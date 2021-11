Siete in cerca di idee per il ponte dell’Immacolata 2021? Il punto è questo: si tratta di un long weekend, visto che l’8 dicembre quest’anno cadrà di mercoledì. Chi potrà, farà riposo lunedì o martedì, o anche giovedì e venerdì, aggiungendo sia la festività che il fine settimana, precedente o successivo. In poche parole è possibile avere a disposizione 5 giorni di vacanza. Perché non approfittare?

E allora abbiamo pensato a una serie di mete in Italia, da nord a sud passando per il centro, per visitare il nostro Belpaese e per trascorrere qualche giorno in allegria, vivendo appieno l’atmosfera invernale e natalizia insieme alla famiglia e con i bambini.

Dai villaggi di Babbo Natale ai borghi incantati e affascinanti, vediamo quali sono le più belle idee per il ponte dell’Immacolata 2021 per tornare a viaggiare, ma sempre con le dovute precauzioni. Pronte, ragazze? Allora via col post!

Credits: @visitmoena, @torgnon_official, @valledelnatale via Instagram

IDEE PONTE DELL’IMMACOLATA 2021: CON I BAMBINI TRA I MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO

Patria dei mercatini di Natale è il Trentino, la meta preferita dalle famiglie che amano la montagna e l’atmosfera natalizia. Tra la magia del periodo, la gastronomia, i mercatini e, con un po’ di fortuna, la neve, è impossibile non innamorarsene!

Credits: @visitmoena via Instagram





Ma dove andare? Vi suggeriamo Moena, uno dei borghi più affascinanti e kids friendly di tutta la regione. Qui si svolgerà un mercatino natalizio che trasformerà la “Fata delle Dolomiti” in un vero e proprio villaggio natalizio a 360 gradi.

Credits: @visitmoena via Instagram

Dal 27 novembre e fino al 9 gennaio sarà possibile immergersi appieno nella magica atmosfera delle feste, visitando la casa di Babbo Natale, partecipando a laboratori creativi a tema, attività e lavoretti e visitando le tradizionali casette di legno, che ospita artigiani locali.

Credits: @instaprimiero via Instagram

Vi suggeriamo anche il più antico mercatino di Natale del Trentino, ovvero quello di Siror, a San Martino di Castrozza. Il borgo si trasformerà in un Christkindlmarkt e potrete gustare il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, salumi e frittelle.

Credits: @instaprimiero via Instagram

ALTRI MERCATINI DI NATALE 2021 IN ITALIA, CHE VALE LA PENA VISITARE COI BAMBINI

In tutta Italia si organizzano spettacolari mercatini di Natale.

Credits: @mercatininatalearezzo via Instagram

Uno dei più simpatici è certamente quello di Arezzo, dove dal 20 novembre al 26 dicembre 2021 la città ospiterà il più grande mercato natalizio tirolese d’Italia, dove troverete anche un maxi villaggio incantato dedicato ai mattoncini Lego. Siamo sicure che sarà bellissimo, anche perché Arezzo vicinissima ai borghi da visitare anche se piove più belli e caratteristici!

Credits: @mercatininatalearezzo via Instagram

A Milano, a Porta Venezia, ci sarà invece il Villaggio delle Meraviglie, dove si può accendere il francobollo magico. All’interno ci sarà la slitta di Babbo Natale, colma di regali, e dopo il 26 dicembre la protagonista della festa sarà mamma Natale.

Credits: @villaggiodellemeraviglie via Instagram

Nel Parco Acquatico Valle dell’Orso a Torre del Greco, in Campania, sarà allestita la Valle del Natale dal 4 al 26 dicembre. Scenografie natalizie imponenti accoglieranno i più piccini, che troveranno la fabbrica dei giocattoli, l’antro dei desideri e l’ufficio postale per imbucare la propria letterina.

Credits: @valledelnatale via Instagram

IDEE PONTE DELL’IMMACOLATA 2021: I PARCHI DIVERTIMENTO

Ai più piccoli piace divertirsi, giocare a non finire, motivo per cui una buona idea è quella di fare un salto nelle località vicinissime ai molti parchi divertimento per bambini e vivere la magica atmosfera invernale.

Credits: @agendaviaggi via Instagram

Gardaland Magic Winter, dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022, ospiterà eventi unici e sensazionali, con spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio ed esposizioni interattive. E, ovviamente, non mancherà Babbo Natale con il suo magico villaggio!

i parchi divertimenti sono ottime mete per il ponte dell’immacolata 2021

Per i bimbi ancor più piccolini c’è Leolandia, che quest’anno riserva diverse novità. Tra le attrazioni c’è la nuova Pj Masks City e lo spettacolo “La melodia del Natale”. Inoltre, dal 13 novembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 torna Natale Incantato di Leolandia, dove sarà possibile fare foto con i Piringuini e con i simpatici Pupazzi di Neve che invaderanno la Riva dei Pirati. E poi ci sarà anche Babbo Natale, i canti natalizi e lo show luminoso di fronte all’albero addobbato a festa!

Credits: @cinecittaworld via Instagram

Per restare nel centro Italia, vi consigliamo anche il Cinecittà World, che si trasformerà in un grande villaggio natalizio, con mercatino di dolci e regali, casa e fabbrica di Babbo Natale, un percorso di luminarie e l’apertura di ben 8 nuove attrazioni a tema.

Credits: @cinecittaworld via Instagram

Tutto questo dal 6 novembre al 9 gennaio, per vivere la magia delle feste!

