio corpo durante la gestazione.

Credits: Foto di Unsplash | Ignacio Campo

Che significato ha sognare di essere incinta in menopausa? Probabilmente l’interpretazione del sogno di una gravidanza in là con l’età può indicare il processo di adattamento a questo nuovo periodo della vita con tutti i cambiamenti che esso comporta. Non vuol dire necessariamente che ci sia un rimpianto nei confronti della propria fertilità.

Credits: Foto di Unsplash | Aditya Romansa

SOGNARE DI ESSERE INCINTA E PARTORIRE: COSA SIGNIFICA IN QUESTO CASO E COSA VUOLE DIRCI LA NOSTRA MENTE

Oltre a sognare di essere in attesa di un bambino, può succedere di immaginare anche il momento del parto: cosa sta cercando di dirci la nostra mente, secondo le interpretazioni più popolari? Il significato più comune del sogno di essere incinta e partorire è legato anche in questo caso alla creatività e al cambiamento.

Credits: Foto di Unsplash | Jonathan Borba

Il sogno del parto è un momento che comporta molti cambiamenti che spesso possono spaventare, poiché “quello che c’è dopo” è tutto da scoprire.

Credits: Foto di Unsplash | Alex Pasarelu

Sognare di partorire può anche voler dire che siamo potenzialmente pronte alla novità che ci aspetta: il parto onirico è tendenzialmente positivo e legato a soddisfazioni in arrivo per cui varrà la pena scontrarsi con qualche paura.

