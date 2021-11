L’autunno è una stagione piovosa ma i borghi da visitare in Italia rimangono una meta prediletta anche se c’è brutto tempo. Infatti le opzioni di viaggio nel nostro bel Paese non mancano, ragazze.

Quando arriva la stagione fredda può passare un po’ la voglia di viaggiare, ma sarebbe un’occasione sprecata perché i borghi italiani da visitare anche se piove sono tantissimi, piccoli paesini ricchi di storia e fascino, ma anche di attrazioni e paesaggi mozzafiato che si possono apprezzare anche se il tempo non è fantastico. Non solo borghi da visitare in Veneto o al nord, ma anche al centro-sud in Toscana e in Abruzzo. Tra musei e arte, ragazze, siamo sicure che non vi annoierete di certo anche se dovesse piovere a dirotto.

Se state progettando il vostro prossimo viaggio allora venite con noi nel post perché scopriremo insieme i 7 borghi da visitare in Italia più affascinanti e magici in autunno.

#1 SAN GIMIGNANO, IL BORGO ITALIANO MEDIEVALE TOSCANO PATRIMONIO UNESCO

Iniziamo il nostro viaggio nei borghi da visitare in autunno anche se piove con uno dei più famosi e conosciuti in Toscana, cioè San Gimignano.

Sicuramente siete tutte a conoscenza del suo fascino e della sua magia, e la buona notizia è che ci sono diverse opzioni per soggiornare qui anche se il tempo non è dei migliori riuscendo comunque a rilassarsi e divertirsi.

San Gimignano è un piccolo borgo fortificato di origine estrusca tra la Val d’Orcia e le colline del Chianti ormai da tempo annoverato come patrimonio dell’UNESCO. Già questo potrebbe bastare per consigliarvi una visita, ma non è tutto: a San Gimignano è possibile ammirare 13 torri, costruite dalle famiglie più benestanti e sopravvissute al tempo, ma anche il Duomo, il Museo Comunale e la famosissima Piazza della Cisterna.

#2 ARQUÀ PETRARCA, IL BORGO DA VISITARE IN VENETO

Tra i borghi da visitare nel Veneto non possiamo non inserire lui, Arquà Petrarca, il paese meraviglioso dove ha soggiornato il sommo poeta Francesco Petrarca gli ultimi anni della sua vita e che ospita ancora oggi la sua casa e anche la sua tomba.

Sito tra i Colli Euganei, il borgo di Arquà Petrarca è un vero gioiello che si divide in parte alta e bassa; la prima ospita i principali monumenti e attrazioni del borgo medievale e viene anche chiamata Monte Castello.

I BORGHI DA VISITARE CON LA PIOGGIA SONO UGUALMENTE AFFASCINANTI

In sostanza, ragazze, perché visitare questo borgo italiano in autunno e a dispetto del brutto tempo? Beh, intanto se siete appassionate di letteratura una visita è d’obbligo! Qui infatti è possibile accedere alla Casa del Petrarca, oggi un magico museo. Non solo, potrete anche visitare la tomba del sommo poeta, posta nella piazza antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta, una delle più belle della provincia di Padova.

Il paesaggio, poi, è meraviglioso: Arquà Petrarca è un borgo incastonato tra i colli e la natura, ma a poca distanza da Abano Terme. A proposito, se vi interessa l’argomento relax nella stagione fredda, leggete il nostro approfondimento sulle migliori terme italiane da visitare in inverno.

#3 BORGO DI BAROLO IN PIEMONTE, PER GLI ESTIMATORI DEL VINO UNA TAPPA OBBLIGATA IN AUTUNNO

Non solo cene in vigna o giornate organizzate in mezzo ai filari per saggiare il mondo della viticoltura, chi è davvero appassionato di vino non dovrebbe farsi sfuggire una capatina a Barolo, in Piemonte, tra i borghi da visitare assolutamente in autunno!

Qui, oltre al paesaggio mozzafiato, si produce l’omonimo vino rosso apprezzato da tutti gli italiani. Lo stupendo borgo di Barolo si trova su una sorta di altopiano tra le colline lussureggianti dedicate proprio ai filari della ghiotta uva scura che ha reso celebre il territorio.

Se dovesse piovere durante la vostra visita al borgo italiano, nessun problema perché il Castello Falletti è stato riconvertito e votato interamente a museo. Se vi state chiedendo di che genere di esposizione di tratti, beh, sappiate che è il Museo del Vino o WiMu.

Non solo, a Barolo potete visitare anche il Museo del Cavatappi, un oggetto magico e ricco di storia e design. Se poi non fosse abbastanza rifugiatevi in una delle tipiche enoteche per un tour di sapori!

Ragazze, non abbiamo certamente finito con i nostri consigli dei migliori borghi da visitare anche se piove in questa stagione: venite con noi a pagina 2 perché scopriremo gli altri quattro da non farsi sfuggire per un romantico weekend italiano.