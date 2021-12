Con l’arrivo della stagione fredda, i vestiti diventano scuri. Abiti colorati inverno 2022 ce ne sono? Sì, ragazze, ci sono e non vediamo l’ora di svelarveli.

Oltre ai soliti ma bellissimi modelli declinati in nero, burgundy, blu notte, grigio ma anche sabbia, troverete una straordinaria selezione di dress proposti in rosso, rosa, arancione e giallo, verde brillante e viola. Oltre a quelli tinta unita, scoprirete una serie di vestiti multicolor fantasia caratterizzate dalle trame più disparate, dai quadri ai fiori passando cuori, stampe optical e astratte.

A questo punto non ci resta che scoprire quali sono i brand che firmano questi splendidi abiti colorati inverno 2022, quali sono le nuance più in voga, prezzi e foto dei look dei modelli più belli e cool. Pronte? Allora via col post!

Credits: @reserved.com, @zara.com

ABITI COLORATI INVERNO 2022 VIOLA, LA NUANCE PROTAGONISTA DELLA STAGIONE

Se facciamo un giro nei negozi, se osserviamo i cataloghi online e gli ecommerce dei brand più amati, scopriremo immediatamente che c’è sempre una bella selezione di vestiti neri e affini. E quelli colorati?

Gianni Kavanagh, Purple Constellation Turtleneck Dress Vestito Casual Donna. Prezzo: da 47,07€ a 48,37€ su amazon.it





Niente paura, ragazze, quest’anno la cromia protagonista è il viola in tutte le sue sfumature, da quelle più scure e magnetiche alle più chiare e delicate.

Naf Naf, abito donna. Prezzo: da 43,52€ a 48,27€ su amazon.it

Già protagonista nel mondo del beauty con il make up viola, ora questa nuance arriva a conquistare il settore abbigliamento con una selezione di proposte esclusive, magiche e super femminili.

Amazon Essentials, Mini Feminine Flannel Shirt Dress Vestito Donna. Prezzo: da 54,95€ a 90,99€ su amazon.it

tra gli abiti colorati, quelli viola sono un must dell’inverno 2022

Innanzitutto troviamo gli abiti in maglia, praticamente dei long pullover il più delle volte caratterizzati da bottoni decorativi in metallo con decori in rilievo.

Molto interessanti anche le proposte fantasia, dai vestiti chemisier con stampa plaid viola alle proposte midi con paisley e disegni astratti.

Superdry, abito midi. Prezzo: 30,40€ su amazon.it

Just Cavalli, Abito A Maniche Lunghe con Stampa Leopardata Vestito da Cocktail Donna. Prezzo: da 188,95€ a 192,19€ su amazon.it

VESTITI ROSA TINTA UNITA E FANTASIA, PER LOOK BABY STYLE

Che ne dite degli abiti rosa? E, no, non stiamo parlando di vestiti bon ton effetto confetto, ma di proposte molto più rock, attuali e glamorous, a cui è impossibile resistere.

Zara, vestito blazer drappeggiato. Prezzo: 79,95€ su zara.com

alife & kickin, Helenaak Vestito Donna. Prezzo: da 60,57€ a 93,18€ su amazon.it

Tra queste troverete i maglioncini lunghi come vestiti pink melange ma anche le lunghe felpe con cappuccio, per uno stile alternativo e urban.

Only, Vestito Donna. Prezzo: da 39,99€ a 53,35€ su amazon.it

Vi innamorerete dei bellissimi blazer dress, come quelli proposti da Zara con spalline imbottite e drappeggio, che sottolinea il punto vita.

Love Moschino, vestito fantasia. Prezzo: da 168,00€ a 186,61€ su amazon.it

Anche in questo caso non mancano modelli fantasiosi e ricercati, con disegni floreali ma anche optical, che ci riportano indietro a cavallo tra gli anni ’60 e ’70!

Ragazze, non abbiamo ancora finito, abbiamo ancora tante altre nuance da scoprire! Continuate a leggere il post!